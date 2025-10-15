Krankschreibung: Warken offen für Gespräche über Lockerungen

Diskussion um Drei-Tage-Regel:Lockerungen bei Krankschreibung: Warken gesprächsbereit
Sollten die Krankschreibungsregeln für Arbeitnehmer gelockert werden, um Arztpraxen zu entlasten? Darüber diskutieren könne man, sagt Gesundheitsministerin Warken.
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) zeigt sich gesprächsbereit für eine Lockerung der Regeln zu Krankschreibungen von Arbeitnehmern. So sagte die CDU-Politikerin im Deutschlandfunk angesprochen auf einen entsprechenden Vorstoß vom Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen:
Gassen hatte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Wochenende gesagt: "Die gesetzliche Möglichkeit für Arbeitgeber, bereits in den ersten drei Tagen die Vorlage einer Krankschreibung zu verlangen, produziert Abertausende Arztbesuche, die aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig wären."
Nach der Infektionszeit darüber sprechen
Er schlug vor, dass man generell erst nach dem vierten oder fünften Krankheitstag eine Bescheinigung vorlegen muss. Nach aktueller Rechtslage müssen Arbeitnehmer eine Bescheinigung zwar erst vorlegen, wenn sie länger als drei Kalendertage arbeitsunfähig sind, also am vierten Tag. Der Arbeitgeber darf sie aber auch schon früher verlangen.
Warken verweist auf die Bedeutung einer "austarierten Lösung" für beide Seiten, also Arztpraxen, die nicht über Gebühr belastet werden sollten, und Arbeitgeber, die ein Interesse an Belegen für krankgemeldete Mitarbeiter haben:
Aber: "An der jetzigen Stelle würde ich da keine Veränderungen vornehmen wollen."
