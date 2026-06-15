WM 2026: Elfenbeinküste besiegt Ecuador dank Diallo und Diomande

Der nächste deutsche Gegner Elfenbeinküste stärkt durch ein 1:0 gegen Ecuador das Selbstvertrauen. Respekt hat sich auch der Verlierer verdient.

Die Elfenbeinküste und Ecuador sind die nächsten Gegner des DFB-Teams. Im direkten Duell entscheidet ein später Treffer die Partie. 15.06.2026 | 8:07 min

Irgendwie hatten sie es doch ins Lincoln Financial Field von Philadelphia geschafft. Eine kleine, aber lautstarke Gruppe in orangefarbenen Klamotten, die unentwegt hinter der Trainerbank mit der Aufschrift "Côte d'Ivoire" tanzte, sang - und am Ende feierte.

Mag den meisten Fans der Elfenbeinküste bekanntlich die Einreise in die USA verweigert worden sein, holte sich die in den USA lebenden Repräsentanten aus der ivorischen Diaspora - die in Europa und Nordamerika mehr als eine Million Menschen umfasst - ihr Erweckungserlebnis beim WM-Hauptgastgeber ab.

Mehr als 50.000 Fans aus Ecuador im Stadion

Der etwas glückliche 1:0 (0:0)-Erfolg gegen Ecuador vor 68.274 Zuschauern bringt den "Elefanten" einen entscheidenden Vorteil: Sie können mit breiter Brust und ohne Druck in das zweite Gruppenspiel in Toronto gegen Deutschland (Samstag 22 Uhr MESZ/ZDF) gehen. Dabei hatten die Ränge in der Heimstätte des NFL-Giganten Philadelphia Eagles mehr als 50.000 Ecuadorianer bevölkert.

Entsprechend zufrieden gab sich Trainer Emerse Faé, in dieser besonderen Atmosphäre kühlen Kopf bewahrt zu haben. "Das ist ein wichtiges Zeichen", sagte der 42-Jährige nach diesem erlösenden Erfolg, der beim Afrikameister von 2004 die Zuversicht nährt, erstmals in der Geschichte eine WM-Vorrunde zu überstehen.

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Diallo Matchwinner, Diomande Spieler des Spiels

Der Nationalcoach will nun auch dem vierfachen Weltmeister die Stirn bieten. "Es wird ein schwieriges Spiel, sie haben viel, viel Erfahrung, ihre Spieler sind in den größten Ligen."

Wir werden alles geben, um unsere Qualitäten durchzubringen - und die deutsche Mauer zum Einsturz bringen. „ Emerse Faé, Trainer Elfenbeinküste

Zum Matchwinner in einer temporeichen, unterhaltsamen Partie avancierte der eingewechselte Amad Diallo. Der 23-Jährige von Manchester United lenkte die Kugel nach Vorlage von Wilfried Singo erst in der 90. Minute gekonnt in die lange Ecke. Auffälligste Figur beim Sieger war einmal mehr Yan Diomande, der mit seinem Antritt wiederholt seinem Gegenspieler Piero Hincapie entwischte.

Kein Wunder, dass der Flügelmann von RB Leipzig zum Spieler des Spiels gewählt wurde, über den Faé noch sagte: "Er ist sehr talentiert. Er ist ein Killer, er hat den Teamspirit - und er hört dem Trainerstab zu. Es ist leicht, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein unglaublicher Spieler." Wenn es Nathaniel Brown (oder David Raum?) gelingt, den 19-jährigen Überflieger in Schach zu halten, wäre gegen den FIFA-Weltranglisten-33. schon viel gewonnen.

Die DFB-Elf ist gewarnt: Ihr Gruppengegner Elfenbeinküste gewinnt das letzte Testspiel beim WM-Mitfavoriten Frankreich mit 2:1. 05.06.2026 | 0:56 min

Ecuador mit drei Aluminiumtreffern

Für die gerade in der ersten Halbzeit überzeugenden Spieler aus Ecuador fühlte sich das wie ein Stich ins gelbe Herz an. Auch für die Anhänger, die schon den ganzen Tag die Stadt an der Ostküste in Beschlag nahmen, in der einst vor 250 Jahren die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten unterzeichnet wurde.

Ecuadors Nationalcoach Sebastian Beccacece wollte nicht lange hadern über den Nackenschlag: "In dem Moment des Schmerzes dürfen wir nicht aufhören uns zu vertrauen - denn das hat uns hierher gebracht." Ihn plage "ein Gefühl der Ohnmacht", gestand der Argentinier.

Der Verlierer beklagte insgesamt drei Alutreffer. Der in Hamburg geborene John Yeboah (23.) und Alan Minda (30.) hatten in der stärksten Phase bereits vor der Pause Pech bei ihren Lattenschüssen.

Das DFB-Team hat den WM-Neuling aus Curaçao nur kurz von der Sensation träumen lassen, dann drehte Deutschland auf und hat das Weiterkommen in der Gruppe E damit bereits so gut wie sicher. 14.06.2026 | 10:45 min

Deutschland erwartet andere Körperlichkeit

Unter dem Strich stand Trauer bei "La Tri": Nun ist ein Sieg in Kansas gegen Außenseiter Curacao (Sonntag 2 Uhr MESZ/lZDF) Pflicht. Danach könnte immer noch der Zwang bestehen, auch gegen die DFB-Auswahl im letzten Spiel in East Rutherford (25. Juni) zu punkten.

Eines ist klar: Deutschland muss sich auf zwei Kontrahenten einstellen, die eine ganz andere Körperlichkeit einbringen. Auffällig beim Zweiten der Südamerika-Qualifikation ist die gute Organisation und hohe Intensität. Es wäre der größte Fehler aus deutscher Sicht, den letzten Gruppengegner geringzuschätzen. Zumal dieser wieder mit rund 50.000 Anhängern in New York erwartet wird.

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Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.