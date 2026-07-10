Update am Morgen: Reformen - Zumutung oder Zukunftsversprechen?

Guten Morgen,

heute stimmt der Bundestag über die Reform der gesetzlichen Krankenkassen ab, am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause. Jetzt also doch. Der Weg dorthin schwankte zwischen Hauruck-Verfahren und Zitterpartie - aber am Ende hat das im Eilverfahren angerufene Bundesverfassungsgericht das Thema faktisch dorthin zurückverwiesen, wo es wohl auch hingehört: in die politische Verantwortung des Bundestages.

Reformen. Kaum ein Begriff wird in unserer Zeit so inflationär gebraucht und so reflexhaft abgewehrt, ganz gleich, ob es um Rente, Pflege oder Bürgergeld geht. Oder eben um die Krankenversicherung. Unstrittig ist nach Jahrzehnten der Bequemlichkeit der Bedarf. Doch sobald sich Veränderungen in einem Gesetzesentwurf konkretisieren, bricht Widerstand aus. Veränderungen durch Reformen werden heute vor allem mit Verzicht und Verlust verbunden.

Das war nicht immer so. Nach dem Zweiten Weltkrieg, im deutschen Wirtschaftswunder, bedeuteten Reformen vor allem im Westen Verbesserung. Etwa bei der dynamischen Rente der 1950er-Jahre. Sie finanzierte sich aus wachsendem Wohlstand, ohne dass jemand "verzichten" musste. Gefühlt waren alle Gewinner eines neuen gemeinsamen Aufbruchs. Daran haben wir uns gewöhnt.

In den folgenden Jahrzehnten war der deutsche Sozialstaat vor allem auf Besitzstandswahrung angelegt. Wer etwas erreicht hat, dem sollte es erhalten bleiben. Das funktioniert, solange er genug wächst. Stockt das Wachstum, können die Besitzstände nur mit neuen Schulden und damit auf Kosten der Zukunft aufrechterhalten bleiben.

Vielleicht leidet auch deshalb heute das Vertrauen vor allem bei der jüngeren Generation, die die Zukunft dieses Landes einmal sichern soll. Wer als Studentin gerade weniger Bafög bekommt, während gleichzeitig die Renten steigen, empfindet das nicht als abstrakte Umverteilung, sondern als klares Signal: Bestehende Ansprüche werden verteidigt, neue bleiben knapp.

Die heutige Abstimmung ist nur der Anfang eines notwendigen und umfassenden Reformprozesses. Gelingen aber kann der nur, wenn er als gemeinsames Zukunftskonzept überzeugen kann, über einzelne Interessen hinaus.

Ich wünsche Ihnen einen zukunftsoffenen Tag!

Susanne Biedenkopf, Leiterin des ZDF-Landesstudios Hessen

Was im Nahen Osten passiert ist

Trump und Netanjahu beraten per Telefon über Iran-Krieg: US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu haben über den Iran-Krieg beraten. Bei dem Telefonat habe Trump "über das Vorgehen der USA in der Golfregion" informiert, teilte Netanjahus Büro im Onlinedienst X mit.

Schiffsverkehr in Straße von Hormus bricht ein: Nach der jüngsten Eskalation zwischen den USA und Iran passieren nur wenige Schiffe die Straße von Hormus. Die Meerenge ist für den Welthandel von großer Bedeutung.

Technische Gespräche mit Iran laufen laut USA weiter: Trotz der Angriffe gegen Iran arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur.

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Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Grundsatzeinigung mit USA über Produktion von Patriot-Raketen: Die Ukraine und die USA machen auf politischer Ebene den Weg für Lizenzen für die Produktion von Patriot-Abfangraketen frei. Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge sollen Lieferungen der PAC-3-Raketen in den kommenden Tagen eintreffen.

Patriot-Produktion in der Ukraine: Was ist Trumps Versprechen wert? Trumps Ankündigung, der Ukraine die Lizenz zum Bau von Patriot-Raketen zu erteilen, ist eher eine politische Geste. Die Übergabe bereits produzierter Raketen wäre hilfreicher, schreiben die Sicherheitsexperten Christian Mölling und András Rácz in ihrer Analyse.

Drohung statt Verhandlung: Neue Eskalation durch Putin?

ZDFheute live am 09.07.2026 um 19:30 Uhr. 09.07.2026 | 33:06 min

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Was heute noch wichtig ist

Bundestag stimmt über Heizungsgesetz ab / mögliche Reform des Sexualstrafrechts / Bundespräsident arbeitet in neuem Dienstsitz 10.07.2026 | 0:52 min

Bundestag entscheidet über Gebäudemodernisierungsgesetz: Die Neufassung des sogenannten Heizungsgesetzes dürfte mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen werden. Damit würde die Pflicht gestrichen, dass neue Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Kritiker sehen darin eine Aufweichung des Klimaschutzes. Das Gesetz könnte heute auch noch den Bundesrat passieren.

Reform des Sexualstrafrechts zur Abstimmung im Bundesrat: Neben dem Bundestag tagt heute auch der Bundesrat. Ein Tagesordnungspunkt ist die mögliche Reform des Sexualstrafrechts. Es geht darum, ob der Grundsatz "Nur Ja heißt Ja" im Strafrecht verankert wird.

Auszug aus Bellevue: Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Mitarbeiter beginnt die heiße Phase des Umzugs in ein Ausweichquartier. Denn Schloss Bellevue und das dazu gehörende Bundespräsidialamt werden mehrere Jahre lang von Grund auf saniert.

Fußball-WM 2026

Frankreich dominiert weiter und spielt sich durch eine starke zweite Halbzeit mit einem 2:0-Sieg gegen Marokko ins WM-Halbfinale. Den Torreigen eröffnete wieder einmal kein Geringerer als Kylian Mbappé: Es ist sein 20. WM-Treffer in seinem 20. WM-Spiel. Im Halbfinale wartet auf die Franzosen nun entweder Belgien oder Spanien.

Die Highlights des Spiels können Sie hier nachschauen:

ZDF sportstudio, 09.07.2026, 17:07 Uhr 10.07.2026 | 7:03 min

Bei der Fußball-WM trifft Spanien heute Abend auf Belgien. Die Belgier gingen schon oft als Geheimfavorit in ein Turnier, einen Titel haben sie allerdings noch nie geholt. Können sie dieses Mal aus der Außenseiterrolle überraschen? Unser Autor Maik Rosner beleuchtet die Chancen der "Roten Teufel":

Belgiens WM-Viertelfinale gegen Spanien : Das späte Happy End einer goldenen Generation? Über viele Turniere hinweg galt Belgien als Geheimfavorit, doch die ganz großen Erfolge blieben aus. Diesmal könnten die "Roten Teufel" die geringen Erwartungen übertreffen. von Maik Rosner mit Video 8:45

Das ZDF überträgt die Partie live. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr, Anstoß ist um 21 Uhr.

Zusätzlich zur regulären Übertragung bieten wir das Spiel in einem Livestream aus der Vogelperspektive an - ein Leckerbissen für alle Taktik-Liebhaber:

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Tier des Tages

Quelle: imago images

Während sie bei uns hauptsächlich Milch- und Fleischbringer sind, ist die Kuh an anderen Orten der Welt heilig. Kein Wunder also, dass das Tier einen eigenen "Tag der Kuh" hat, der jedes Jahr am zweiten Freitag im Juli begangen wird. Er soll an die wichtige Rolle der Tiere erinnern. Genutzt wird er außerdem von Tierschützern, die darauf hinweisen, dass viele Kühe noch immer auf Höchstleistung gezüchtet werden und ihre Haltung oft nicht auf Tierschutzstandards ausgerichtet ist.

Gesagt

Quelle: Imago

Und ich muss alle möglichen unterschiedlichen Dinge tun. Ich muss singen, üben, tanzen, ich muss mich fit halten, ich muss Songs schreiben. „ Mick Jagger im Jahr 2023

Und auch mit 82 Jahren denkt der Frontmann der Rolling Stones nicht daran, langsamer zu machen. Heute erscheint das neue Album der Band, 2027 soll es wieder eine Tour geben.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 10.07.2026 | 2:34 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag halten sich im Norden und Osten noch einige kompakte Wolken, die aber mehr und mehr Lücken bekommen. Vor allem in der Südwesthälfte wird es richtig sonnig. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 22 Grad an der Nordsee und 34 Grad am Oberrhein.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Anna Grösch