Update am Morgen: Alle reden übers Wetter, kaum übers Klima

Guten Morgen,

genau das hat der Grünen-Chef Felix Banaszak im ZDF-Sommerinterview beklagt. Die Grünen seien mittlerweile fast die Einzigen, die die klimatischen Veränderungen zum Thema machten. Dabei müsse doch eigentlich ein Wettstreit darüber stattfinden, wer die beste Klimapolitik anbiete und nicht darüber, wie man sie am schnellsten wieder von der Tagesordnung streichen könne.

ZDF-Sommerinterview, 16.08.2026, 19:10 Uhr. 16.08.2026 | 1:33 min

Die SPD will den Grünen nicht das alleinige Urheberrecht beim Thema Klima überlassen und hat ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Geplant sind unter anderem ein nationaler Hitzeplan, mehr Schutz für Beschäftigte und eine ans Klima angepasste Stadtplanung.

Bemerkenswert dabei ist, dass die SPD daran festhält, Klimaanpassungen als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. So könnte sich der Bund dauerhaft an der Finanzierung von Hitzeschutz und Hochwasservorsorge beteiligen. Genau diesen Vorschlag hatte die Union erst vor kurzem zurückgewiesen und vor neuen Kompetenzstreitigkeiten gewarnt.

Die Wettervorhersage verspricht Abkühlung in den nächsten Tagen. Die Vorhersage fürs Klima innerhalb der Koalition könnte ähnlich ausfallen.

Kommen Sie gut (gekühlt) in die neue Woche,

Lars Bohnsack, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio Berlin

Waldbrände in Belgien und der Eifel

Der größte Waldbrand der jüngeren belgischen Geschichte bleibt außer Kontrolle. Bei Monschau nahe der Grenze zu Belgien wurden am Sonntagabend Häuser evakuiert.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

19 Zivilisten bei gegenseitigen Angriffen getötet: Bei gegenseitigen Drohnen- und Raketenangriffen in der Nacht auf Sonntag sind in Russland und der Ukraine mindestens 19 Menschen getötet worden. Die ukrainischen Behörden meldeten zudem Schäden an einem der größten Stahlwerke des Landes. Die ukrainische Armee hatte Moskau mit hunderten Drohnen angegriffen, der Moskauer Regionalgouverneur Andrej Worobjow sprach von "einem der massivsten Drohnenangriffe in jüngster Zeit".

Russland ermittelt gegen FAZ-Reporter: Nach Angaben der russischen Staatsagentur Tass läuft in Moskau ein Strafverfahren gegen einen Korrespondenten der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" wegen des Schürens von Hass und Feindseligkeit. Er hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefragt, wie Europa der Ukraine helfen könne, mehr russische Soldaten zu töten. Die FAZ nannte die Frage missverständlich und bedauerte dies. Tass zufolge drohen bis zu sechs Jahre Straflager.

ZDFheute Xpress, 16.08.2026, 09:59 Uhr 16.08.2026 | 0:25 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

ZDF heute journal update, 16.08.2026, 21:12 Uhr 16.08.2026 | 0:56 min

Russlands Anti-Kriegspartei vor Gericht: Das Oberste Gericht Russlands verhandelt heute noch einmal über den Ausschluss von Jabloko von der Duma-Wahl im September. Die Oppositionspartei hat Berufung gegen den vor einer Woche vom Gericht beschlossenen Ausschluss eingelegt. Ihre Aussichten sind aber eher düster.

Staaten kämpfen gegen Wüstenbildung: In Ulan Bator startet heute die COP17 der UN-Konvention. Thema in der Mongolei wird die Bekämpfung der Wüstenbildung sein. Die Konferenz geht bis zum 28. August.

Bonnie Tyler wird beigesetzt: Hits wie "Total Eclipse of the Heart" machten Bonnie Tyler berühmt. Die Sängerin war Anfang vergangenen Monats im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben - heute wird sie in ihrer Heimat Wales beigesetzt.

Sportlich in den Tag

Am letzten Tag der Leichtathletik-EM hat das deutsche Team gestern noch einmal ordentlich Medaillen geholt. Gold gab's für Frederik Ruppert über 3.000 Meter Hindernis. Eine völlig überraschende Silbermedaille holte sich Speerwerferin Julia Ulbricht. Weitspringerin Malaika Mihambe ging hingegen leer aus. Alles vom letzten Wettkampftag in Birmingham kompakt zusammengefasst:

ZDF Sportstudio, 16.08.2026, 21:27 Uhr 16.08.2026 | 15:49 min

Auch bei der Schwimm-EM sorgten die deutschen Athletinnen und Athleten für einen erfolgreichen Abschluss. Ein Resümee zu den Wettkämpfen in Paris von Andreas Morbach:

In Aachen holte sich Springreiter Michael Jung seinen zweiten WM-Titel.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF

Zahl des Tages

Heute vor 70 Jahren urteilte das Bundesverfassungsgericht: Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) ist verfassungsfeindlich. Das Urteil führte zur Zwangsauflösung der Partei, dem Entzug der politischen Mandate und etlichen Gerichtsverfahren gegen KPD-Mitglieder. Es gilt bis heute.

Der kommunistische Parteianwalt Friedrich Kaul beim Verlassen des Gerichtsgebäudes in Karlsruhe nach dem Verbot der KPD 1956. Quelle: Imago

Ein Lichtblick

Glupschaugen und Falten im Gesicht: Mops-Dame Jinny Lu ist zum hässlichsten Hund der Welt gekürt worden. Der "Worlds Ugliest Dog Contest" möchte so darauf aufmerksam machen, dass auch nicht ganz so hübsche Hunde ein goldenes Herz haben können.

ZDFheute Xpress, 15.08.2026, 18:56 Uhr 15.08.2026 | 0:54 min

Gesagt

Land wiederherstellen, Hoffnung wiederherstellen. „ Motto der 17. Vertragsstaatenkonferenz (COP17) der UNCCD

Ab heute treffen sich die Mitglieder der Konvention der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung (UNCCD) zu Beratungen unter diesem Motto in der Mongolei. Dabei soll es unter anderem um die Bekämpfung der zunehmenden Wüstenbildung gehen.

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Vor den Landtagswahlen kursieren gefälschte Politikervideos. Der Fall zeigt, wie hybride Kriegsführung Demokratien heute bedroht. Mit dem unsichtbaren Wahlkampf mit Desinformation beschäftigt sich der IT-Sicherheitsexperte Dennis-Kenji Kipker in der Terra-X-Kolumne.

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 17.08.2026 | 2:31 min

So wird das Wetter heute

An diesem Montag gibt es im Norden einige Schauer und am Alpenrand regnet es länger, teils gewittrig. Die Temperaturen erreichen nur noch 19 bis 26 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.

ZDFheute Update am Morgen : Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den Tag Kein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.