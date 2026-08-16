Vor den Landtagswahlen kursieren gefälschte Politikervideos. Der Fall zeigt, wie hybride Kriegsführung Demokratien heute bedroht.

Wenige Wochen vor mehreren Landtagswahlen in Deutschland kursieren im Netz gefälschte Videos, in denen angeblich bekannte Nachrichtensender über kriminelle oder korrupte Landespolitiker berichten.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Faktenchecker und Sicherheitsbehörden führen die Fälschungen auf die russische Gruppe Social Design Agency zurück, die für ihre Kampagne unter dem Namen "Matrjoschka" bekannt ist.

Der Fall reiht sich in eine lange Geschichte russischer Einflussversuche ein und zeigt, was Fachleute als hybride Kriegsführung bezeichnen.

Deutsche Ermittlungsbehörden beobachten vor den Landtagswahlen im September russische Desinformationskampagnen. Betroffen seien alle Parteien außer AfD und BSW. 05.08.2026 | 2:03 min

Ein Werkzeug hybrider Kriegsführung

Als hybride Kriegsführung gilt ein Vorgehen, bei dem militärische Mittel mit wirtschaftlichem Druck, Cyberangriffen und gezielter Meinungsbeeinflussung kombiniert werden, ohne dass ein offener Krieg erklärt wird. Desinformation gehört zum Kern dieser Strategie, weil sie Gesellschaften von innen spalten kann, ohne dass die Urheber dafür zur Rechenschaft gezogen werden.

Innenminister Dobrindt hat in Berlin das neue Abwehrzentrum gegen hybride Bedrohungen eröffnet. Es soll vor Drohnen- und Cyberangriffen schützen und diese direkt vor Ort analysieren. 16.06.2026 | 1:51 min

Russland mit langer Erfahrung, China mit anderem Ansatz

Vor diesem Hintergrund kann Russland auf besonders viel Erfahrung zurückgreifen. Seit Beginn der Invasion in der Ukraine im Februar 2022 verbreitete die verdeckte Operation "Doppelgänger" prorussische Erzählungen und kopierte dafür Webseiten seriöser Medien. China hingegen setzt eher auf die Verbreitung eigener positiver Narrative und wirtschaftlichen Einfluss statt auf Chaos und Spaltung.

Wer steckt hinter der "Doppelgänger"-Kampagne? Ein Hacker enttarnt Desinformations-Netzwerk. 12.02.2026 | 3:12 min

Kein rein deutsches Phänomen

Dass Desinformation ganze Wahlen beeinflussen kann, zeigte sich bereits 2016, als russische Akteure über soziale Netzwerke in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingriffen.

Auch die rumänische Präsidentschaftswahl wurde 2024 wegen einer mutmaßlich koordinierten Kampagne auf TikTok annulliert, was belegt, dass Desinformation ihr Ziel der politischen Verunsicherung erreichen kann.

Warum soziale Netzwerke so anfällig sind

Desinformation verbreitet sich wirksam, weil Troll-Armeen und Bot-Netzwerke Inhalte rasch vervielfachen und viele Nutzerinnen und Nutzer Beiträge teilen, ohne deren Wahrheitsgehalt zu prüfen. Zugleich bevorzugen die Algorithmen der Plattformen skandalisierende, einfache Botschaften, weil sie sich kürzer fassen lassen und mehr Aufmerksamkeit erzeugen als sachliche Informationen.

Täuschend echt: KI erschafft Bilder und Videos, die kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind. Wie diese Technologie so mächtig wurde und warum selbst Expert:innen an ihre Grenzen stoßen. 03.08.2026 | 29:34 min

Künstliche Intelligenz als Beschleuniger

Künstliche Intelligenz hat die Produktion von Desinformation seit dem Aufkommen von Werkzeugen wie ChatGPT im Herbst 2022 erheblich vereinfacht und beschleunigt, in Textform ebenso wie bei Bildern und Videos.

Besonders deutlich zeigte sich das im Nahost-Konflikt. Deshalb nimmt die Europäische Union Plattformbetreiber mit dem Digital Services Act rechtlich stärker in die Pflicht, etwa durch Risikobewertungen und Transparenzpflichten.

Wie viel weiß KI über unsere Gefühle? Wie wird sie trainiert? Und wie gefährlich wäre eine Super-KI? Eine spannende Reise zwischen technischer Vision und gesellschaftlicher Verantwortung. 17.09.2024 | 29:52 min

Verantwortung liegt auch bei jedem Einzelnen

Nicht jede falsche Nachricht jedoch ist gezielte Desinformation, denn wer ungeprüft eine falsche Information weiterleitet, verbreitet oft unabsichtlich Misinformation. Gerade in WhatsApp-Gruppen und im schwer einsehbaren Dark Social, also der Weitergabe über private Kanäle statt offene Plattformen, verbreiten sich Falschmeldungen besonders schnell. Ein Blick auf die Quelle einer Information und ein Vergleich mit etablierten Medien helfen, dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Debatten über Kriege und verborgene Interessen können nicht nur Meinungen, sondern auch Beziehungen, Freundschaften und Familien spalten. Was bleibt, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat? 04.08.2026 | 44:02 min

Forschung sucht nach Antworten

Auch die Wissenschaft arbeitet an Lösungen gegen unsichtbare Einflussnahme. Im März 2026 startete das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt elf interdisziplinäre Projekte gegen Desinformation, zehn weitere sollen folgen, sodass die Förderung auf über 40 Millionen Euro steigen dürfte. Dabei geht es nicht nur um technische Erkennung, sondern auch darum, wie Medienkompetenz über alle Generationen hinweg vermittelt werden kann.

Denn je überzeugender Desinformation wird, desto wichtiger wird die Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen und zur Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie.

Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker ... ... ist Professor für IT-Sicherheitsrecht und forscht als wissenschaftlicher Direktor und Gründer des cyberintelligence.institute in Frankfurt am Main an der Schnittstelle von Recht und Technik in der Cybersicherheit, Konzernstrategie sowie zu digitaler Resilienz im Kontext globaler Krisen. In dieser Funktion berät er die Bundesregierung, die Europäische Kommission und Unternehmen weltweit. 2025 wurde Kipker in die Capital "Top 40 unter 40" aufgenommen, womit Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, deren berufliches Wirken als besonders einflussreich und zukunftsweisend gilt.

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