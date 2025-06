Reichinnek nicht gewählt: Geheimdienst-Gremium ohne Linke

Gegen 17:40 Uhr tritt im Parlament das ein, wovor die Linkspartei die Union gewarnt hatte: Die linke Fraktionsvorsitzende Heidi Reichinnek wird nicht in das Parlamentarische Kontrollgremium gewählt. Sie kommt in der geheimen Wahl auf 260 der 316 notwendigen Stimmen. Damit ist Heidi Reichinnek ebenso durchgefallen wie die beiden Abgeordneten der AfD Martin Hess und Gerold Otten. Und es lässt sich vermuten, dass vor allem viele der 208 Abgeordneten der Unionsfraktion gegen sie gestimmt haben.

Für die Linke ist die Nicht-Wahl ihrer Vorsitzenden ein Affront, von dem sie sich so schnell nicht erholen wird und will. Für die Union dürfte das parlamentarische Verhältnis zur Linkspartei nun nochmal komplizierter werden. Dabei braucht die Union die Linke auch. Was also ist passiert?