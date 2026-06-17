Für Englands Kapitän Kane und Trainer Tuchel kommt es gleich im ersten Gruppenspiel zu einer echten Reifeprüfung. Enttäuschungen sind nicht vorgesehen - es zählt nur der Titel.

Harry Kane und sein Team beim ersten Training im Basislager in Kansas. Quelle: AP

Wie freundlich und zurückhaltend Harry Kane auftritt, lässt sich immer wieder beim FC Bayern beobachten. Allüren auszuleben oder sich gar arrogant zu verhalten, ist dem Stürmer völlig fremd. Geduldig absolviert Kane nach den Spielen die vielen Mediengespräche. Mit ähnlicher Höflichkeit und Akkuratesse kommt er den Bedürfnissen der Fans nach.

Ähnlich verhält es sich bei der englischen Nationalmannschaft, mit der Kane als Kapitän an diesem Mittwoch in Arlington bei Dallas gegen den kniffligen Gegner Kroatien mit Luka Modric in die Titelmission bei der Fußball-WM startet (Anstoß: 22 Uhr). Stets begegnet Kane den Leuten auf Augenhöhe. Man nimmt ihm seine Freundlichkeit ab, sie wirkt nicht aufgesetzt.

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Kanes England-Bilanz: 79 Tore in 114 Einsätzen

Bei aller Professionalität und allem Ruhm scheint sich Kane sehr bewusst zu sein, wo er herkommt und wie das war, als er noch der unbekannte Harry war. Mit seinem vorbildlichen Verhalten würde der 32 Jahre alte Engländer wohl sogar im britischen Königshaus der Windsors Eindruck schinden.

All das sollte noch mal erwähnt werden, um Kanes Auftreten vor dieser WM einzuordnen. Denn Englands Rekordtorschütze mit 79 Treffern in 114 Einsätzen gab sich plötzlich so energisch, dass man nicht ganz sicher sein konnte, ob das wirklich der echte Kane ist.

Für FC Bayern zuletzt 61 Tore in 51 Spielen

Also jener Angreifer, der beim FC Bayern zwar alles kurz und klein schießt und allein in der vergangenen Saison in 51 Pflichtspielen unfassbare 61 Tore erzielt hat, der danach aber stets als äußerst netter Harry auftritt, der mit Sicherheit auch den Wagen holen würde, wenn man ihn darum bitten würde.

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Doch nun brachte er plötzlich Sätze auf den Markt, die eher wie Befehle klangen, bei denen er keinen Widerspruch duldet. "Unser Ziel ist natürlich der Titel", ließ Kane in einem Interview der französischen Sport-Tageszeitung L'Équipe wissen.

Kane will WM-Titel und Ballon d'Or

Er sagte unmissverständlich: "Das muss unser oberstes Ziel sein. Wir wissen, dass es schwierig wird, aber wir waren in den letzten Jahren schon oft kurz davor, ein großes Turnier zu gewinnen." Gemeint waren die beiden zweiten Plätze bei den Europameisterschaften 2021 und 2024.

Auch in eigener Sache gab sich Kane ungewohnt forsch. Für die individuelle Auszeichnung mit dem Ballon d'Or sei er "definitiv einer der Favoriten", befand Kane und verwies auf den jüngsten Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und DFB-Pokal sowie auf seine vielen Tore.

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Kanes Bestimmtheit

Ein Kandidat für den persönlichen Preis wäre er erst recht, "wenn England die WM gewinnt". Und genau dafür ist er ja nun beim Turnier in Kanada, Mexiko und den USA.

Kanes Bestimmtheit liegt wohl auch daran, dass er das Gefühl hat, auf dem Zenit seiner Schaffenskraft und mit England auch endlich mal dran zu sein, 60 Jahre nach dem bisher einzigen Titelgewinn bei der Heim-WM 1966. Er dürfte das aktuelle Turnier zudem als seine voraussichtlich letzte Chance auf den WM-Titel begreifen.

Kanes letzte WM-Chance?

Ende Juli wird Kane 33, und ob er 2030 mit fast 37 Jahren noch einmal bei der WM aufläuft, darf zumindest bezweifelt werden.

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Auch bei Thomas Tuchel, dem deutschen Trainer des englischen Nationalteams mit dem Vertrag bis 2028, stellt sich die Frage, ob sich solch eine Gelegenheit wie aktuell noch einmal auftun würde.

Tuchels Risiko

Mit seinem Kader ist er dabei ins Risiko gegangen und hat sich angreifbar gemacht, weil er die vier prominenten Kicker Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Harry Maguire und Cole Palmer nicht nominierte.

Tuchel legt Wert auf eine funktionierende Gruppe. Doch hat er mit ihr keinen Erfolg, dürften die Debatten auch schnell auf den deutschen Coach zielen. Zumal aus Sicht des Publikums und der Medien nur der Titel zählt. Kane und Tuchel sehen das ganz offensichtlich ähnlich.

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