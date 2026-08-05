Update am Morgen: Putins ohnmächtige Gegner vor der Duma-Wahl

Guten Morgen,

tropische Nächte sind lang, würden die Gebrüder Blattschuss heute wohl singen. Auch letzte Nacht wieder Temperaturen kaum unter 20-Grad, da fällt die Nachtruhe eher unruhig aus.

Dabei dürfen wir uns noch glücklich schätzen. Keine Großbrände, die sich erbarmungslos durch die Wälder fressen und menschliche Existenzen vernichten. Trotzdem: Europa ist und bleibt der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt - um rund 2,5 Grad sind die Temperaturen hier im Vergleich zur vorindustriellen Zeit gestiegen.

ZDF auslandsjournal, 05.08.2026 22:15 Uhr 05.08.2026 | 8:34 min

Den Menschen in der Ukraine liefert der Sommer normalerweise einen Hauch Entlastung. Aber dieser Sommer bringt nur noch mehr Leid und Zerstörung. Russland überzieht sein Nachbarland mit wütenden Angriffen auf die zivile Infrastruktur.

Die Antwort: Raketen als Racheakte für die immer erfolgreicheren Drohnenschläge des ukrainischen Militärs gegen Ziele tief im russischen Hinterland. Dabei nimmt Kiew neben Ölraffinerien auch Logistikzentren eines russischen Onlinehändlers ins Visier.

Wildberries – oft als russisches "amazon" bezeichnet – steht seit zwei Wochen unter ukrainischem Beschuss. Der Krieg wird für die russische Bevölkerung im Alltag immer präsenter. 03.08.2026 | 1:59 min

Der Krieg, den Putin in die Ukraine exportiert hat, kehrt zurück und bedroht zunehmend seine Macht. Die eingeschränkte Benzinversorgung und die steigenden Lebenshaltungskosten in Russland lassen auch Putins Umfragewerte sinken. Im September wählen die Russinnen und Russen die Staatsduma, das Unterhaus des Parlaments. De iure das gesetzgebende Organ der Russischen Föderation, de facto williger Vollstrecker des Kremls.

Zuletzt haben die Abgeordneten zahlreiche Gesetze verabschiedet, die Oppositionelle kriminalisieren, ihre politische Arbeit erschweren oder gar unmöglich machen. Hinzu kommen Verbote, Verhaftungen, Prozesse. Vor der Parlamentswahl scheint dem Machtapparat nahezu jedes Mittel recht. Jede potenzielle Gefahr für den programmierten Wahlsieg der Regierungspartei soll eingedämmt werden. Über Putins ohnmächtige Gegner berichtet heute Abend das auslandsjournal um 22:15 Uhr.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,



Andreas Klinner, Moderator heute in Europa

Was im Nahen Osten passiert ist

US-Minister dementiert Munitionsmangel: CNN berichtet unter Berufung auf vertraute Quellen von stark geschrumpften Raketenbeständen des US-Militärs im Iran-Krieg. Verteidigungsminister Hegseth spricht von einer Falschmeldung.



Israel und Libanon führen Gespräche in Rom fort: Israel und der Libanon hatten am Dienstag in Rom neue direkte Gespräche begonnen, die von den USA vermittelt werden. Die Gespräche in der italienischen Hauptstadt sollen nach US-Angaben bis Donnerstag fortgesetzt werden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was heute noch wichtig ist

Rom: Israel und Libanon verhandeln weiter// Berlin: Warnstreik in Frauenhäusern // Halberstadt: Klangwechsel beim längsten Orgelstück 04.08.2026 | 0:51 min

Erwerbstätigkeit von Rentnern: Wie viele Rentner waren 2025 - also vor Einführung der Aktivrente - erwerbstätig? Das Statistische Bundesamt legt dazu heute Zahlen vor.

Mehr Plätze in Frauenhäusern gefordert: Mit einem kurzen Arbeitsstopp möchten Mitarbeitende der Berliner Frauenhäuser und Beratungsstellen heute auf den hohen Bedarf an Schutzplätzen aufmerksam machen. Bei der Kundgebung soll zudem an zwei Angriffe auf Frauen erinnert werden, teilte die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen mit.

Ein neuer Ton: Seit 2001 führt die John-Cage-Orgel-Stiftung in Halberstadt das Stück ORGAN²/ASLSP von John Cage (1912 bis 1992) auf. Die Gesamtspieldauer beträgt 639 Jahre. Heute wird den hörbaren Tönen zunächst ein "a" hinzugefügt.

Ausführlich informiert

Niedrige Ziele bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit: ZDF frontal zeigt, wie freigiebig die Bahn Manager-Boni gewährt. Das habe System, kritisiert ein Gewerkschafter.

ZDF frontal, 04.08.2026, 18:01 Uhr 04.08.2026 | 19:34 min

Der sportliche Tag

Bei der Schwimm-EM in Paris gehen heute Männer (10 Uhr) und Frauen (14:30 Uhr) ins Fünf-Kilometer-Rennen um die Medaillen - die Wettkämpfe können Sie im ZDF-Livestream verfolgen.

Bei der Tour de France Femmes stehen heute hügelige 140 km von Macon nach Belleville-en-Beaujolais auf dem Plan, insgesamt 2.850 Höhenmeter gilt es dabei zu bewältigen.

Staatsministerin für Sport: Kommt eine Weltfußballerin? Kanzler Merz' Regierungsumbau betrifft auch den Posten der Staatsministerin für Sport. Die Neubesetzung lässt auf sich warten. Wer übernimmt die Aufgaben, bis es so weit ist?

Zahl des Tages

8.700

Mit einer Geschwindigkeit von rund 8.700 Stundenkilometern soll die ausgediente Oberstufe der SpaceX-Rakete heute auf der Oberfläche des Mondes voraussichtlich einschlagen. Berechnungen zufolge wird sie dort einen Krater von etwa 27 Metern hinterlassen. Das etwa 3,9 Tonnen schwere Wrack ist seit über einem Jahr unkontrolliert im All unterwegs gewesen.

Ein Lichtblick

In Kasachstan werden erstmals wieder Tiger angesiedelt. Vier sibirische Tiere aus Russland sollen den verschwundenen Kaspischen Tiger ersetzen. Das Projekt wurde über Jahre vorbereitet. Jetzt hat eine Tigerdame den Anfang gemacht.

ZDFheute Xpress, 04.08.2026, 13:41 Uhr 04.08.2026 | 1:10 min

Gesagt

Marokko ist quasi der Grenzpolizist, der Türsteher der Europäischen Union. „ Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin

Der Grenzansturm auf Ceuta habe Europas Uneinigkeit offengelegt, sagt Migrationsforscherin Judith Kohlenberger. Wer Migration als Druckmittel nutze, mache die EU erpressbar.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 05.08.2026 | 2:49 min

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So wird das Wetter heute

An diesem Mittwoch gibt es im Norden zahlreiche Wolken und vor allem am Nachmittag Schauer und Gewitter. Sonst startet der Tag mit viel Sonne. Ganz im Süden entwickeln sich am Nachmittag dann auch teils kräftige Gewitter. Die Temperatur steigt auf Werte von 27 bis 36 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Nicola Frowein