Update am Morgen: Was braucht es für Frieden?

Guten Morgen,

schickt Donald Trump Bodentruppen in den Iran? In der fünften Woche des Krieges scheint ein Ende nicht absehbar. Ich erlebe als Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF immer wieder das Leid und die Zerstörung, die Kriege verursachen. Gibt es überhaupt eine Chance auf Frieden? Und wie könnte der aussehen? Mit meinem Kollegen Carl Giersdorfer bin ich auf der Suche nach Antworten durch die Welt gereist.

In Syrien habe ich erlebt, wie einstige Feinde sich jetzt zu Bürgerdialogen zusammensetzen, um wieder Vertrauen zu gewinnen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Im Dorf Maalula reden Christen und Muslime über Gerechtigkeit und Schuld, es sind schmerzhafte Schritte zur Versöhnung. Die Architektin Dima Dayoub ist aus Berlin zurückgekehrt, um ihre Heimatstadt Aleppo wieder aufzubauen. Sie sagt: "Häuser zu bauen, heißt auch, Frieden zu bauen."

01.04.2026 | 44:12 min

Die Zweiteilige Dokumentation "SO GEHT FRIEDEN!" des auslandsjournals sehen Sie jederzeit im ZDF-Streaming-Portal oder am Mittwoch, 1. April 2026 und Donnerstag, 2. April jeweils ab 22:15 Uhr im TV.

In Liberia haben Frauen die Warlords an den Verhandlungstisch gezwungen - und damit einen brutalen Bürgerkrieg beendet. Die Aktivistin Korpo Dennis war eine ihrer Anführerinnen und ist noch heute aktiv.

Studien zeigen: Wo Frauen an Friedensprozessen beteiligt sind, sind die Ergebnisse nachhaltiger. Island gilt als das friedlichste Land der Welt - und dort wird Gleichberechtigung seit Jahrzehnten gelebt. Schon die Kleinsten lernen im Kindergarten, Konflikte friedlich zu lösen. Die Neurowissenschaftlerin Rebekah Granger Ellis hat für Nordmazedonien ein Programm zur Friedenserziehung entwickelt, das inzwischen in mehreren Ländern auf dem Balkan eingesetzt wird. Ihr Ziel: Zu verhindern, dass die Traumata des Krieges nicht an die nächste Generation weitergegeben werden.

In Kiew erzählt mir Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem sehr persönlichen Gespräch seine Vision von Frieden. Ohne Sicherheitsgarantien könne es für die Ukraine keinen Frieden geben. "Vertrauen in Russland wird es nicht geben", sagt er. Nicht heute, nicht morgen. Und die ukrainische Menschenrechtsaktivistin Oleksandra Matwijtschuk, Friedensnobelpreisträgerin 2022, bringt es auf den Punkt: Es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit.

Von Nordirland bis Uruguay, in keinem Land haben wir den perfekten Frieden gefunden. Anders als ein Waffenstillstand, der schnell und von oben verordnet werden kann, ist dauerhafter Frieden ein mühsamer, langer Prozess. Er braucht Dialog, Gerechtigkeit, Perspektive - und er braucht Zeit, manchmal über Generationen.

Einen friedvollen Tag wünscht Ihnen

Katrin Eigendorf, Internationale Sonderkorrespondentin des ZDF

Was im Iran-Krieg passiert ist

Ein iranischer Drohnenangriff in Saudi-Arabien hat einen wichtigen US-Aufklärungsflieger zerstört. Der Schlag traf die USA offenbar unvorbereitet.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Was am Mittwoch wichtig wird - der Ausblick im heute journal update. 01.04.2026 | 0:30 min

Maßnahme gegen hohe Spritpreise tritt in Kraft: Ab heute dürfen Tankstellen die Preise nur noch einmal am Tag anheben - und zwar mittags um 12 Uhr. Preissenkungen bleiben jederzeit erlaubt. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 100.000 Euro. Das soll dazu führen, dass es weniger kurzfristige Preissprünge an den Zapfsäulen gibt.

Neue Konjunkturprognose für Deutschland: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute stellen ihre Frühjahrsprognose vor. Spannend dürfte die Frage sein, wie sehr die Folgen des Iran-Kriegs das in diesem Jahr erwartete Wachstum ausbremsen.

Nochmal zum Mond: Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will nach mehr als 50 Jahren erstmals wieder Menschen in Richtung Mond schicken. Heute Abend könnte vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida die Mission "Artemis II" starten. Bei dem zehntägigen Testflug sollen drei US-Astronauten und ein Kanadier an Bord der Orion-Kapsel den Erdtrabanten umrunden und sich dabei so weit von der Erde entfernen wie nie ein Mensch zuvor.

Mit der "Artemis II" werden die Astronauten mehr als eine Million Kilometer fliegen, wenn alles funktioniert. Unser Grafikvideo zeigt die Route in 3D:

Bei "Artemis 2" wollen erstmals seit über 50 Jahren wieder Astronauten den Mond ansteuern. Sie werden mehr als eine Million Kilometer fliegen. Das Video zeigt die Route in 3D. 31.03.2026 | 0:47 min

Sport

Die letzten Tickets für die Fußball-WM wurden in der Nacht vergeben. In Europa jubelten Tschechien, Schweden, die Türkei und Bosnien. Dadurch geht auch Italiens WM-Fluch weiter: Zum dritten Mal in Folge verpasst der vierfache Weltmeister die WM-Teilnahme. Die Höhepunkte inklusive des dramatischen Elfmeterschießens gibt es im Video, alle WM-Teilnehmer unter dem Link.

01.04.2026 | 2:59 min

Zahlen des Tages

220 Millionen. So viele iPhones verkauft Apple schätzungsweise jedes Jahr. Das spült dem Unternehmen umgerechnet alle 90 Sekunden eine Million Dollar (rund 866.000 Euro) in die Kasse. Heute wird Apple 50. Mittlerweile ist es ein Weltkonzern, der mehr als 3,6 Billionen Dollar (rund 3,1 Billionen Euro) wert ist. Apple veränderte die Art und Weise, wie Menschen Computer nutzen, Musik hören und unterwegs kommunizieren.

Über dieses Thema berichtete heute in Europa am 31.03.2026 ab 16:00 Uhr. 31.03.2026 | 2:00 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.04.2026 | 1:50 min

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So wird das Wetter heute

Am Mittwoch lassen die Schneefälle an den Alpen langsam nach. Im Süden gibt es eher dichte Wolken, aber noch einige Schauer. Sonst scheint neben ein paar Wolken auch häufiger die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad am Alpenrand und 14 Grad bei Sonne in der Nordhälfte. Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Jan Schneider