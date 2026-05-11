Update am Abend: Ein Deal, ein Treffen und ein Urteil

Ein Deal, ein Treffen und ein Urteil

Guten Abend,

die Einigung auf ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran beflügelt die Hoffnung auf eine dauerhafte Friedenslösung. Die Nachrichten dürften auch die politischen Schwergewichte beim G7-Treffen, das heute Abend im französischen Évian beginnt, optimistisch stimmen. In Norwegen wurde derweil in einem Fall, der das Land aufrüttelt, ein Urteil gesprochen - der Tag.

Abkommen mit Fragezeichen

Das ist passiert: Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten verständigt. Es beinhaltet den Stopp der Kriegshandlungen sowie die Öffnung der Straße von Hormus. Das Dokument soll am Freitag in Genf unterschrieben werden.

Die USA und Iran haben sich auf ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten verständigt. Es beinhaltet den Stopp der Kriegshandlungen sowie die Öffnung der Straße von Hormus. Das Dokument soll am Freitag in Genf unterschrieben werden. Warum es noch Skepsis gibt: Über Details des Abkommens ist noch vieles unklar. Und es gibt - wie so oft - widersprüchliche Aussagen der Kriegsparteien. Das Rahmenabkommen ist zudem nur ein Zwischenschritt, weitere Vereinbarungen - etwa zum Atomstreit - sollen in folgenden Gesprächen ausgehandelt werden.

heute in Deutschland, 15.06.2026, 14:00 Uhr 15.06.2026 | 3:51 min

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Gruppe der Sieben trifft sich in Évian

Das ist passiert: Die Einigung im Iran-Krieg sorgt für Aufatmen vor dem G7-Gipfel in Frankreich. Dort wird neben Donald Trump auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Gegen das Treffen gibt es Proteste.

Die Einigung im Iran-Krieg sorgt für Aufatmen vor dem G7-Gipfel in Frankreich. Dort wird neben Donald Trump auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erwartet. Gegen das Treffen gibt es Proteste. Das ist der Hintergrund: Die G7 ist ein informelles Forum sieben wirtschaftlich starker Nationen. Der Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Außerdem ist die Europäische Union bei allen Treffen vertreten.

Die G7 ist ein informelles Forum sieben wirtschaftlich starker Nationen. Der Gruppe gehören Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Außerdem ist die Europäische Union bei allen Treffen vertreten. Das sind die zentralen Themen für Deutschland: ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann sieht neben dem Iran-Krieg den weltweiten Handel sowie den Ukraine-Krieg als die entscheidenden Gesprächsthemen. Sie analysiert: "Wie schon bei den Gipfeln zuvor wird viel davon abhängen, zu welchem Grad von Disruption Donald Trump bereit ist."

heute, 14.06.2026, 19:00 Uhr 14.06.2026 | 1:46 min

Høiby wegen Vergewaltigung verurteilt

Das ist passiert: Marius Borg Høiby ist von einem Gericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden - wegen Vergewaltigung in zwei Fällen und häuslicher Gewalt. Zu den vier Jahren Gefängnis kommen 640.000 Kronen (etwa 58.000 Euro) Schadensersatz. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.

Marius Borg Høiby ist von einem Gericht in Oslo zu vier Jahren Haft verurteilt worden - wegen Vergewaltigung in zwei Fällen und häuslicher Gewalt. Zu den vier Jahren Gefängnis kommen 640.000 Kronen (etwa 58.000 Euro) Schadensersatz. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden. Das ist der Hintergrund: Die Liste der Vorwürfe gegen Høiby war und ist lang - er war in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er Frauen vergewaltigt haben, während diese schliefen oder bewusstlos waren, auch soll er Ex-Freundinnen körperlich und psychisch misshandelt haben.

