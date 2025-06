Update am Abend: Gipfelstress und Linke sauer auf Union

Guten Abend,

gestern Den Haag, heute Brüssel. Schon wieder ein Gipfel und schon wieder eine Premiere für Merz: Beim EU-Gipfel verständigen sich die Staats- und Regierungschefs unter anderem zur Migrationspolitik, zum Nahost-Konflikt sowie zum nächsten Sanktionspaket gegen Russland. Auch US-Präsident Trump ist wieder präsent - zwar nicht physisch, doch seine Zollpolitik setzt die EU bereits seit Monaten unter Dauerdruck. Kanzler Merz sagte in Brüssel:

Lösungen also dringend gesucht! Die Staatschefs aus Ungarn und der Slowakei machen der EU die Sache derweil nicht leicht. Ein Überblick, worum die Staaten auf dem EU-Gipfel ringen

Schärfere Migrationspolitik: Noch vor dem Gipfel nahm Merz an einem informellen Treffen Mitgliedsländer zum Thema Migration teil - in dieser Runde sollen Vorschläge für eine verschärfte Migrationspolitik erarbeitet werden. "Es gibt einen Club von Ländern, die meinen, dass die Migrationspolitik Europas verschärft werden muss. Wir freuen uns, dass Deutschland zum ersten Mal dabei ist", so der niederländische Regierungschef Bart de Wever.