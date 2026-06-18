Update am Morgen: Es wird heiß in Deutschland 

Guten Morgen,

pünktlich zum astronomischen Sommeranfang kommt in Deutschland die Hitze. Mehr als 35 Grad warm soll es an manchen Orten werden.

Beim Wetter gibt es ja eigentlich immer was zu meckern: Dem einen ist es zu heiß, dem anderen zu kalt, dem anderen zu nass und wieder andere hätten gerne mehr Regen. Aber das, was uns die nächsten Tage erwartet, werden wohl viele von uns als unangenehm empfinden, denn es wird heiß - und zwar innerhalb kürzester Zeit.

Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme sind da bei vielen schon vorprogrammiert. Klar, man kann sagen: Seit dem 1. Juni ist bereits meteorologischer Sommer und ab Sonntag, dem Tag der Sonnenwende, beginnt auch der astronomische Sommer. Und da gehören heiße Tage eben einfach dazu. Das ist auch sicherlich so. Dennoch sind solche Hitzewellen im Juni doch eher ungewöhnlich, sagt der Deutsche Wetterdienst.

Und darauf muss man sich einstellen: Heiße Wüstenluft kommt aus dem Norden Afrikas und verbreitet sich über ganz Deutschland. Dazu sagt unser ZDF-Meteorologe Özden Terli: "Im Vergleich zur ersten Hitzewelle vor ein paar Wochen ist dieses Mal aber nicht nur der Südwesten betroffen, sondern weite Teile Deutschlands. Noch dazu ist die Luft feucht und somit sehr energiegeladen. Die Gewitter werden sich im Unwetterbereich bewegen, Starkregen, Sturm und Hagel sind die üblichen Verdächtigen."

Nun sind Klima und Wetter nicht das Gleiche. Aber der Klimawandel macht Hitzewellen intensiver und wahrscheinlicher. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist die Erderwärmung in Deutschland bereits deutlich spürbar: Gegenüber der vorindustriellen Zeit ist Deutschland im Jahr 2025 um 2,5 Grad Celsius wärmer gewesen. Damit ist Deutschland überdurchschnittlich stark betroffen.

Vor allem ältere Menschen, aber auch Kranke und Kinder leiden darunter. Deshalb ist die dringende Empfehlung in den nächsten Tagen für alle: Viel trinken, in den kühleren Nacht- und Morgenstunden lüften und sich nicht überanstrengen. Wann die Hitzewelle vorbei sein wird, ist übrigens noch nicht klar. Freuen mag es zumindest ab Ende der Woche alle Schulkinder in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Sie starten nämlich dann als die Ersten in diesem Jahr in die Sommerferien!

Volle Kanne vom 11.06.2026 um 10:14 Uhr. 11.06.2026 | 5:01 min

Einen kühlen Kopf an heißen Tagen wünscht

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Nahen Osten passiert ist

Iran und USA unterzeichnen Absichtserklärung: Die USA und Iran haben nach Angaben beider Seiten ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs unterzeichnet. Die von Pakistan vermittelte Absichtserklärung tritt laut Islamabad sofort in Kraft. Iran soll die Straße von Hormus wieder öffnen, die USA ihre Seeblockade gegen iranische Häfen aufheben.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Russland feuert mehrere ballistische Raketen auf Kiew: "Der Feind greift die Hauptstadt mit ballistischen Raketen an", teilt der Militärgouverneur der Hauptstadt Kiew, Tymur Tkatschenko, auf Telegram mit. In der Innenstadt waren mehrere Explosionen zu hören, berichtet ein Korrespondent der Nachrichtenagentur dpa.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Spannungen bei VW-Hauptversammlung erwartet // Treffen der NATO-Verteidigungsminister in Brüssel // Hitzewelle in Mitteleuropa 18.06.2026 | 0:53 min

EU-Gipfel in Brüssel: Im Anschluss an den G7-Gipfel beraten in Brüssel die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über den Umgang mit China und globale wirtschaftliche Herausforderungen. Zudem geht es bei dem zweitägigen Treffen um weitere Unterstützung für die Ukraine, die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie den langfristigen EU-Haushalt.

Verteidigungsminister bereiten Nato-Gipfel vor: Knapp drei Wochen vor dem Nato-Gipfel in der Türkei treffen sich die Verteidigungsminister, um vor allem über Fortschritte bei der Aufrüstung und das Erreichen des Fünf-Prozent-Ziels zu beraten. Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordert dafür konkrete und glaubwürdige Pläne.

Digitale Hauptversammlung bei Volkswagen: Volkswagen lädt seine Aktionäre heute zur jährlichen Hauptversammlung ein. Konzernchef Oliver Blume muss sich dort den Fragen der Anteilseigner zur Krise des Konzerns und zur Strategie für die Zukunft stellen. Blume hatte im Frühjahr ein "Zielbild Volkswagen Konzern 2030" angekündigt und erste Eckpunkte für die Neuausrichtung genannt. Das Aktionärstreffen findet wieder rein digital statt - wie bereits in den vergangenen beiden Jahren.

Ausführlich informiert

US-Präsident Trump überraschte beim G7-Gipfel mit seinen Äußerungen zur Ukraine. Für den Frieden mit Iran ist er auf Unterstützung angewiesen. ZDFheute live hat Trumps vermeintlich neuen Weg analysiert.

ZDFheute live vom 17.06.2026 um 19:30 Uhr. 17.06.2026 | 27:26 min

Fußball-WM 2026

Cristiano Ronaldo ist nun der älteste Feldspieler der WM-Geschichte. Über den Rekord kann er sich angesichts des Remis seiner Portugiesen gegen Außenseiter Kongo jedoch nur bedingt freuen. Einen Doppelpack erzielte Englands Stürmer Harry Kane beim 4:2-Sieg gegen Kroatien. Außerdem zeigte Kolumbiens Luis Diaz seine Klasse im Spiel gegen WM-Neuling Usbekistan und Ghana freute sich über ein Last-Minute-Tor. Zusammenfassungen von allen Spielen und das, was sonst passiert ist, finden Sie hier:

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Ein Lichtblick

Immer mehr Jugendliche fühlen sich allein. Eine junge Frau aus Brandenburg hat mit "Lehnitz Connect" ein Angebot ins Leben gerufen, das Einsamkeit verhindern soll.

Heute in Deutschland, 17.06.2026 um 15:24 Uhr. 17.06.2026 | 1:41 min

Gesagt

Quelle: arte

Heute wird Sir Paul McCartney 84 Jahre alt. Vor fast 60 Jahren schrieb er ein Lied, das eines der berühmtesten der Welt wurde. Inspiriert wurde McCartney durch einen Traum, in dem ihm seine Mutter erschienen sein soll und die Worte sagte, die er am nächsten Morgen im Song verarbeitete:

Let it be. „ Paul McCartney

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 17.06.2026 | 1:46 min

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So wird das Wetter heute

Sie haben es im Update schon gelesen: Es wird heiß. Dabei ist es im Nordosten etwas wolkiger. Sonst bleibt es freundlich bei 24 bis 30 Grad und vereinzelt ist mal ein Schauer dabei. Im Süden wird es sonnig und heiß mit 30 bis 36 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld