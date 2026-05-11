Update am Abend: Steuerbetrug, Übernahme und ein Brücken-Urteil

Guten Abend,

die Koalition will mit härteren Strafen und effizienteren Ermittlungen gegen Steuerbetrug vorgehen - Experten sprechen von möglichen Mehreinnahmen in Milliardenhöhe. Der US-Konzern Uber übernimmt das Berliner Lieferdienst-Unternehmen Delivery Hero und es gibt ein Urteil zum Brückeneinsturz in Genua mit Dutzenden Toten vor acht Jahren.

Plan gegen Steuerbetrug

Das ist passiert: Die Bundesregierung will Steuerkriminalität stärker verfolgen als bislang. Dazu haben Finanzminister Lars Klingbeil und Justizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) einen "Aktionsplan" vorgelegt. Ziel sei es, die Abschreckung zu erhöhen und Einnahmeverluste zu minimieren.

Die Bundesregierung will Steuerkriminalität stärker verfolgen als bislang. Dazu haben Finanzminister Lars Klingbeil und Justizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) einen "Aktionsplan" vorgelegt. Ziel sei es, die Abschreckung zu erhöhen und Einnahmeverluste zu minimieren. Das ist konkret geplant: Steuerhinterziehung soll härter geahndet werden, die Straffreiheit bei Selbstanzeige soll wegfallen und Belege sind den Plänen zufolge künftig 15 Jahre lang aufzubewahren. Auch ist eine Registrierkassen-Pflicht geplant. Ein "Gemeinsames Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität" beim Zoll soll zudem die Koordination bei Ermittlungen erleichtern.

Steuerhinterziehung soll härter geahndet werden, die Straffreiheit bei Selbstanzeige soll wegfallen und Belege sind den Plänen zufolge künftig 15 Jahre lang aufzubewahren. Auch ist eine Registrierkassen-Pflicht geplant. Ein "Gemeinsames Zentrum gegen Steuer- und Finanzkriminalität" beim Zoll soll zudem die Koordination bei Ermittlungen erleichtern. Das sagt Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit: "Der Aktionsplan ist erstmal ein sehr guter Plan, da sind ganz viele wichtige Punkte drin, die wir auch schon seit Langem fordern. Was er bringt, hängt davon ab, wie gut er umgesetzt wird am Ende." Zentral sei es, "den Ermittlungsdruck bei den großen, komplexen Fällen zu erhöhen". Dies könnte "mehrere Milliarden Zusatzeinnahmen" generieren.

ZDF-Mittagsmagazin, 16.07.2026, 12:00 16.07.2026 | 1:33 min

Mehr zum Thema:

Uber übernimmt Delivery Hero

Das ist passiert: Das Essenslieferunternehmen Delivery Hero hat sich mit dem US-Konzern Uber auf eine Übernahme geeinigt. Uber soll den Aktionären der deutschen Firma ein Angebot von 41,50 Euro je Aktie machen, was einer Unternehmensbewertung von 13 Milliarden Euro entspricht.

Das Essenslieferunternehmen Delivery Hero hat sich mit dem US-Konzern Uber auf eine Übernahme geeinigt. Uber soll den Aktionären der deutschen Firma ein Angebot von 41,50 Euro je Aktie machen, was einer Unternehmensbewertung von 13 Milliarden Euro entspricht. Das ist der Hintergrund: Delivery Hero ist in mehreren Dutzend Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika aktiv - auf dem Heimatmarkt hingegen kaum noch. Das Unternehmen hat - wie die gesamte Branche - seit seiner Gründung im Jahr 2011 ein starkes Wachstum verzeichnet, das durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt wurde. Schwarze Zahlen schrieb es aber nie.

Delivery Hero ist in mehreren Dutzend Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika aktiv - auf dem Heimatmarkt hingegen kaum noch. Das Unternehmen hat - wie die gesamte Branche - seit seiner Gründung im Jahr 2011 ein starkes Wachstum verzeichnet, das durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt wurde. Schwarze Zahlen schrieb es aber nie. Was das für Deutschland bedeutet: "Diese Übernahme und die geplante Investition von Uber in Deutschland zeigen die Attraktivität des europäischen Tech-Ökosystems", meint Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg. Uber habe sich verpflichtet, den Hauptsitz von Delivery Hero in Berlin beizubehalten und bis mindestens 2029 keine Änderungen an der dortigen Belegschaft vorzunehmen. Der US-Konzern wolle zudem bis 2031 zwei Milliarden Dollar in Deutschland investieren.

