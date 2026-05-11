Update am Abend: "Gipfel der Harmonie" endet in Évian

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Unterstützung bei der Umsetzung des Rahmenabkommens zwischen den USA und Iran, schärfere Sanktionen gegen Russland und Waffen für die Ukraine: Der G7-Gipfel im französischen Évian geht in diesen Stunden zu Ende. Für Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sei die Bilanz sehr eindeutig, betont ZDF-Korrespondent Ulf Röller. Nämlich dass es ein "Gipfel der Harmonie und Einigkeit" gewesen sei. In Deutschland bereitet indes die Zahl antisemitischer Vorfälle Sorgen. Und das Land rüstet sich für eine frühe Hitzewelle.

G7-Staaten schließen Gipfel ab

Mittagsmagazin, 17.06.2026 um 13:19 Uhr. 17.06.2026 | 2:06 min

Das ist passiert: Der G7-Gipfel endet - geeinigt haben sich die Staats- und Regierungschefs unter anderem auf mehr Unterstützung für die Ukraine und schärfere Sanktionen gegen Russland. Außerdem wollen die G7-Staaten das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran für ein Kriegsende unterstützen. Auch in Wirtschaftsfragen wie bei den Themen KI und Versorgung mit seltenen Rohstoffen gab es Gemeinsamkeiten.

Der G7-Gipfel endet - geeinigt haben sich die Staats- und Regierungschefs unter anderem auf mehr Unterstützung für die Ukraine und schärfere Sanktionen gegen Russland. Außerdem wollen die G7-Staaten das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran für ein Kriegsende unterstützen. Auch in Wirtschaftsfragen wie bei den Themen KI und Versorgung mit seltenen Rohstoffen gab es Gemeinsamkeiten. Das ist der Hintergrund: Nach Spannungen der vergangenen Monate sind sich die USA und europäische Partner wieder näher gekommen. Begünstigt haben das Fortschritte beim Iran-Konflikt.

Nach Spannungen der vergangenen Monate sind sich die USA und europäische Partner wieder näher gekommen. Begünstigt haben das Fortschritte beim Iran-Konflikt. Das sagen unsere Korrespondenten: Vor allem bei US-Präsident Donald Trump habe es eine Wende gegeben, berichtet ZDF-Korrespondent Röller. "Trump, so scheint es, ist mit an Bord." Er suche die Nähe zu den G7-Staaten, auch weil er Hilfe beim Iran-Krieg brauche.

ZDFheute live vom 17.06.2026 um 13:58 Uhr. 17.06.2026 | 2:45 min

Wieder Höchststand an antisemitischen Vorfällen

Das ist passiert: Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist 2025 laut RIAS-Studie mit 8.725 Fällen auf einem hohen Niveau geblieben.

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Deutschland ist 2025 laut RIAS-Studie mit 8.725 Fällen auf einem hohen Niveau geblieben. Das ist der Hintergrund: Im Vergleich zu 2022 hat sich die Zahl der Vorfälle mehr als verdreifacht, insbesondere seit dem Hamas-Angriff auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen.

Im Vergleich zu 2022 hat sich die Zahl der Vorfälle mehr als verdreifacht, insbesondere seit dem Hamas-Angriff auf Israel und dem Krieg im Gazastreifen. Das sagt ein Betroffener: Der Politikstudent Ron Dekel berichtet in unserem Artikel von Morddrohungen, Beleidigungen und Anfeindungen. Besonders belastend sei für ihn, dass er "nicht einfach normal auf Berlins Straßen rumlaufen kann, ohne angefeindet zu werden", wenn er sichtbar jüdisch sei.

ZDFheute Xpress vom 17.06.2026 um 13:17 Uhr. 17.06.2026 | 0:21 min

Hitze rollt auf Deutschland zu

Das wird erwartet: Deutschland steuert laut Deutschem Wetterdienst auf eine Hitzewelle und teils heftige Gewitter zu. Vor allem im Südwesten soll es sehr heiß werden - am Freitag bis zu 37 Grad.

Deutschland steuert laut Deutschem Wetterdienst auf eine Hitzewelle und teils heftige Gewitter zu. Vor allem im Südwesten soll es sehr heiß werden - am Freitag bis zu 37 Grad. Das ist der Hintergrund: Hoch Gorgias bringt heiße und feuchte Luft aus Nordwestafrika und sorgt für starke Wärmebelastung.

Hoch Gorgias bringt heiße und feuchte Luft aus Nordwestafrika und sorgt für starke Wärmebelastung. Das sagen unsere Wetterexperten: Grund für die Welle sei Hitze aus der Sahara, die sich über Südeuropa zu uns durchsetze, erklärt ZDF-Meteorologe Benjamin Stöwe. Eine "Hochdruckbrücke" von Atlantik bis zum Kaspischen Meer sei der Motor für die Hitze.

Mittagsmagazin vom 17.06.2026 um 14:28 Uhr. 17.06.2026 | 2:41 min

Ratgeber: Was beim Brushing zu tun ist

Wenn Sie Ware erhalten, die Sie nicht bestellt haben, könnten Sie von Brushing betroffen sein. Was hinter der Masche steckt und wie Sie richtig reagieren, erfahren Sie hier:

Volle Kanne vom 28.05.2026 um 14:49 Uhr. 28.05.2026 | 0:44 min

Fußball-WM 2026

Bei seiner sechsten WM-Teilnahme hofft Portugals Rekordspieler Cristiano Ronaldo, im Spätherbst seiner Karriere doch noch Weltmeister zu werden. Es dürfte die letzte Chance des 41-Jährigen darauf sein.

Für Englands Kapitän Harry Kane und Trainer Thomas Tuchel kommt es gleich im ersten Gruppenspiel zu einer echten Reifeprüfung im Spiel gegen Kroatien. Enttäuschungen sind nicht vorgesehen - es zählt nur der Titel.

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

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Grafik des Tages

Mit einer Drei-Tore-Gala zum Rekord: Lionel Messi hat den WM-Torrekord von Miroslav Klose eingestellt. Dennoch wird kontrovers über ein Foul diskutiert: Hätte Messi Rot sehen müssen? Im Artikel sehen Sie alle Rekord-Torjäger im Überblick.

WM: So steht es in der ewigen Torschützenliste ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

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Rüstung an, Helm auf - und dann geht’s in den Zweikampf. Die "Ruhrpott Knights" trainieren wie Ritter und nehmen blaue Flecken in Kauf. Wie brutal ist der Sport wirklich?

Mittagsmagazin, 17.06.2026, 12:42 Uhr. 17.06.2026 | 5:35 min

Ein Lichtblick

... für die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit. Die schwer an Lungenfibrose erkrankte 52-Jährige hat eine neue Lunge bekommen. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, teilte das Königshaus mit. Mette-Marit soll nun noch einige Wochen im Krankenhaus behandelt werden.

ZDFheute Xpress vom 17.06.2026 um 13:24 Uhr. 17.06.2026 | 0:26 min

Streaming-Tipps für den Abend

Seit 250 Jahren prägen Kriege die USA und ihre Rolle in der Welt. Vom Unabhängigkeitskrieg bis zum Krieg gegen den Terror: Der Aufstieg der Vereinigten Staaten zur mächtigsten Militärnation und die Konsequenzen. (Drei Folgen, jeweils 46 Minuten)

ZDFinfo vom 17.06.2026 um 05:00 Uhr. 17.06.2026 | 45:26 min

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