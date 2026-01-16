Update am Abend: Eines der "schwersten Verbrechen unserer Zeit"

Guten Abend,

wie geht es in Iran weiter? Nach dem brutalen Vorgehen des Mullah-Regimes gegen Demonstranten sind die landesweiten Proteste vorerst abgeebbt. Das zeigt eine Auswertung des US-amerikanischen Institute for the Study of War (ISW), die meine Kollegin Marie Ries hier visualisiert hat:

Grund ist nach Einschätzung von Experten das extrem brutale Vorgehen der Machthaber: Die Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) mit Sitz in Norwegen zählt 3.428 Tote und mehr als 10.000 Festnahmen. Das könnte jedoch nur ein Bruchteil der tatsächlichen Opferzahl sein, IHR-Direktor Mahmud Amiry-Moghaddam spricht von "erschreckenden Augenzeugenberichten" und einem der "schwersten Verbrechen unserer Zeit".

Proteste brutal niedergeschlagen: Was wir über die Opferzahlen wissen

Laut ISW ist die Mobilisierung der Sicherheitskräfte durch das Regime jedoch nicht nachhaltig. Es sei "möglich, dass die Proteste wieder aufgenommen werden".

Ein Faktor dabei könnte US-Präsident Donald Trump werden: Nach seinen Drohungen gegen Iran verstärken die USA offenbar bereits ihre militärische Präsenz in Nahost. Laut "New York Times" und "Axios" ist der Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" auf dem Weg in die Region. Vom Südchinesischen Meer aus braucht das Schiff demnach etwa eine Woche.

Die "USS Abraham Lincoln" transportiert normalerweise mehrere Tausend Soldaten sowie Dutzende Kampfflugzeuge. Der Flugzeugträger wird von Zerstörern der Marine begleitet. Eine offizielle Bestätigung der Verlegung durch das Pentagon gab es zunächst nicht.

Spannungen mit Iran: USA schicken wohl Flugzeugträger nach Nahost

Welche Rolle Trump noch spielen könnte, ist heute auch Thema bei ZDFheute live. Die Analyse mit Nahost-Experte Jan Busse und ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa gibt es ab 17:30 Uhr im Stream:

Wie konnte Iran das Internet abschalten?

Dass die Proteste abgeebbt sind, liegt auch an der landesweiten Internetsperre in Iran. Seit dem 8. Januar um 16:30 Uhr haben die Iraner kein Internet mehr, kein Telefon. An technische Kommunikation ist seitdem nicht mehr zu denken, was die Organisation der Proteste erschwert. Aber wie konnte das Regime die Abschaltung des Internets überhaupt bewerkstelligen?

Meine Kollegin Ina Baltes ist der Frage nachgegangen. Möglich war der Shutdown, weil der iranische Staat die Internet-Provider kontrolliert. Zudem kappte die Staatsführung offenbar zum ersten Mal mit Störsendern die Verbindungen zum Satellitensystem Starlink. Die ganze Geschichte und ob ein kompletter Internet-Ausfall auch in Deutschland möglich wäre, lesen Sie hier:

Proteste gegen die Staatsführung: Wie Iran das Internet abschaltete

Was darüber hinaus wichtig ist

Inflation im Dezember unter zwei Prozent: Wegen günstigerer Energiepreise ist die Inflation im Dezember auf 1,8 Prozent gefallen. Vor allem Energie war günstiger als noch im Dezember 2024, aber auch die Entwicklung bei den Nahrungsmittelpreisen hat sich entspannt. Trotzdem müssen Haushalte wohl mit höheren Heizkosten rechnen. Der Grund: Insbesondere im Februar und im November war es kälter als in den vorangegangenen Jahren - wodurch viele Menschen mehr heizten.

USA unbeeindruckt von Europas Grönland-Mission: Mit einem Zivilflugzeug geht es heute für mehr als ein Dutzend Soldaten der Bundeswehr nach Grönland. Auch andere europäische Länder beteiligen sich an der Erkundungsmission. Washington zeigt sich davon allerdings bislang unbeeindruckt: Sie glaube nicht, dass die Mission "irgendeinen Einfluss" auf Trumps Ziel habe, Grönland zu erwerben, sagte Regierungsspercherin Karoline Leavitt.

Weitere Schlagzeilen

Podcast-Tipp: "Militär und Macht - die Analyse"

Ukraine, Iran, Venezuela: Während die USA ihre Machtpolitik vorantreiben, scheint Russland kein Player auf Augenhöhe zu sein. Was ist Russlands Rolle in der Welt und welche Folgen hat Trumps Expansionsstreben für das Land und damit auf den Ukraine-Krieg?

Militärökonom Marcus Keupp spricht im Podcast "Militär und Macht - die Analyse" über Putins Machtanspruch sowie die Stärken und Schwächen Russlands.

Magisches Match?

