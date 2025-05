Update am Abend: "Breturn"? Briten suchen wieder Anschluss

Guten Abend,

Der Austritt war ein tiefer Einschnitt in die Beziehung des Vereinigten Königreichs zur EU. Doch seit heute nähert man sich wieder deutlich an. Das lässt zwar noch lange nicht auf eine Rückkehr in die EU hoffen - also praktisch den "Breturn" - aber zeigt doch: Das United Kingdom versteht (wieder), dass mit Zusammenarbeit und Schulterschluss einfach mehr zu erreichen ist. Und so wurden bei einem Gipfel in London gleich mehrere Abkommen unterzeichnet. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bezeichnete dies als "historischen Moment".