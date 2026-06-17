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Panorama

Hitze in Deutschland: Bis 38 Grad erwartet - Gewitter drohen

Plötzlich Sommer:Hitzewelle rollt auf Deutschland zu - Gewitter drohen

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Die bislang wärmsten Tage des Jahres stehen Deutschland bevor. Am Oberrhein werden bis zu 33 Grad erwartet. Ab Donnerstag droht hohe Wärmebelastung. Später sind Gewitter möglich.

Archiv: Zwei Personen gehen mit geoeffneten Regenschirmen durch die sommerlich aufgeheizte Innenstadt von Nuernberg

So wird das Wetter für den Rest der Woche.

16.06.2026 | 1:19 min

Deutschland steuert auf heiße Tage zu. Nachdem im Süden bereits zur Wochenmitte die 30-Grad-Marke überschritten wird, beginnt danach eine Hitzephase mit regional noch höheren Werten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ab Freitag bis über das Wochenende werde es schwülheiß, zusätzlich drohen Gewitter mit heftigem Starkregen. Der DWD warnte vor allem im Südwesten Deutschlands vor den gesundheitlichen Auswirkungen der Hitze.

Am Donnerstag herrsche bis zu einer Höhe von 600 Metern starke Wärmebelastung - eine extreme Belastung für alte und pflegebedürftige Menschen. Der Wetterdienst rät, körperliche Aktivitäten nach Möglichkeit zu vermeiden, sich der Hitze möglichst nicht auszusetzen, ausreichend zu trinken und die Innenräume kühl zu halten.

Tipps bei Hitze: Was wirklich hilft

Wenn der Körper überhitzt, gerät der Kreislauf schnell aus dem Gleichgewicht. Bestimmte Medikamente können zusätzlich stärker wirken. Welche Warnzeichen wichtig sind und was hilft.

11.06.2026 | 5:01 min

In Deutschland bis 36 Grad am Donnerstag

Bereits am Mittwoch wurden am Oberrhein bis 33 Grad erwartet.

Die erste deutschlandweite Hitzewelle kommt von Südwesten und sie kommt mit Macht.

Marcel Schmid, Meteorologe

Am Donnerstag schiebt sich die Hitzeglocke weiter gen Norden, es seien bis 36 Grad möglich. In etwa südlich einer Linie Münsterland-Berlin würden 30 Grad und mehr erreicht. Verantwortlich dafür ist Hoch "Gorgias", das sich von Südwesteuropa nach Mitteleuropa schiebt und eine heiße und feuchte Luftmasse aus Nordwestafrika nach Deutschland bringt.

3D-Studio, Grafik Hitzeglocke, Katja Horneffer

Ob Heat Dome, Hitzekuppel oder Hitzeglocke: ein Wetterextrem, das Europa ins Schwitzen bringt. ZDF-Meteorologin Katja Horneffer erklärt, wie es entsteht.

15.06.2026 | 0:36 min

Viel Sonnenschein heizt die Temperaturen vor allem im Südwesten weiter an. Am Donnerstagabend sind im äußersten Nordwesten und Westen heftige Gewitter möglich. In einigen Ballungsräumen West- und Südwestdeutschlands folgt eine Tropennacht, das bedeutet, es wird nicht kühler als 20 Grad.

Eichenprozessionsspinner

Sobald es warm wird, breiten sich die Eichenprozessionsspinner wieder aus. Die giftigen Härchen der Raupen können starke allergische Reaktionen auslösen - es ist besondere Vorsicht geboten.

17.06.2026 | 2:35 min

Gewitter nach Hitze am Freitag mit Unwettergefahr

Schwülheiß bei 30 bis 35 Grad wird der Freitag, im Südwesten können es schweißtreibende 38 Grad werden. Im Tagesverlauf drohen unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen, Überflutungsgefahr, Hagel und Sturmböen. Eine geringere Gefahr dafür sieht der DWD im Osten und Süden.

"Am Wochenende bleibt uns das schwülheiße Wetter samt regional teils unwetterartigen Gewittern erhalten", sagt DWD-Meteorologe Schmid. Erneut muss man sich auf 30 bis 37 Grad einstellen. Nur im Norden bleibt es der Vorhersage zufolge kühler mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad.

Ein Thermometer zeigt eine Temperatur in Richtung 40 Grad Celsius an.

Mehr als 150 Institutionen fordern, Hitzeschutz in die Krisenvorsorge aufzunehmen. Experten warnen: Bei einem extremen Hitzeszenario seien Zehntausende Todesfälle in wenigen Tagen möglich.

10.06.2026 | 0:28 min

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Quelle: dpa
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HitzeKlimawandel

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