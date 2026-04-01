Gesundheitswesen: Kommission empfiehlt Teilkrankschreibung im Job

Einsparungen im Gesundheitswesen:Kommission empfiehlt stufenweise Krankschreibung im Job
Eine Kommission schlägt vor, Arbeitsunfähigkeit künftig stufenweise zu beurteilen. Teilweises Arbeiten könne die Rückkehr in den Job erleichtern und Krankengeldausgaben senken.
In der Debatte über Krankheitsausfälle im Job empfiehlt die Regierungskommission für Einsparungen im Gesundheitswesen die Einführung einer "stufenweisen Arbeitsunfähigkeit". Das Expertengremium spricht sich dafür aus, dass behandelnde Ärztinnen und Ärzte die Arbeitsunfähigkeit in Abstufungen von 100 Prozent, 75 Prozent, 50 Prozent oder 25 Prozent beurteilen, jeweils in enger Absprache mit der betroffenen Person.
Dadurch werde sowohl ein teilweiser Verbleib im Arbeitsprozess als auch eine schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz erleichtert, sofern die Stelle dafür geeignet sei, schreibt die vom Gesundheitsministerium eingesetzte Kommission in ihrem ausführlichen Bericht. Bei Änderungen des Gesundheitszustands sollten fortlaufende Anpassungen der Einstufung ebenfalls dazu gehören.
Eine frühere und stabilere Rückkehr in den Arbeitsprozess könne langfristig auch zur Stabilisierung der solidarisch finanzierten Krankengeldausgaben beitragen.
Flexibel arbeiten bei Langzeiterkrankung
Das deutsche Sozialrecht kenne lediglich eine volle Arbeitsfähigkeit oder eine volle Arbeitsunfähigkeit, heißt es in dem Bericht. In anderen Ländern etwa in Skandinavien bestehe die Möglichkeit einer teilweisen Arbeitsunfähigkeit mit positiven Effekten für die einzelnen Versicherten und die Volkswirtschaft.
Der Sachverständigenrat Gesundheit habe bereits in seinem Gutachten von 2015 darauf hingewiesen, dass die stufenweise Wiedereingliederung positive Effekte auf den Gesundheitszustand, soziale Teilhabe und das Wohlbefinden von Langzeiterkrankten habe.
Einschätzung auf medizinischer Basis
Die Experten weisen auch auf Befürchtungen hin, dass Arbeitgeber Druck ausüben könnten, dass man trotz Erkrankung teilweise arbeite. Dies könne zur Verschleppung von Krankheiten und Chronifizierung führen.
Daher sei entscheidend, dass die Arbeitsfähigkeitseinschätzung primär auf medizinischer Basis erfolge und die Zustimmung der Betroffenen voraussetze.
Experten sehen positive Aspekte
Allerdings ermöglichte eine teilweise Arbeitsunfähigkeit, dass Beschäftigte in ihren sozialen Strukturen und einer Tagesstruktur eingebettet blieben. Dies könne besonders bei psychischen Erkrankungen stabilisierend wirken.
Auch ein langsamerer Wiedereinstieg in den Beruf sei so flexibler und früher möglich. Zudem könne bei langen Fehlzeiten eine "Dequalifizierung" verhindert werden.
Mehr zum Thema Krankschreibung
Zahl der Krankheitstage in Deutschland:Kassenärzte unterstützen Merz bei Kritik am Krankenstandmit Video0:23
Debatte um Krankenstand:Hausärzte gegen Abschaffung der telefonischen Krankschreibungmit Video2:15
Seit 2014 mehr als verdoppelt:Krankheitstage wegen psychischer Erkrankungen steigenmit Video1:08
Diskussion um Drei-Tage-Regel:Lockerungen bei Krankschreibung: Warken gesprächsbereitmit Video1:56