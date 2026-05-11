Frei als Fraktionschef, KI als Hacker und mehr Autos

Quelle: ZDF

Guten Abend,

es ist keine allzu große Überraschung: Thorsten Frei soll Jens Spahns Nachfolger als Unions-Fraktionschef werden. Überrascht hat dagegen ein KI-Modell von OpenAI, indem es sich ungeplant als gewiefter Hacker betätigte. Und: Die Liebe der Deutschen zu ihren Autos wächst weiter.

Thorsten Frei soll neuer Unions-Fraktionsvorsitzender werden

Das ist passiert: Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei soll neuer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag werden. Darauf verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder. Der CDU-Politiker soll auf Jens Spahn folgen, der am Samstag zurückgetreten war. Am kommenden Mittwoch trifft die Fraktion zur Wahl zusammen.

Der bisherige Kanzleramtschef Thorsten Frei soll neuer Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag werden. Darauf verständigten sich die Chefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder. Der CDU-Politiker soll auf Jens Spahn folgen, der am Samstag zurückgetreten war. Am kommenden Mittwoch trifft die Fraktion zur Wahl zusammen. Wie geht es weiter? Wer auf Thorsten Frei als Kanzleramtschef folgen wird, ist noch unklar. Ebenso bleibt die Frage, ob Kanzler Merz die Personalie nutzen wird, um das Regierungskabinett umzubauen. Er hatte bereits angedeutet, dass es zu Veränderungen kommen würde.

Wer auf Thorsten Frei als Kanzleramtschef folgen wird, ist noch unklar. Ebenso bleibt die Frage, ob Kanzler Merz die Personalie nutzen wird, um das Regierungskabinett umzubauen. Er hatte bereits angedeutet, dass es zu Veränderungen kommen würde. Das sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Mathis Feldhoff: Frei sei "ein enger Vertrauter von Friedrich Merz". Der Fraktionsvorsitz sei für ihn "eine große Chance", aber auch "ein großes Risiko", da er nicht "als Anhängsel des Kanzlers wirken darf", sagt ZDF-Korrespondent Mathis Feldhoff.



Der logische Nachfolger als Fraktionschef der Union Mein Kollege Daniel Pontzen hat die Personalie analysiert:

ZDFheute live, 22.07.2026, 14:40 Uhr 22.07.2026 | 24:25 min

KI-Software wird ungeplant zum Hacker

Das ist passiert: Bei einem Testlauf neuer KI-Modelle von OpenAI wurde die KI ungewollt zum Hacker. Die KI-Software drang eigenständig in Computersysteme einer anderen KI-Firma ein. Das betroffene Unternehmen Hugging Face berichtete bereits vergangene Woche von dem Cyberangriff - nun wurden die Hintergründe öffentlich.

Bei einem Testlauf neuer KI-Modelle von OpenAI wurde die KI ungewollt zum Hacker. Die KI-Software drang eigenständig in Computersysteme einer anderen KI-Firma ein. Das betroffene Unternehmen Hugging Face berichtete bereits vergangene Woche von dem Cyberangriff - nun wurden die Hintergründe öffentlich. Das ist der Hintergrund: ChatGPT-Entwickler OpenAI wollte nach eigenen Angaben beim neuen Modell GPT-5.6 Sol und einer noch unveröffentlichten künftigen Version die Fähigkeit ausloten, Sicherheitslücken für Cyberattacken auszunutzen. Dafür sollte die Software Aufgaben eines Standard-Tests lösen. Doch die Software brach aus der Testumgebung aus, indem sie sich auf eigene Faust Zugang zum offenen Internet verschaffte und Hugging Face angriff.

ChatGPT-Entwickler OpenAI wollte nach eigenen Angaben beim neuen Modell GPT-5.6 Sol und einer noch unveröffentlichten künftigen Version die Fähigkeit ausloten, Sicherheitslücken für Cyberattacken auszunutzen. Dafür sollte die Software Aufgaben eines Standard-Tests lösen. Doch die Software brach aus der Testumgebung aus, indem sie sich auf eigene Faust Zugang zum offenen Internet verschaffte und Hugging Face angriff. Darum ist das wichtig: OpenAI selbst sprach von einem "beispiellosen Cyber-Zwischenfall" und kündigte eine Untersuchung an. Experten warnen schon lange vor Cyberattacken mit KI-Software. In den vergangenen Monaten heizte vor allem ein neues Modell der KI-Firma Anthropic - "Clause Mythos" - die Debatte an. Dieses entdeckte über Jahrzehnte unentdeckt gebliebene Sicherheitslücken bei viel genutzten Programmen und Online-Diensten.

Auch Anthropic entwickelt mit "Claude Mythos" eine KI, die unbekannte Softwarelücken aufdeckt. Doch genau diese Lücken könnte sie auch ausnutzen. heute journal, 17.05.2026, 21:45 Uhr 17.05.2026 | 3:13 min

Immer mehr Autos in Deutschland

Das ist passiert: In Deutschland waren noch nie so viele Pkw zugelassen wie zu Beginn dieses Jahres. Die Zahl stieg binnen eines Jahres um rund 150.000 auf 49,5 Millionen. Daraus ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes eine Rekord-Fahrzeugdichte von 593 Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

In Deutschland waren noch nie so viele Pkw zugelassen wie zu Beginn dieses Jahres. Die Zahl stieg binnen eines Jahres um rund 150.000 auf 49,5 Millionen. Daraus ergibt sich nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes eine Rekord-Fahrzeugdichte von 593 Autos pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das sind die Details: An der Spitze der Bundesländer mit den anteilig meisten Autos pro Einwohner steht das Saarland. Dort besitzen 1.000 Menschen im Schnitt 649 Autos. Darauf folgen Rheinland-Pfalz (644) und Bayern (639). Lediglich in den Stadtstaaten Berlin (330) und Hamburg (432) sank die Autodichte, in Bremen (427) stagnierte sie.

An der Spitze der Bundesländer mit den anteilig meisten Autos pro Einwohner steht das Saarland. Dort besitzen 1.000 Menschen im Schnitt 649 Autos. Darauf folgen Rheinland-Pfalz (644) und Bayern (639). Lediglich in den Stadtstaaten Berlin (330) und Hamburg (432) sank die Autodichte, in Bremen (427) stagnierte sie. Das sind die Hintergründe: "Seit 2008 ist die Pkw-Dichte kontinuierlich angestiegen", berichtet das Statistische Bundesamt. Insgesamt "lag in ländlichen Regionen die Pkw-Dichte tendenziell auf einem höheren Niveau als in städtischen Regionen", heißt es in der Mitteilung. "Gründe dafür könnten die mangelnde Verkehrsinfrastruktur und längere Pendelwege in diesen Regionen sein."

ZDFheute Xpress, 22.07.2026, 10:15 Uhr 22.07.2026 | 0:33 min

Ratgeber: So verwenden Sie Trockenshampoo richtig

Wenn die Zeit zum Duschen fehlt, greifen viele zu Trockenshampoo - auf den ersten Blick die perfekte Lösung. Warum es die Haarwäsche nicht ersetzt und worauf man bei der Verwendung achten sollte.

Volle Kanne, 22.07.2026, 09:05 Uhr 22.07.2026 | 5:56 min

Der sportliche Tag

Nach der Fußball-WM ist vor den "Finals": Bei dem Multisportevent werden von Donnerstag bis Sonntag in 24 Sportarten insgesamt 143 Deutsche Meisterschaften vergeben. Gastgeberstadt ist in diesem Jahr Hannover. ARD und ZDF übertragen live im TV und in bis zu acht parallelen Livestreams.

Heute war die Eröffnungsfeier in Hannover. Wer unseren Livestream verpasst hat, kann sich die Feier hier nochmal anschauen:

ZDF, 22.07.2026 22.07.2026 | 104:57 min

Vorfreude in Hannover: Als Gastgeberstadt der Finals verknüpft Hannover das Event mit einem Volksfest - in der Hoffnung auf Zuschauerrekorde.

Elimination Races und Kombiwertung: Die deutschen Schwimmer starten bei den Finals mit bisher ungekannten Formaten, zur Freude von DSV-Sprinter Josha Salchow. Wie die neuen Wettkampfarten funktionieren, erfahren Sie hier:

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In die Leihmutter-Debatte kommt Schwung, seit bekannt wurde, dass der CDU-Politiker Jens Spahn und sein Mann ihren Kinderwunsch in den USA auf diesem Weg erfüllten. Juristin Frauke Brosius-Gersdorf fordert im ZDF-Morgenmagazin, Frauen müssten selbstbestimmt entscheiden dürfen, ob sie ein Kind für jemand anderen austragen wollen. Die ehemalige Kandidatin für das Verfassungsgericht verweist auf das Grundgesetz:

ZDF-Morgenmagazin, 22.07.2026, 05:30 Uhr 22.07.2026 | 6:04 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Die Abräumer": Die eigenwillige Karo, einst ein Bowling-Wunderkind, wird ihre heruntergekommene Bowlinghalle an einen Immobilieninvestor zu verlieren - wenn sie nicht binnen acht Wochen 75.000 Euro auftreibt. Obwohl sie nie wieder bowlen wollte, lässt sie sich dazu überreden, am Big Battle Bowl teilzunehmen, wo ein hohes Preisgeld wartet. Doch dafür braucht sie ein Team... (89 Minuten)

ZDF, 2026 26.08.2026 | 88:22 min

"Inside Frontex: Jagd auf Schmuggler": Kaum eine Behörde der Europäischen Union ist so umstritten wie Frontex. Seit Jahren steht die Europäische Grenz- und Küstenwache in der Kritik, vor allem wegen Zurückweisungen von Flüchtlingen, sogenannter Pushbacks. Tagelang durften wir Frontex bei der Arbeit begleiten - zwischen Grenzschutz, Markenpiraterie und Schleuserkriminalität. (30 Minuten)

frontal - die Doku, 15.07.2026 15.07.2026 | 29:50 min

Rezept des Tages: Bunter Bohnensalat mit Parmesan-Streuseln

Volle Kanne, 22.07.2026, 09:05 Uhr 22.07.2026 | 5:41 min

Vier Bohnensorten, knusprige Parmesan-Streusel und selbstgemachtes Senf-Dressing: Dieser Salat vereint unterschiedliche Aromen und Texturen. Das Bohnenkraut sorgt dabei für eine würzige Note.

Den Download für das Rezept finden Sie hier.

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