Wie viele in meiner Generation bin ich mit Harry Potter aufgewachsen. Man sollte also meinen, dass ich der neuen Harry-Potter-Serie von HBO entgegen fiebere. Doch bislang ist das Gegenteil der Fall. Zu groß sind die Zweifel: Kann es einen neuen, zweiten Harry Potter überhaupt geben? Ein neues Hogwarts? Und wie soll überhaupt ein Harry-Potter-Gefühl ohne den ikonischen Soundtrack der Filme entstehen?

Hier zumindest gibt es seit heute gute Nachrichten für Potter-Fans: Oscar-Preisträger Hans Zimmer, verantwortlich für die Soundtracks von Blockbustern wie "Dune", "The Dark Knight", "Inception", "Interstellar" oder "Fluch der Karibik", soll gemeinsam mit weiteren Komponisten die Musik zur Serie liefern.

"Die Verantwortung nehmen Kara Telve, Anze Roman und ich nicht auf die leichte Schulter", sagt Zimmer. "Mit dieser Filmmusik hoffen wir, das Publikum ein Stück näher an sie heranzuführen und gleichzeitig das bisher Geschaffene zu würdigen."

Magie ist überall um uns herum, oft nur knapp außerhalb unserer Reichweite, aber wie in der Welt von Harry Potter muss man einfach nur danach suchen. „ Komponist Hans Zimmer

Zahl des Tages

4,7 Millionen

So viele Social-Media-Konten sollen seit dem Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Australien blockiert worden sein. Premier Anthony Albanese zeigt sich angesichts der ersten Bilanz zufrieden. "Diese ersten Ergebnisse zeigen, wie wichtig es war, dass wir diesen Schritt gegangen ist", sagt Albanese. "Wir wollen, dass unsere Kinder eine Kindheit haben - und dass Eltern wissen, dass wir hinter ihnen stehen."

Millionen Konten gesperrt seit Social-Media-Aus in Australien für Kinder und Jugendliche

Sport am Wochenende

Das Wochenende steht im ZDF ganz im Zeichen des Sports. Neben dem Rückrunden-Auftakt der Bundesliga im sportstudio übertragen wir die Handball-EM und Wintersport satt. Einige Highlights:

Der Samstag steht unter anderem im Zeichen des Wintersports . Im Livestream gibt es Ski Alpin, Biathlon, Nordische Kombination - und vieles mehr. Los geht's um 10:20 Uhr. Ein Höhepunkt ist auch die Eiskunstlauf-EM der Männer. Die Kür startet um 13:55 Uhr im Stream.

steht unter anderem im Zeichen des . Im Livestream gibt es Ski Alpin, Biathlon, Nordische Kombination - und vieles mehr. Los geht's um 10:20 Uhr. Ein Höhepunkt ist auch die Eiskunstlauf-EM der Männer. Die Kür startet um 13:55 Uhr im Stream. Auch die Handball-EM bietet am Samstag ein Top-Spiel: Tschechien fordert Norwegen - ab 20:20 Uhr im Livestream. Am Sonntag überträgt das ZDF im Streaming-Portal Rumänien gegen Dänemark - ebenfalls ab 20:20 Uhr.

bietet am ein Top-Spiel: Tschechien fordert Norwegen - ab 20:20 Uhr im Livestream. Am überträgt das ZDF im Streaming-Portal Rumänien gegen Dänemark - ebenfalls ab 20:20 Uhr. Bereits am späten Sonntag-Vormittag tragen die Frauen das Weltcup-Finale im Monobob aus. Los geht's um 11:30 Uhr.

Streaming-Tipps fürs Wochenende

Steht Ihre Urlaubsplanung für 2026 schon? Falls nicht, könnte das Wochenende der ideale Zeitpunkt für Inspiration sein. Im Streaming-Portal gibt es drei neue Folgen der zweiten Staffel "Die außergewöhnlichsten Hotels der Welt". Mit dabei: Ausrangierte Windmühlen, ein umgebauter Bus oder auch ein Leuchtturm. Alle Folgen gibt's unter dem Link, eine Episode haben wir hier für Sie (42 Minuten - taugt übrigens auch für eine kurze Flucht aus der kalten, dunklen Jahreszeit):

Ob wir eines Tages auch außerirdisch verreisen werden, steht noch in den Sternen. Doch Tausende Wissenschaftler, Ingenieure und Raumfahrtbegeisterte aus aller Welt wollen diese Vision gemeinsam Wirklichkeit werden lassen - und den Menschen zurück auf den Mond und irgendwann weiter zum Mars zum schicken. Die "Terra X"-Doku "Rückkehr zum Mond" hat das Artemis-Programm der großen Weltraumbehörden begleitet (43 Minuten):

Einen Anfang vom Ende gibt es ab heute noch in der ZDF-Krimiserie "Soko Leipzig". Zum 25. Jubiläum steigt Marco Girnth als Kommissar Jan Maybach aus der Serie aus - denkbar dramatisch. Der erste Teil der Doppelfolge "Was bleibt" ist ab sofort im Streamingportal verfügbar (43 Minuten):

Genießen Sie Ihren Abend und das Wochenende!

