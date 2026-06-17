Russisches Kriegsschiff gibt Warnschüsse im Ärmelkanal ab

Vor der britischen Küste feuert ein russisches Schiff Warnschüsse in Richtung einer Jacht ab - um eine Kollision zu verhindern, wie London und Moskau übereinstimmend bestätigen.

Im Mai hatte der "Telegraph" berichtet, dass die "Admiral Grigorowitsch" seit fast zwei Monaten Öltanker der russischen Schattenflotte durch den Ärmelkanal eskortierte. Quelle: dpa

Ein russisches Kriegsschiff hat im Ärmelkanal Warnschüsse auf eine Jacht abgegeben. Das britische Verteidigungsministerium bestätigte am Abend laut der Nachrichtenagentur PA, dass es sich bei dem Schiff um die Fregatte "Admiral Grigorowitsch" gehandelt habe.

Die Schüsse hatten demnach eine Kollision verhindern sollen und seien nicht auf die Jacht gerichtet gewesen. Die Fregatte soll zuvor versucht haben, ein britisches Schiff im Kanal zu kontaktieren.

Jacht kam dem russischen Kriegsschiff zu nahe

"Wir gehen davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt, der nicht mit der Aufbringung der "Smyrtos" durch Großbritannien am Wochenende in Zusammenhang steht", hieß es laut PA in der Mitteilung des Ministeriums weiter.

Das Kriegsschiff soll zu dem Zeitpunkt am späten Vormittag zwischen der britischen Isle of Wight und der Küste der französischen Region Normandie unterwegs gewesen sein, wie PA berichtete. Die Jacht soll dem russischen Schiff demnach zu nahe gekommen sein.

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Ministerium in Moskau bestätigt Vorfall

Ähnlich hatte das russische Verteidigungsministerium den Vorfall beschrieben. Die Jacht habe auf mehrere Kontaktversuche nicht reagiert und die Distanz immer weiter verringert. Bei einer Entfernung von 150 Metern habe der Kapitän der Fregatte dann den Befehl zum Eröffnen der Warnschüsse gegeben.

"Die Besatzung der Fregatte 'Admiral Grigorowitsch' hat in strenger Übereinkunft mit den international geltenden Schifffahrtsregeln gehandelt und alles getan, um den Vorfall zu verhindern", betonte das Ministerium in Moskau.

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Britische Marine stoppte Tanker im Ärmelkanal

Erst vor einigen Tagen hatte die britische Marine den Öltanker "Smyrtos" im Ärmelkanal gestoppt, der der russischen Schattenflotte zugerechnet wird. Experten zufolge soll die Präsenz russischer Kriegsschiffe von einem derartigen Vorgehen abschrecken.

Mit Schiffen der sogenannten Schattenflotte versucht Russland, die Sanktionen von westlichen Unterstützern der Ukraine zu umgehen. Nach britischen Angaben handelt es sich um mehr als 700 Schiffe, die unter der Flagge verschiedener Staaten fahren und russische Ölexporte transportieren.

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Quelle: dpa