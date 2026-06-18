Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Newsletter zur Fußball-WM:Das ist in der WM-Nacht passiert und das steht heute an
Die WM-Nacht ist rum und hat zwei bis zum Schluss spannende Spiele gesehen. Darüberhinaus feierte Cristiano Ronaldo einen Rekord.
Guten Morgen liebe Fußball-Fans,
seinen Altersrekord hätte Portugals Superstar Cristiano Ronaldo wohl lieber mit einem Sieg gefeiert. Mit 41 Jahren und 132 Tagen ist er nun der älteste Feldspieler der WM-Geschichte.
Doch statt eines erfolgreichen Turnierstarts gab es für Portugal gegen die Demokratische Republik Kongo nur ein 1:1. Was das jetzt alles mit Lucas Höler vom SC Freiburg zu tun hat und was sonst noch so passierte, erzählen wir Ihnen in diesem Newsletter.
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Das ist in der Nacht passiert
Die als Mitfavorit auf den Titel gehandelten Portugiesen leisten sich gegen den Außenseiter Kongo einen Fehlstart ins Turnier. Das Team um den 41-jährigen Cristiano Ronaldo geht zwar durch Joao Neves in Führung, hat danach aber kaum noch Torchancen und findet keine Antwort auf den Ausgleichstreffer.
In einem äußerst unterhaltsamen Spiel untermauert England seinen Status als Titelkandidat. Die Mannschaft von Thomas Tuchel um Doppelpacker Harry Kane zeigt beim Auftaktsieg gegen hartnäckige Kroaten eine sehr gute Leistung.
So richtig packend war die Partie Ghana gegen Panama nicht. In der Schlussphase wurde es dafür richtig rasant. Die Afrikaner gewannen die Partie knapp dank eines Treffers von Caleb Marfo Yirenkyi in der Nachspielzeit.
- Gruppe K: Usbekistan - Kolumbien 1:3 (0:1)
Für Usbekistan war der Auftritt im Atztekenstadion von Mexiko-Stadt der erste bei einer WM-Endrunde jemals. Am Ende verloren sie, weil Luis Diaz einmal mehr glänzend aufgelegt war. Der Bayern-Spieler legte den ersten Treffer traumhaft auf und traf selbst zum zwischenzeitlichen 2:1.
Schlagzeilen
Diese Spiele stehen an
Für beide Teams geht es nach ihren Niederlagen zum WM-Auftakt praktisch schon um alles. Die tschechischen Fans hoffen, dass Trainer Miroslav Koubek nach dem 1:2 gegen Südkorea diesmal Topstürmer Patrik Schick von Bayer Leverkusen in Atlanta besser in Szene setzen kann. Auch die Südafrikaner stehen nach dem 0:2 gegen Mexiko unter Zugzwang.
Die Schweiz steht nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Katar unter Druck. Trotz interner Kritik zeigt sich Fabian Rieder vor dem Spiel gegen Bosnien-Herzegowina optimistisch und setzt auf einen Schweizer Sieg. Bosnien reist nach dem 1:1 gegen Kanada selbstbewusst an, während Torjäger Edin Džeko wohl erneut zunächst auf der Bank Platz nehmen wird.
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Hintergründe
Das Bosnien-Herzegowina überhaupt bei der WM dabei ist, wirkte vor ein paar Jahren noch kaum greifbar. Wie eine 0:7-Niederlage gegen Deutschland den Europäern in letzter Konsequenz den Weg zur WM-Teilnahme ebnete.
Hingucker der Nacht
Cristiano Ronaldo ist 41 Jahre alt - und wirkt körperlich noch immer wie ein Spieler in seinen besten Jahren. Disziplin, Training und Regeneration haben den Portugiesen zu einem Ausnahmeathleten gemacht.
Doch gab es schon einmal einen Spieler mit einer ähnlichen Fitness? Auf diese Frage hat Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich eine überraschende und gewohnt ironische Antwort parat. Statt eines Weltstars nennt er einen seiner ehemaligen Spieler - und sorgt damit für einen Lacher. Aber schauen Sie selbst:
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