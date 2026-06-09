Englands Auftaktspiel gegen Kroatien:Warum Harry Kane seinen Elfmeter wiederholen durfte
von Jannik Höntsch
Den ersten Strafstoß verschießt Harry Kane noch, im zweiten Anlauf trifft er aber zu Englands Führung gegen Kroatien. Warum der Topstürmer zwei Mal schießen durfte.
Harry Kane ist einer der sichersten Elfmeterschützen der Welt - allein in der vergangenen Bundesliga-Saison traf der Bayernstürmer zehn Mal vom Punkt. Im WM-Vorrundenspiel gegen Kroatien scheiterte der Engländer jedoch zunächst am Schlussmann Dominik Livaković. Doch Schiedsrichter Clement Turpin ließ den Strafstoß wiederholen.
Weil Livaković die Linie zu früh verließ, galt der erste Strafstoß als ungültig. In den Regeln des International Football Association Board (IFAB) steht das unter anderem wie folgt: "Wenn der Ball gespielt wird, muss sich der Torhüter mindestens mit einem Teil eines Fusses auf, über oder hinter der Torlinie befinden."
Im zweiten Anlauf traf Kane gegen Livaković zu Englands zwischenzeitlicher 1:0-Führung gegen Kroatien.
Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt als Newsletter abonnieren!