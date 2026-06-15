Kein Fan in Hitler-Optik im Stadion: KI-Bild vom Curaçao-Spiel

KI-manipulierter Jubel beim WM-Spiel:Nein, beim Curaçao-Spiel gab es keinen Fan in Hitler-Optik
von Nils Metzger
Ein KI-manipuliertes Bild deutscher Fans beim WM-Spiel gegen Curaçao macht im Netz die Runde. Darauf zu sehen: ein jubelnder Fan in Hitler-Optik. So können Sie den Fake erkennen.
Es ist die Minute nach dem Halbzeitpfiff im WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao. Kai Harvertz hatte gerade per Elfmeter zum 3:1 erhöht. Und die TV-Bilder zeigen jubelnde deutsche Fans im Stadion von Houston.
Ein vermeintlicher Screenshot dieses Jubels macht seit Sonntagabend die Runde im Netz. Darauf zu sehen: Ein Fan in Hitler-Optik mit Bart und Seitenscheitel, der die deutsche Fahne hält. "Schaut mal, wer beim Spiel Deutschland gegen Curaçao dabei ist?", lautet der Nutzerkommentar dazu.
Allein auf Instagram sammelt der Post Hunderttausende Likes und verbreitet sich auch auf anderen Plattformen. Mit der Realität hat das aber nicht zu tun - das Bild ist ein klarer KI-Fake.
Woran erkennt man die KI-Manipulation?
Inzwischen haben mehrere der großen KI-Anbieter eigene Werkzeuge, mit denen man Bilder untersuchen kann, ob sie mit den Modellen dieser Anbieter erstellt wurden.
Anbieter wie Google und OpenAI hinterlegen in ihren KI-generierten Bildern ein sogenanntes digitales Wasserzeichen. Das ist für Menschen unsichtbar, kann aber von den Verifikationsseiten zweifelsfrei ausgelesen werden.
In diesem Fall stellt OpenAI klar fest:
Der Detektor hat im Bild ein SynthID-Wasserzeichen von OpenAI erkannt. Es ist also zweifelsfrei eine KI-Manipulation.
Was zeigt das echte Fernsehbild?
Ein zweiter einfacher Weg, um das Bild zu verifizieren, ist nachzuschauen, was das TV-Bild zu diesem Zeitpunkt tatsächlich gezeigt hat.
Wie bei vielen Sport-Großereignissen hat auch bei der Fußball-WM nicht jeder Sender weltweit seine eigenen Kamerateams im Stadion, sondern die FIFA stellt einen sogenannten World Feed bereit, von dem sich die Partnersender bedienen können. So machen das sowohl Fox als auch die übertragenden deutschen Sender.
In der gleichen Sekunde wie auch Fox zeigte die ARD den deutschen Fan-Jubel - und auch dort ist statt einer Person in Hitler-Optik der echte Deutschland-Fan zu sehen.
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