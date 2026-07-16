Niedrigwasser: Hotelschiff fährt sich fest - Fähre fällt aus

Niedrigwasser in deutschen Flüssen:Hotelschiff fährt sich fest - Rheinfähre fällt aus
In vielen deutschen Flüssen herrscht Niedrigwasser: Im Rhein bei Bonn hat sich jetzt ein Hotelschiff festgefahren, eine Rheinfähre muss den Betrieb pausieren.
Das Niedrigwasser in deutschen Flüssen hat Folgen: Im Rhein bei Bonn hat sich ein Hotelschiff festgefahren. Es liegt seit etwa 7 Uhr am Morgen etwa auf Höhe der Bonner Oper quer auf dem Rhein, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach sind 75 Passagiere sowie 40 Besatzungsmitglieder an Bord - alle sind unverletzt.
Das Schiff hat sich den Angaben nach beim Anlegemanöver festgefahren und liegt mit der linken vorderen Seite auf einer Sandbank. Es soll am Nachmittag freigeschleppt werden. Andere Schiffe können in langsamer Fahrt dennoch in beide Richtungen passieren.
Niedrige Pegel: Rheinfähre fällt aus
Zudem fällt in Leverkusen wegen der niedrigen Pegelstände die Rheinfähre aus. "Wie lange das der Fall sein wird, lässt sich nicht sicher prognostizieren und ist abhängig von der Pegelentwicklung", teilte die Stadt Leverkusen mit. Für das Wochenende werde allerdings ein leicht steigender Wasserstand erwartet.
Niedrigwasser in vielen deutschen Flüssen
Viele deutsche Flüsse wie der Rhein, die Elbe oder die Donau sind derzeit von starkem Niedrigwasser betroffen. Das hat auch Auswirkungen auf die Schifffahrt. Andreas Bartel, Sprecher des Duisburger Hafens "Duisport", betont:
Gleichzeitig führe die reduzierte Auslastung dazu, dass für die gleiche Warenmenge mehr Schiffe eingesetzt werden müssen.
Derzeit keine amtlichen Sperrungen
Amtliche Sperrungen durch die Bundeswasserstraßenverwaltung (WSV) gebe es derzeit nicht, sagt Fabian Spieß, stellvertretender Geschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB).
Dennoch bestätigt die WSV Niedrigwasser an zahlreichen Rheinpegeln. Laut der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) wurde an der Donau in den vergangenen Tagen zudem bereits der niedrigste bisherige Wasserstand gemessen. Der Wasserstand der Elbe lag am Dresdner Pegel am Mittwoch bei 59 Zentimetern - fast 90 Zentimeter unter dem Mittelwert.
Derzeit kein ergiebiger Regen absehbar
Am grundlegenden Bild der Flüsse werde sich erst etwas ändern, wenn es zu ergiebigen Regenfällen im ganzen oder wenigstens in großen Teilen des Einzugsgebietes der jeweiligen Flüsse kommt, betont Florian Krekel, Fachbereichsleiter Schifffahrt beim WSV. Dies sei momentan aber nicht absehbar.
Verlässliche Vorhersagen für die Wasserstände könnten nicht weiter blicken als die Wettervorhersagen, so Krekel. Letztlich seien die Wasserstände nur eine Zusammenfassung der Niederschläge im jeweiligen Einzugsgebiet. Laut der BfG ist in den kommenden Wochen keine nachhaltige Entspannung der Lage zu erwarten.
Ausweichmöglichkeit Schienenverkehr
Trotz der Probleme zeige sich die Binnenschifffahrt aktuell dennoch robust und weiche beispielsweise auf den Schienenverkehr aus, betont Bartel. Für die Zukunft rechnet der Hafen-Sprecher immer öfter mit derartigen Problemen:
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
AKW-Drosselungen in Frankreich:Wie anfällig sind Kernkraftwerke im Hitzestress?von Mark Hugomit Video2:30
Kaum drei Meter tief:Welche Folgen der niedrige Pegel des Bodensees hatvon Jasmin Astaki-Bardehmit Video1:35
- Interview
Wegen Klimawandel und El Niño:"2026 wird zu den wärmsten Jahren überhaupt zählen"mit Video1:16
- Interview
Erste Städte rufen zum Wassersparen auf:Experte: Trinkwasser wird "eine knapper werdende Ressource"mit Video1:45