ZDFheute Xpress, 16.07.2026, 10:35 Uhr 16.07.2026 | 0:30 min

Einsturz von Brücke in Genua: Zwölf Jahre Haft für Ex-Chef

Das ist passiert: Im Prozess um den Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua ist der Hauptangeklagte Giovanni Castellucci zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht sprach den früheren Generaldirektor der Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia (Aspi) schuldig.

Im Prozess um den Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke in Genua ist der Hauptangeklagte Giovanni Castellucci zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht sprach den früheren Generaldirektor der Autobahngesellschaft Autostrade per l'Italia (Aspi) schuldig. Das ist der Hintergrund: Im Sommer 2018 waren bei dem Unglück 43 Menschen in der italienischen Hafenstadt ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft legte Castellucci zur Last, bereits seit 2009 von Mängeln gewusst zu haben. Die Anklage beschrieb ihn als Alleinherrscher, der das Unternehmen wie sein "Königreich" geführt habe. Wichtiger als eine sichere Infrastruktur sei ihm der Profit gewesen. Castellucci selbst sagte: "Ich fühle mich verantwortlich, aber nicht schuldig."

Ratgeber: Was man über Röntgen, CT und MRT wissen sollte

Volle Kanne, 16.07.2026, 09:05 Uhr 16.07.2026 | 5:09 min

Röntgen, Computer- und Magnetresonanztomografie sind für den Blick ins Körperinnere heute unentbehrlich. Wie die einzelnen Verfahren funktionieren und wann sie eingesetzt werden.

Fußball-WM 2026

Nachdem argentinische Spieler mit einer politischen Botschaft ihren Finaleinzug bei der WM gefeiert haben, fordert die britische Regierung eine Untersuchung der FIFA:

Diese Stars performen zum WM-Finale: Beim WM-Finale werden einige Weltstars erwartet. Tom Cruise soll einen besonderen Auftritt haben. Musikalisch können sich die Zuschauer unter anderem auf Justin Bieber und Madonna freuen.

hallo Deutschland, 16.07.2026, 12:57 Uhr 16.07.2026 | 0:36 min

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Mehr Sport

Für den EM-Titel hat es im Finale gegen Spanien nicht ganz gereicht, aber ins Blickfeld haben sie sich gespielt: Deutschlands U19 um Kapitän Francis Onyeka gehört die Zukunft. Das weiß auch Jürgen Klopp:

Brütende Hitze ist tägliche Begleiterin der Tour de France. Die Fahrer wappnen sich mit Tricks - und für künftige Ausgaben macht man sich schon jetzt Gedanken.

Für John Degenkolb ist es die elfte Tour de France seiner Karriere. Der 37-Jährige über die Hitze bei der Tour:

ZDF-Mittagsmagazin, 13.07.2026, 14:18 Uhr 13.07.2026 | 3:12 min

Schlagzeilen

Ein Lichtblick

1,2 Kilometer Sandstrand, Pommes und Urlaubsgefühl mitten in Berlin. Das Strandbad Wannsee lockt seit über 100 Jahren. Warum selbst internationale Gäste kommen und worauf es beim Besuch ankommt:

ZDF-Mittagsmagazin, 16.07.2026, 12:00 16.07.2026 | 6:01 min

Streaming-Tipps für den Abend

Die Forsytes genießen als traditionsreiche Börsenmaklerfamilie ein hohes Ansehen. Doch als die vermeintlich makellose Familienfassade Risse bekommt, werden Geheimnisse um Intrigen und Macht offenbart. Drama-Serie "The Forsytes - Familie verpflichtet", sechs Folgen je 53 Minuten.

15.07.2026 | 52:11 min

Rezept des Tages: Käse-Spieße mit Papaya-Chili-Dip

Volle Kanne, 16.07.2026, 09:05 Uhr 16.07.2026 | 5:28 min

Als Käse nimmt Mario Kotaska Provolone Piccante, einen kräftigen, würzigen Käse, der rund ein Jahr reifen muss. Die Spieße werden paniert und gebraten. Der Dip dazu bringt eine angenehme Schärfe. Das Rezept gibt's hier.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team