Plötzlich Sommer:Hitzewelle rollt auf Deutschland zu - Gewitter drohen
Die bislang wärmsten Tage des Jahres stehen Deutschland bevor. Am Oberrhein werden bis zu 33 Grad erwartet. Ab Donnerstag droht hohe Wärmebelastung. Später sind Gewitter möglich.
Deutschland steuert auf heiße Tage zu. Nachdem im Süden bereits zur Wochenmitte die 30-Grad-Marke überschritten wird, beginnt danach eine Hitzephase mit regional noch höheren Werten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Ab Freitag bis über das Wochenende werde es schwülheiß, zusätzlich drohen Gewitter mit heftigem Starkregen. Der DWD warnte vor allem im Südwesten Deutschlands vor den gesundheitlichen Auswirkungen der Hitze.
Am Donnerstag herrsche bis zu einer Höhe von 600 Metern starke Wärmebelastung - eine extreme Belastung für alte und pflegebedürftige Menschen. Der Wetterdienst rät, körperliche Aktivitäten nach Möglichkeit zu vermeiden, sich der Hitze möglichst nicht auszusetzen, ausreichend zu trinken und die Innenräume kühl zu halten.
In Deutschland bis 36 Grad am Donnerstag
Bereits am Mittwoch wurden am Oberrhein bis 33 Grad erwartet.
Am Donnerstag schiebt sich die Hitzeglocke weiter gen Norden, es seien bis 36 Grad möglich. In etwa südlich einer Linie Münsterland-Berlin würden 30 Grad und mehr erreicht. Verantwortlich dafür ist Hoch "Gorgias", das sich von Südwesteuropa nach Mitteleuropa schiebt und eine heiße und feuchte Luftmasse aus Nordwestafrika nach Deutschland bringt.
Viel Sonnenschein heizt die Temperaturen vor allem im Südwesten weiter an. Am Donnerstagabend sind im äußersten Nordwesten und Westen heftige Gewitter möglich. In einigen Ballungsräumen West- und Südwestdeutschlands folgt eine Tropennacht, das bedeutet, es wird nicht kühler als 20 Grad.
Gewitter nach Hitze am Freitag mit Unwettergefahr
Schwülheiß bei 30 bis 35 Grad wird der Freitag, im Südwesten können es schweißtreibende 38 Grad werden. Im Tagesverlauf drohen unwetterartige Gewitter mit heftigem Starkregen, Überflutungsgefahr, Hagel und Sturmböen. Eine geringere Gefahr dafür sieht der DWD im Osten und Süden.
"Am Wochenende bleibt uns das schwülheiße Wetter samt regional teils unwetterartigen Gewittern erhalten", sagt DWD-Meteorologe Schmid. Erneut muss man sich auf 30 bis 37 Grad einstellen. Nur im Norden bleibt es der Vorhersage zufolge kühler mit Höchstwerten zwischen 22 und 27 Grad.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Belastung, Tageszeit, Kleidung:Sechs Tipps für Sport bei Hitze im Sommervon Andreas Kürtenmit Video5:03
Tipps von Rettungsschwimmer Hugo:Sicher im Badesee? So geht's!Video2:09
Children's Climate Risk Report:Unicef: Klimakrise bedroht fast jedes Kindmit Video0:22
Von Sonnenstich bis Hitzschlag:Wenn die Hitzewelle kommt: Hitze als Gesundheitsrisikovon Julia Tschakertmit Video5:01