Die Liste der Vorwürfe gegen Høiby war und ist lang - er war in 40 Punkten angeklagt. Unter anderem soll er Frauen vergewaltigt haben, während diese schliefen oder bewusstlos waren, auch soll er Ex-Freundinnen körperlich und psychisch misshandelt haben. Wer ist Marius Borg Høiby: Der 29-jährige Høiby ist der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit aus einer früheren Beziehung vor ihrer Hochzeit mit Kronprinz Haakon. Er gehört damit formell nicht dem Königshaus an. Weil bei Mette-Marit eine seltene Form von Lungenfibrose diagnostiziert wurde und sie auf eine Spenderlunge wartet, versuchten Høibys Anwälte wiederholt seine Freilassung aus der Untersuchungshaft zu erwirken.

ZDF-Mittagsmagazin, 15.06.2026, 12:00 Uhr 15.06.2026 | 2:26 min

Ratgeber: Vorsicht vor Abzocke bei der Rentenauskunft

Immer wieder nehmen Dienstleister für Informationen Geld, die bei öffentlichen Institutionen kostenfrei zugänglich sind - wie Auskünfte zur Rente. Woran Sie die Anbieter erkennen.

Volle Kanne, 18.05.2026, 09:05 Uhr 15.06.2026 | 3:43 min

Fußball-WM 2026

Nach dem 7:1-Auftaktsieg bei der Fußball-WM 2026 lobt ZDF-Experte René Adler die Leistung der deutschen Nationalmannschaft. Der Spielplan sei aufgegangen - und sogar das Gegentor sei wertvoll:

ZDF-Mittagsmagazin, 15.06.2026, 14:42 Uhr 15.06.2026 | 4:22 min

Unterbrechungen bei WM-Spielen: In jedem WM-Spiel gibt es zwei dreiminütige Trinkpausen. Sie bieten neben der Abkühlung Zeit für Taktikbesprechungen, können aber auch den Lauf eines Teams unterbrechen.

Elfenbeinküste will auch DFB-Team ärgern: Der nächste deutsche Gegner Elfenbeinküste stärkt durch ein 1:0 gegen Ecuador das Selbstvertrauen. Respekt hat sich auch der Verlierer verdient.

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Schlagzeilen

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ZDF-Mittagsmagazin, 15.06.2026, ab 12:00 Uhr 15.06.2026 | 3:29 min

Ohne Kommentar, ohne Stadionton - dafür mit Klavier: Stummfilmpianist Stephan Graf von Bothmer begleitet WM-Spiele live in Berlin. Seine dramatische Filmmusik macht jedes Spiel zum Kinoerlebnis.

Ein Lichtblick

Nach EU-Recht durfte bisher nur "Marmelade" heißen, was aus Zitrusfrüchten hergestellt war. Nun wurde die Regelung geändert. Die Briten hatten sie einst durchgesetzt.

ZDFheute Xpress, 14.06.2026, 16:35 Uhr 14.06.2026 | 0:48 min

Streaming-Tipp für den Abend

Auf der Bühne inszeniert sich OG Keemo mit kugelsicherer Weste, Rap-Pose und auch mit Texten über Geld, Autos und Frauen. Doch er merkt, dass ihm seine Härte schadet: "Ich habe viele egoistische Beziehungen geführt, die sich auf mein Leben übertragen haben."

Mit seiner inneren Suche rücken Themen wie Depressionen, Bindungsängste und Isolation ebenso in den Fokus wie Freundschaften und familiäre Konstellationen. "In Vertigo", vierteilige Dok-Serie über OG Keemo und Funkvater Frank.

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Rezept des Tages: Schafskäsedip aus Griechenland

Volle Kanne, 15.06.2026, 09:05 Uhr 15.06.2026 | 7:47 min

Passend zur Grillsaison serviert Nadia-Alexia Challah einen Schafskäsedip, der schnell zubereitet ist und den in Griechenland jeder kennt. Die Paprika dafür wird vorher geröstet. Das Rezept gibt's hier.

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