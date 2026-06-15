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Sport
Fußball-WM

Kein Fan in Hitler-Optik im Stadion: KI-Bild vom Curaçao-Spiel

Faktencheck

KI-manipulierter Jubel beim WM-Spiel:Nein, beim Curaçao-Spiel gab es keinen Fan in Hitler-Optik

Autorenfoto Nils Metzger

von Nils Metzger

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Ein KI-manipuliertes Bild deutscher Fans beim WM-Spiel gegen Curaçao macht im Netz die Runde. Darauf zu sehen: ein jubelnder Fan in Hitler-Optik. So können Sie den Fake erkennen.

KI-Fake: Hitler im Fußballstadion

Manipuliertes WM-Bild: Kein Fan in Hitler-Optik unter den DFB-Fans im Stadion beim Curaçao-Spiel

Es ist die Minute nach dem Halbzeitpfiff im WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao. Kai Harvertz hatte gerade per Elfmeter zum 3:1 erhöht. Und die TV-Bilder zeigen jubelnde deutsche Fans im Stadion von Houston.

Ein vermeintlicher Screenshot dieses Jubels macht seit Sonntagabend die Runde im Netz. Darauf zu sehen: Ein Fan in Hitler-Optik mit Bart und Seitenscheitel, der die deutsche Fahne hält. "Schaut mal, wer beim Spiel Deutschland gegen Curaçao dabei ist?", lautet der Nutzerkommentar dazu.

Allein auf Instagram sammelt der Post Hunderttausende Likes und verbreitet sich auch auf anderen Plattformen. Mit der Realität hat das aber nicht zu tun - das Bild ist ein klarer KI-Fake.

Der deutsche Nationalspieler Felix Nmecha jubelt nach seinem Treffer zum 1:0 gegen Curaçao

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher.

14.06.2026 | 10:45 min

Woran erkennt man die KI-Manipulation?

Inzwischen haben mehrere der großen KI-Anbieter eigene Werkzeuge, mit denen man Bilder untersuchen kann, ob sie mit den Modellen dieser Anbieter erstellt wurden.

Anbieter wie Google und OpenAI hinterlegen in ihren KI-generierten Bildern ein sogenanntes digitales Wasserzeichen. Das ist für Menschen unsichtbar, kann aber von den Verifikationsseiten zweifelsfrei ausgelesen werden.

In diesem Fall stellt OpenAI klar fest:

Dieser Inhalt wurde mithilfe von OpenAI-Tools generiert.

OpenAI-Auswertung

Der Detektor hat im Bild ein SynthID-Wasserzeichen von OpenAI erkannt. Es ist also zweifelsfrei eine KI-Manipulation.

KI-Fake: Hitler im Fußballstadion (SynthID)

Das Ergebnis der Analyse von OpenAI: das Bild ist eine KI-Manipulation.

Was zeigt das echte Fernsehbild?

Ein zweiter einfacher Weg, um das Bild zu verifizieren, ist nachzuschauen, was das TV-Bild zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gezeigt hat.

KI-Fake: Hitler im Fußballstadion

Gegenüberstellung vom manipulierten Screenshot und dem echten Bild wie es beim US-Sender Fox ausgestrahlt wurde.

Wie bei vielen Sport-Großereignissen hat auch bei der Fußball-WM nicht jeder Sender weltweit seine eigenen Kamerateams im Stadion, sondern die FIFA stellt einen sogenannten World Feed bereit, von dem sich die Partnersender bedienen können. So machen das sowohl Fox als auch die übertragenden deutschen Sender.

In der gleichen Sekunde wie auch Fox zeigte die ARD den deutschen Fan-Jubel - und auch dort ist statt einer Person in Hitler-Optik der echte Deutschland-Fan zu sehen.

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Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
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