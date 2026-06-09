Englands Auftaktspiel gegen Kroatien:Warum Harry Kane seinen Elfmeter wiederholen durfte

Harry Kane ist einer der sichersten Elfmeterschützen der Welt - allein in der vergangenen Bundesliga-Saison traf der Bayernstürmer zehn Mal vom Punkt. Im WM-Vorrundenspiel gegen Kroatien scheiterte der Engländer jedoch zunächst am Schlussmann Dominik Livaković. Doch Schiedsrichter Clement Turpin ließ den Strafstoß wiederholen.

Weil Livaković die Linie zu früh verließ, galt der erste Strafstoß als ungültig. In den Regeln des International Football Association Board (IFAB) steht das unter anderem wie folgt: "Wenn der Ball gespielt wird, muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fusses auf, über oder hinter der Torlinie befinden."