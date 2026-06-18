Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Die WM-Nacht ist rum und hat zwei bis zum Schluss spannende Spiele gesehen. Darüberhinaus feierte Cristiano Ronaldo einen Rekord.

Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026 Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

seinen Altersrekord hätte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wohl lieber mit einem Sieg gefeiert. Mit 41 Jahren und 132 Tagen ist er nun der älteste Feldspieler der WM-Geschichte.

Doch statt eines erfolgreichen Turnierstarts gab es für Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo nur ein 1:1. Was das jetzt alles mit Lucas Höler vom SC Freiburg zu tun hat und was sonst noch so passierte, erzählen wir Ihnen in diesem Newsletter.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Das ist in der Nacht passiert

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten. 17.06.2026 | 7:34 min

Die als Mitfavorit auf den Titel gehandelten Portugiesen leisten sich gegen den Außenseiter Kongo einen Fehlstart ins Turnier. Das Team um den 41-jährigen Cristiano Ronaldo geht zwar durch Joao Neves in Führung, hat danach aber kaum noch Torchancen und findet keine Antwort auf den Ausgleichstreffer.

England ist erfolgreich in die WM gestartet. Gegen Kroatien zeigten die "Three Lions" ein ganz anderes Gesicht als bei der EM 2024 und boten phasenweise begeisternden Offensivfußball. 18.06.2026 | 10:42 min

In einem äußerst unterhaltsamen Spiel untermauert England seinen Status als Titelkandidat. Die Mannschaft von Thomas Tuchel um Doppelpacker Harry Kane zeigt beim Auftaktsieg gegen hartnäckige Kroaten eine sehr gute Leistung.

Nach 45 Minuten Leerlauf steigern sich Ghana und Panama im Regen von Toronto. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit. 18.06.2026 | 7:52 min

So richtig packend war die Partie Ghana gegen Panama nicht. In der Schlussphase wurde es dafür richtig rasant. Die Afrikaner gewannen die Partie knapp dank eines Treffers von Caleb Marfo Yirenkyi in der Nachspielzeit.

Gruppe K: Usbekistan - Kolumbien 1:3 (0:1)

Für Usbekistan war der Auftritt im Atztekenstadion von Mexiko-Stadt der erste bei einer WM-Endrunde jemals. Am Ende verloren sie, weil Luis Diaz einmal mehr glänzend aufgelegt war. Der Bayern-Spieler legte den ersten Treffer traumhaft auf und traf selbst zum zwischenzeitlichen 2:1.

Schlagzeilen

Diese Spiele stehen an

Für beide Teams geht es nach ihren Niederlagen zum WM-Auftakt praktisch schon um alles. Die tschechischen Fans hoffen, dass Trainer Miroslav Koubek nach dem 1:2 gegen Südkorea diesmal Topstürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen in Atlanta besser in Szene setzen kann. Auch die Südafrikaner stehen nach dem 0:2 gegen Mexiko unter Zugzwang.

Die Schweiz steht nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar unter Druck. Trotz interner Kritik zeigt sich Fabian Rieder vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina optimistisch und setzt auf einen Schweizer Sieg. Bosnien reist nach dem 1:1 gegen Kanada selbstbewusst an, während Torjäger Edin Džeko wohl erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.

Hintergründe

Das Bosnien-Herzegowina überhaupt bei der WM dabei ist, wirkte vor ein paar Jahren noch kaum greifbar. Wie eine 0:7-Niederlage gegen Deutschland den Europäern in letzter Konsequenz den Weg zur WM-Teilnahme ebnete.

Hingucker der Nacht

Cristiano Ronaldo ist 41 Jahre alt - und wirkt körperlich noch immer wie ein Spieler in seinen besten Jahren. Disziplin, Training und Regeneration haben den Portugiesen zu einem Ausnahmeathleten gemacht.

Doch gab es schon einmal einen Spieler mit einer ähnlichen Fitness? Auf diese Frage hat Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich eine überraschende und gewohnt ironische Antwort parat. Statt eines Weltstars nennt er einen seiner ehemaligen Spieler - und sorgt damit für einen Lacher. Aber schauen Sie selbst:

Mit 41 Jahren ist Cristiano Ronaldo noch immer in Topform. Auf die Frage, ob er je einen ähnlich fitten Spieler hatte, antwortet Christian Streich mit einer Freiburg-Spieler. 17.06.2026 | 0:37 min

Spruch des Tages

Ich schätze sehr mein Bett, weil da verbringe ich die meiste Zeit. „ Antonio Rüdiger

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion