Update am Abend: Iran-Krieg, Völkerrecht und Metas Ruf

der Krieg im Nahen Osten weitet sich aus. Während die Angriffe von USA und Israel auf Iran und auch die Gegenschläge aus Teheran anhalten, hat sich jetzt noch die Hisbollah eingeschaltet. Die Folge: Israel greift Ziele im Libanon an. Es brodelt in vielen Teilen der Region.

Hisbollah greift Israel an

Das ist passiert: Die libanesische Hisbollah-Miliz hat in der Nacht mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit einem Gegenschlag auf den Libanon.

Das ist der Hintergrund: Zum ersten Mal seit Beginn der Waffenruhe mit Israel im Herbst 2024 greift die von Iran unterstützte Hisbollah Israel mit Raketen an. Die israelische Armee reagierte nach eigenen Angaben mit einem Angriff auf ranghohe Miliz-Mitglieder in Beirut. Die Angriffe im Libanon würden fortgesetzt, "ihre Intensität wird zunehmen", kündigte der zuständige israelische Kommandeur Rafi Milo an.

Außerdem: Eine weitere mit Iran verbündete Miliz im Irak griff nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der US-Truppen in der Hauptstadt Bagdad an.

Das sagen unsere Korrespondenten: ZDF-Reporter Torge Bode (Tel Aviv) ist sich sicher: "Dieser Konflikt wird nicht übermorgen vorbei sein." Er warnt, "dass die ganze Region vor einem Flächenbrand" stehen könnte.



Dazu passt die Einschätzung von ZDF-Korrespondentin Golineh Atai (Bagdad). In den arabischen Golfmonarchien habe es einen Meinungsumschwung gegeben. Nach iranischen Angriffen auf deren Infrastruktur werde dort nun das Eingreifen der USA und Israels nicht mehr abgelehnt. Vielmehr gebe es "Gedankenspiele einer sogenannten aktiven Verteidigung".

Angriffe auf Iran verletzen Völkerrecht

Das ist passiert: Durften die USA und Israel nach dem Völkerrecht Iran angreifen? Rechtswissenschaftler Dominik Steiger hat eine klare Antwort: "Nein".

Das ist der Hintergrund: Das völkerrechtliche Gewaltverbot unter der UN-Charta verbietet den Einsatz militärischer Gewalt. Jurist Steiger nennt zwei Ausnahmen: eine Resolution des Sicherheitsrates und das Selbstverteidigungsrecht. Beides ist in diesem Fall nicht gegeben.

Das sagt der Rechtsexperte zu dem brutalen Vorgehen der Mullahs gegen das eigene Volk: Auch "ganz schwere Menschenrechtsverletzungen" dürften nicht dazu führen, dass das Gewaltverbot ausgehebelt werde. Kriege führten "in jeder Form zu einem solchen Leid". Daher müsse man eine Eskalation so lange wie möglich verhindern, damit sich die Gewaltspirale nicht immer weiter drehe.

Meta & Google: Kratzer im Lack

Das ist passiert: Meta, Google, TikTok und andere Digitalkonzerne laufen Gefahr, die gesellschaftliche Akzeptanz zu verlieren. Nicht der wirtschaftliche Niedergang droht, aber ein Verlust der Reputation.

Das ist der Hintergrund: Die Konzerne werden aktuell mit Klagen überzogen. Im Mittelpunkt steht ein Prozess in den USA, in dem eine heute 20-Jährige sagt, Instagram (Meta) und YouTube (Google) hätten sie als Kind süchtig gemacht. Das Suchtpotenzial liege in der Produktarchitektur.

Immer wieder werden in diesem Zusammenhang Parallelen zum "Marlboro-Moment" der Tabakindustrie hergestellt. In den 90er-Jahren wurden die US-Tabakkonzerne mit Milliardenstrafen belegt, nachdem bekannt wurde, dass sie gezielt über Gefahren hinweggetäuscht hatten.

Das sagen Experten: Kapitalmarktstratege Martin Lück betont, dass es bei den Tech-Firmen - anders als bei den Tabakkonzernen - "um psychische und soziale Auswirkungen" gehe. Gefährlich würden den Firmen weniger drohende Milliardenstrafen als ein existenzbedrohender Schaden an der Reputation. Als Beispiele nennt Lück Volkswagen nach dem Dieselskandel oder Bayer nach der Monsanto-Übernahme.

Ratgeber: Nebenkostenabrechnung

Betriebs- und Nebenkostenabrechnungen sind komplex und manchmal fehlerhaft. Warum Mieter sie prüfen sollten, wie sie am besten gegen falsche Abrechnungen vorgehen können und welche Fristen es gibt.

Paralympics 2026

So läuft die Klassifizierung: Jeder Sportler mit Behinderung bei den Winter-Paralympics ist in eine Klasse eingeteilt. Die Klassifizierung soll eine möglichst große Vergleichbarkeit der Leistungen ermöglichen.

Brenna Huckaby: Warum Stärke heißt, sichtbar zu sein: Mit 14 verliert Brenna Huckaby ein Bein. Sie gibt nicht auf und kämpft sich im Para-Snowboard an die Weltspitze. Die ZDF-Doku "Paralympische Heldinnen" porträtiert ihren Weg.

Kunstexperten des Rijksmuseums in Amsterdam haben eine spektakuläre Entdeckung gemacht: Das Gemälde "Vision von Zacharias im Tempel" wurde eindeutig von Rembrandt gemalt.

Ein Lichtblick

Die Gen Z ist faul? Falsch! Eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt, dass sich junge Menschen so stark am Arbeitsmarkt beteiligen wie seit Jahrzehnten nicht mehr.

Schwäche oder Chance? Die neurologische Besonderheit ADHS kann voller Kreativität, Energie und neuer Perspektiven stecken - wenn sie verstanden und gezielt genutzt wird. Tierschützer Malte Zierden lebt mit ADHS. Er führt in der ZDF-Reihe "RE:TURN" durch die Folge "ADHS als Gamechanger" und trifft andere Betroffene, die aus dem Chaos ihre Stärke ziehen (ZDF RE:TURN, Reportage, 44 Minuten).

Haben Sie schon mal Babka gekostet? Das traditionelle Hefegebäck stammt aus der osteuropäischen und jüdischen Küche. In diesem Rezept trifft fein säuerliche Zitrone auf Mohn und zarten Hefeteig.

