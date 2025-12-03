Update am Morgen: Nicht nur Drohnen drohen

Guten Morgen,

horch was kommt von draußen rein, könnte eine Überschrift über der Konferenz der Länderinnenminister sein, die heute in Bremen beginnt. Das Erfassen und die Abwehr von Drohnen stehen auf der Tagesordnung, immer in Abstimmung mit der Bundeswehr.

Auch ohne einen erklärten Krieg macht die hybride Bedrohung unseres Alltags den Bundesländern Sorge. Lahmgelegte Flughäfen, Sabotage an Bahnstrecken, Angriffe auf die Strom- oder Trinkwasserversorgung - im Frieden meist Sache der Länder, erst in Kriegszeiten wäre der Zivilschutz Sache des Bundes. Aber Krieg und Frieden lassen sich in Europa derzeit kaum trennen, seit Russland die Grauzone dazwischen bespielt.

Was heute wichtig wird: Innenministerkonferenz in Bremen, neues Luftverteidigungssystem "Arrow 3", Außenministertreffen der NATO-Staaten 03.12.2025 | 0:51 min

Sich entsprechend zu wappnen, kostet Geld. So fordert die niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens von der Bundesregierung, neben den Milliarden für bessere Verteidigungsfähigkeit auch mehr für den Zivilschutz bereitzustellen. Investitionen in Notfallkrankenhäuser, Warnsysteme, Personal und Fahrzeuge seien dringend nötig. Das Zivilschutzkonzept des Bundes datiert außerdem von 2007 und ist angesichts der neuen Bedrohungslagen hoffnungslos veraltet.

Von hybriden Nadelstichen bis zum militärischen Ernstfall - Vorbereitung dagegen und Reaktion darauf werden durch hybride Verantwortlichkeit nicht einfacher. Beim Katastrophenschutz sind die Länder zuständig, nicht nur, wenn Flüsse über die Ufer treten - und im Kriegsfall werden Ressourcen und auch Personal von Hilfsorganisationen dem Zivilschutz zugeordnet, Federführung Bund.

Idealerweise stellt die Bundesregierung die für den Zivilschutz vorgesehene Ausrüstung in Friedenszeiten dem Katastrophenschutz zur Verfügung. Allerdings: Geschlossen, eingespart, weggerostet - der zentral organisierte Zivilschutz ist selbst Opfer der über lange Zeit schwindenden Angst vor Kriegen geworden.

19.11.2025 | 1:35 min

Deutschland muss also nicht nur militärisch verteidigungsfähiger werden, auch die zivile Resilienz sollte trainiert und ausreichend finanziert werden. Eben nicht nur Panzer, sondern Wasseraufbereitungsanlagen, Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehr, Unterbringungsmöglichkeiten für Familien nach großflächigen Drohnenangriffen.

CDU und SPD in Berlin haben in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt, den Bevölkerungsschutz "krisenfest und zukunftsfähig" aufzustellen. Die Länderinnenminister werden in den nächsten Tagen daran erinnern. Eine Frage von Krieg und Frieden. Wir können ja nicht nur über die Rente reden.

Kommen Sie sicher durch den Tag

Peter Kunz, Leiter Landesstudio Niedersachsen

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

EU-Verzicht bei russischem Gas: Die EU-Länder wollen russische Gasimporte schrittweise bis 2027 einstellen. Angesichts des Ukraine-Kriegs soll die Abhängigkeit von Russlands Energielieferungen beendet werden.

Witkoff reist nach Gespräch mit Putin zurück in die USA: Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat in Moskau mehrere Stunden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über den überarbeiteten US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. Putin empfing Witkoff und den Schwiegersohn und Berater von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Dienstagabend im Kreml. Die Amerikaner würden nun Trump über die Ergebnisse informieren, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow. Es sei vereinbart worden, die Verhandlungslinie nicht öffentlich zu machen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Treffen der Nato-Außenminister: Die 32 Nato-Außenminister kommen zu Beratungen in Brüssel zusammen. Im Vordergrund steht das Ringen um einen Friedensplan für die Ukraine. Seine Teilnahme abgesagt hat US-Chefdiplomat Marco Rubio.

Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst starten: In Berlin beginnen die Tarifverhandlungen für etwa 1,2 Millionen Beschäftigte der Länder. Verdi und der Beamtenbund fordern bei einer Laufzeit von einem Jahr sieben Prozent mehr, mindestens aber 300 Euro monatlich. Die Länder haben dies als unannehmbar zurückgewiesen. Eine Einigung vor der dritten Gesprächsrunde im Februar gilt als unwahrscheinlich.

Der sportliche Tag

Heute ist der FC Bayern bei Union Berlin zu Gast im DFB-Pokal-Achtelfinale (20:15 Uhr/live im ZDF).

Mit Dortmund ist gestern schon einer der großen Favoriten im DFB-Pokal an Bayer Leverkusen gescheitert. Die Borussen verloren 0:1 und müssen die erste Titel-Hoffnung der Saison begraben.

Borussia Dortmund ist aus dem Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale scheitert der BVB an einer effizienten Werkself aus Leverkusen, der Maza den Weg in die nächste Runde ebnet. 02.12.2025 | 5:51 min

Bei der Handball-EM haben die DHB-Frauen den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. So langsam wachsen die Hoffnungen auf eine Medaille.

Grafik des Tages

Quelle: ZDF/ShutterStock

Zahl des Tages

100

Die Bundeswehr nimmt heute in einem ersten Schritt das neue Flugabwehrsystem Arrow 3 in Betrieb. Damit soll der Schutz vor ballistischen Raketen ausgeweitet werden - auf den Weltraum. Arrow 3 kann angreifende Raketen in bis zu 100 Kilometern Höhe abfangen und erzielt eine Reichweite von bis zu 2.400 Kilometern.

Quelle: ZDF

Ein Lichtblick

Die Initiative "2hearts@school" will junge Menschen mit Migrationshintergrund ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen - unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder sozialen Hürden.

01.12.2025 | 2:46 min

Gesagt

Die Welt verlässt eine Epoche und betritt eine andere. Wir befinden uns am Anfang eines langen Weges in eine friedliche Ära. Gewaltandrohung, Misstrauen, psychologischer und ideologischer Kampf sollten der Vergangenheit angehören. „ Michail Gorbatschow

Am 3. Dezember 1989 verkünden US-Präsident George H. W. Bush und Russlands Präsident Michail Gorbatschow nach dem Gipfeltreffen in Malta das Ende des Kalten Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 02.12.2025 | 1:55 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch regnet es etwas im Norden und auch im Westen. Im Süden scheint nach Nebelauflösung die Sonne. In Gewässernähe bleibt es auch den ganzen Tag neblig. Die Temperaturen steigen auf ein bis zehn Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein