Update am Abend: Gesundheits-Sparpaket, Tomahawks, Hitzetote

Guten Abend,

in Berlin will man vor der Sommerpause noch einiges abarbeiten und zumindest die Regierung dürfte froh darüber sein, dass das Bundesverfassungsgericht den Weg zur Abstimmung über die Gesundheitsreform frei macht. Außerdem macht Deutschland neue Rüstungsgeschäfte mit den USA und die Folgen des Hitzerekord-Junis werden klarer.

Abstimmung über Gesundheits-Sparpaket darf morgen stattfinden

Das ist passiert: Ob am Freitag wirklich über das Gesundheits-Sparpaket im Bundestag abgestimmt werden wird, war bis zum Mittag unklar. Dann teilte das Bundesverfassungsgericht mit: Die Eilanträge von Abgeordneten der Grünen und Linken werden abgelehnt.

Das ist der Hintergrund: In getrennt eingereichten Anträgen hatten die Antragsteller eine zu kurze Beratungszeit beanstandet, in der man die Auswirkungen von gewissen Änderungen der Reform nicht hätte überblicken können. Denn wenige Tage vor der geplanten Abstimmung hatte die Regierung noch 278 Seiten mit Änderungen vorgelegt.

Darum ist das wichtig: Wären die Eilanträge vom Bundesverfassungsgericht gestattet worden, hätte der Bundestag nicht mehr vor der Sommerpause über das Paket entscheiden können. In dem Reformgesetz sind unter anderem massive Einsparungen in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens geplant. Das soll dabei helfen, die Finanzierung der Krankenversicherungen zu sichern. Versicherte sollen durch Einschränkungen der bislang kostenfreien Mitversicherung von Angehörigen sowie höhere Zusatzbeiträge belastet werden.

Über den Streit rund um die Gesundheitsreform berichtete unter anderem heute in Deutschland vom 08.07.2026 um 14 Uhr. 08.07.2026 | 3:40 min

Deutschland kauft Tomahawks von den USA

Das ist passiert: Deutschland hat sich mit den USA auf den Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern geeinigt. Das hat Friedrich Merz heute im Bundestag bei seiner Regierungserklärung verkündet.

Das ist der Hintergrund: Eigentlich gab es schon beim Nato-Gipfel 2024 mit Präsident Joe Biden Pläne, in diesem Jahr Tomahawks sowie Raketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen in Deutschland zu stationieren. Der neue US-Präsident Trump lehnte das jedoch ab. Der Kauf der Tomahawks gilt nun als Alternative.

Darum ist das wichtig: Die Tomahawks haben eine sehr hohe Reichweite. "Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung", sagte Merz heute. Zeitgleich arbeite man aber auch daran, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.

Über den Nato-Gipfel berichtete unter anderem das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 09.07.2026 ab 5:30 Uhr. 09.07.2026 | 2:32 min

Mehr zur Regierungserklärung und die Ansprache in voller Länge finden Sie außerdem hier:

"Gute Jahre vor uns": Kanzler Merz erklärt sich

RKI meldet mehr als 5.000 Tote nach Hitzewelle

Das ist passiert: Viele Menschen in Deutschland ächzten Ende Juni unter der massiven Hitzewelle. Doch die heißen Tage hatten für viele auch gesundheitliche Folgen - bis hin zum Tod. Die Zahlen der Sterbefälle sind sprunghaft angestiegen. Das RKI meldet 5.120 Hitzetote, davon starben mehr als 4.000 zwischen dem 22. und dem 28. Juni.

