FIFA-WM 2026: Ein Turnier voller Widersprüche

"Lanz"-Talk über die Weltmeisterschaft:WM 2026: Ein Turnier voller Widersprüche
von Felix Rappsilber
Demonstrierende schimpfen, Fans jubeln: Inmitten politischer Konflikte läuft die Fußball-WM in Nordamerika. Kann man die WM noch schauen wie früher? Die Debatte bei "Markus Lanz".
"Der Elfjährige in mir will Fußball schauen (...) und der Realist und der Journalist in mir sagt natürlich: Du kannst dieses Turnier nicht einfach so schauen wie früher." - Autor Lucas Vogelsang verdeutlichte am Mittwochabend bei "Markus Lanz" die Ambivalenz der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.
Vogelsang: WM in den USA hat sich verändert
Mit Blick auf die letzte Fußball-WM in den USA im Jahr 1994 sagte er:
Deswegen sei die WM in den USA jetzt eine andere, als sie es vor 32 Jahren war, mit all den Neben- und Störgeräuschen, so Vogelsang.
Journalist Jürgen Schmieder stimmte zu: "Hier im Cluster Südkalifornien, Westmexiko wird die komplette Ambivalenz dieser WM spürbar." Zum einen hätten die Amerikaner ihre "Patriotism Party" in Los Angeles gefeiert. Zum anderen hätten sich in Los Angeles lebende Mexikaner über ihren guten WM-Auftakt gefreut.
Schmieder: Exil-Iraner beschimpfen iranische Mannschaft als Terroristen
Am Montag habe zwischen Iran und Neuseeland die "vielleicht heikelste Partie bisher" stattgefunden. Schon während des Trainings, so Schmieder, hätten Exil-Iraner gegen die Spieler der iranischen Nationalmannschaft protestiert: "Plötzlich hörst du Rufe von draußen: 'Ihr seid Terroristen. Ihr gehört nicht hierher. Ihr repräsentiert nicht dieses Land.'"
Vor dem Stadion hätten sich Leute in grün-weiß-roter Kleidung gegenübergestanden, die auf den ersten Blick alle wie iranische Fußballfans ausgesehen hätten - "und plötzlich brüllen die aufeinander ein":
Die Löwe-und-Sonne-Flagge stammt aus der Zeit vor der Islamischen Revolution 1979. Weil die Gegner der iranischen Führung die iranischen Nationalspieler für Terroristen halten würden, hätten sie sich über die Tore der Neuseeländer gefreut.
Trotz dieser Spannungen war es beim Spiel zwischen Iran und Neuseeland zu einem besonderen Moment gekommen: "Wenn 70.000 gemeinsam plötzlich eine La Ola veranstalten, (...) ist genau das am Montag passiert: eine Minute Fröhlichkeit und Freude."
Bachmann: Fußball WM als 1936-Moment der USA
Ökonom Rüdiger Bachmann betonte, dass die USA am Ende des Tages ein "unheimlich gastfreundliches Land" seien:
Man habe "nicht mehr so viel" von Aktivitäten der Einwanderungs- und Zollbehörde ICE gehört. In Anspielung auf die Olympischen Spiele im Jahr 1936, die die Nationalsozialisten in Berlin ausgerichtet hatten, sagte Bachmann: "Zyniker würden sagen: Das ist so ein 1936-Moment."
Politologin Cathryn Clüver Ashbrook ergänzte:
Seit Beginn des Jahres seien in den ICE-Gefängnissen 18 Menschen gestorben. Wie es in diesen Deportationslagern zugehe, hätten viele Europäer mitbekommen, "die sehr wohl darüber berichten": "Das hat viele abgeschreckt."
Vogelsang: Trumps Inszenierungen kommen noch
Vogelsang sagte, dass wir derzeit zwei parallele Turniere verfolgen würden: "Es gibt das eine Turnier in Kanada und Mexiko: sehr weltoffen, sehr bunt." Das andere sei das Turnier in Trumps Amerika.
Wieder hob er die Ambivalenz dieser Fußball-WM hervor: "Es wird immer die Völkerverständigung geben und das kann der Fußball leisten und das wird er auch bei diesem Turnier leisten." Dabei gebe es ein Dilemma: "Je schöner und je größer diese WM wird, desto größer wird auch die Bühne für Trump."
Es sei ein "großes Glück und gleichzeitig eine große Drohkulisse für dieses Turnier", dass Donald Trump darin noch gar nicht stattgefunden habe. Noch sei er der "Mann im Hintergrund". Der amerikanische Präsident habe sich bisher "zurückgenommen", weil er anlässlich seines 80. Geburtstages einen Cagefight auf dem Rasen des Weißen Hauses geplant hatte.
Vogelsang betonte: "Die Trump-Spiele kommen erst noch. (...) Trump hat schon gesagt: Am 4. Juli wird er im Stadion sein (...) und das werden die großen Inszenierungen."
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