Das ist der Hintergrund: Generell sterben im Winter mehr Menschen in Deutschland als im Sommer. Doch besonders hohe Temperaturen können zu mehr Todesfällen führen - und der vergangene Juni war in Westeuropa der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Mehr dazu und die Daten in Grafiken können Sie sich hier anschauen:

Aktuelle Daten im Überblick: RKI meldet 5.120 Hitzetote nach der ersten Hitzewelle

Darum ist das wichtig: Vor allem eine Bevölkerungsgruppe ist vor schweren gesundheitlichen Auswirkungen durch Hitze besonders gefährdet. Die Daten des RKI zeigen, dass vor allem über 85-Jährige bedroht sind. Rund 2.950 von ihnen gehörten laut den neuen RKI-Zahlen zu den Hitzetoten. Und auch sonst sind demzufolge vor allem Menschen jenseits der 60 betroffen.

heute xpress vom 09.07.2026 um 9 Uhr. 09.07.2026 | 0:18 min

Zahlen des Tages

Quelle: ZDF

Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr weniger Straftaten in ihren Zuständigkeitsbereichen registriert, die Zahl der Gewaltdelikte ist allerdings gestiegen. Wie aus ihrem Jahresbericht für 2025 hervorgeht, stieg sie im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent. Die Zahl der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz ging dagegen um rund 21 Prozent zurück.

Ratgeber: Richtige Hautpflege im Sommer

Volle Kanne vom 18.06.2026 um 9:05 Uhr. 09.07.2026 | 5:19 min

Einen Sonnenbrand hat man sich schnell eingefangen - doch nicht nur deshalb braucht die Haut im Sommer besondere Pflege. Hier gibt's Tipps und Tricks:

Richtige Hautpflege im Sommer: So pflegen Sie beanspruchte Haut

Fußball-WM 2026

Die Weltmeisterschaft geht in die heiße Phase - mit der Partie zwischen Frankreich und Marokko starten heute Abend die Viertelfinalspiele. Unser Kollege Tim-Julian Schneider liefert seine Einschätzung, wer in den vier Spielen die Nase vorn haben wird - schauen Sie mal, ob Sie bei seinen Tipps mitgehen:

Das deutsche Team ist derweil nach dem Aus gegen Paraguay zum Zuschauen verdammt. Nach dem Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann soll Jürgen Klopp fortan die Geschicke der DFB-Elf verantworten - aber in trockenen Tüchern ist sein Engagement noch nicht. Wie der Stand der Verhandlungen ist und woran es noch scheitern könnte, lesen Sie hier:

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Alexander Zverev hat in Wimbledon das Halbfinale erreicht. Sein Gegner dort ist ein echter Newcomer: Die Märchengeschichte von Arthur Fery begeistert die Briten. Wer ist der 23-jährige Engländer?

Sportstudio vom 28.6.2026 um 06:43 Uhr. 28.06.2026 | 0:45 min

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Das sollten Sie sich mal anschauen

heute xpress vom 09.07.2026 um 14:20 Uhr. 09.07.2026 | 1:22 min

Haben Sie heute schon mal gelacht? Falls nicht, bringt Sie das hier möglicherweise immerhin zum Schmunzeln: Forschende haben herausgefunden, dass Menschen und Affen erstaunlich gleich lachen. Beim Spielen oder Kitzeln sind sie uns gar nicht so unähnlich und lachen im gleichen Rhythmus wie Menschen.

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Marlene freut sich riesig auf ihr Semester in Istanbul. Doch plötzlich beginnt sie unter Übelkeit zu leiden - und stirbt. Erst nach mehr als einem Jahr wird der Grund bekannt: Die junge Frau starb an einem hochgiftigen Pestizid. "Die Spur: Vergiftet in Istanbul - Tod durch Pestizide" geht einem bislang kaum aufgearbeiteten Problem in der türkischen Metropole nach.

Das Istanbul-Semester sollte ihre beste Zeit werden. Doch Marlene P. leidet plötzlich unter Übelkeit und verstirbt. 15 Monate später wird der Grund bekannt: ein hochgiftiges Pestizid. 08.07.2026 | 29:12 min

Rezept des Tages: Romana-Beeren-Salat mit Hähnchen-Sticks

Die Hähnchen-Sticks werden mit Cornflakes paniert und so besonders knusprig. Dazu empfiehlt Mario Kotaska einen Salat mit sommerlicher, fruchtiger Note. Beeren stehen dabei im Mittelpunkt. 09.07.2026 | 5:53 min

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