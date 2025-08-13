  3. Merkliste
Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Liveblog

+++ Transfer-Newsticker +++:BVB: Kovac sieht noch Nachholbedarf

|

Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker.

BVB: Kovac sieht Nachholbedarf

Trainer Niko Kovac sieht bei Borussia Dortmund kurz vor dem Saisonstart noch Nachholbedarf. "Wir werden mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität", sagte der 53-Jährige der "Sport Bild": "Wenn man auf drei Hochzeiten tanzt – die Länderspiele nicht mitgezählt –, benötigt man das. Wir haben einiges aufzuholen. Wir sind als Vierter gerade so in die Champions League hereingerutscht."

Laut "Sport Bild" sollen unter anderem der portugiesische Stürmer Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers und der argentinische Mittelfeldspieler Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion auf der Wunschliste des BVB stehen. Zudem seien der in der vergangenen Saison vom FC Chelsea ausgeliehene Carney Chukwuemeka und Ex-Dortmunder Jadon Sancho weiter im Fokus.

Bochumer Broschinski wechselt nach Basel

Moritz Broschinski verlässt den VfL Bochum zwei Spiele nach Saisonbeginn und wechselt zum FC Basel. Medienberichten zufolge soll Basel etwa 2,5 Millionen Euro Ablöse bezahlen.

Zum Saisonauftakt hatte der Stürmer noch beim 1:4 bei Darmstadt 98 für den VfL getroffen. 

Grealish wechselt zu Abstiegskandidat Everton

Der englische Nationalspieler Jack Grealish will seine Karriere mit einem Schritt zurück neu beleben. Der 29-Jährige lässt sich vom Topklub Manchester City für eine Saison an den FC Everton ausleihen, der in den vergangenen Jahren stets gegen den Abstieg aus der Premier League gekämpft hat. Grealish wurde mit City dreimal Meister und gewann die Champions League, zuletzt war er aber nur noch Joker.  

Für Grealish hatte City im Sommer 2021 117,5 Millionen Euro an Aston Villa gezahlt. 17 Tore und 23 Vorlagen in 157 Pflichtspielen sind daran gemessen eine Enttäuschung.

Eigengewächs Janisch bleibt "langfristig" in Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg hat Eigengewächs Tim Janisch an seinem 20. Geburtstag ein besonderes Geschenk gemacht. Wie der Zweitligist mitteilte, ist der Vertrag mit dem Rechtsverteidiger "langfristig" verlängert worden. 

In der vergangenen Saison hatte Janisch, der 2016 als Zehnjähriger zum Club kam, für die Profis debütiert. In der Rückrunde war er zum Stammspieler aufgestiegen und hat auch in den beiden Spielen dieser Saison keine Minute verpasst.

Waldhof holt Luxemburgs Nationalcoach

Luxemburg, Gegner der DFB-Elf in der WM-Qualifikation, muss sich auf Trainersuche begeben. Luc Holtz habe, so der Verband darum "gebeten, seinen Arbeitsvertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen".

Holtz hatte die Auswahl seines Heimatlandes 2010 übernommen und in 144 Spielen 33 Siege geholt. Der 56-Jährige geht nun zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer hatten am Montagabend ihren Cheftrainer Dominik Glawogger nach nur zwei Spieltagen freigestellt.

Burgstaller Coach bei Österreichs U19

Guido Burgstaller (im Bild rechts) hat eine neue Aufgabe gefunden. Er wird Assistent von Österreichs U19-Nationaltrainer Martin Scherb.

Burgstaller hat in diesem Sommer seine Profi-Karriere beendet. Er spielte zuletzt bei Rapid Wien.

Im Dezember 2024 war der ehemalige Stürmer von Schalke 04, dem 1. FC Nürnberg und dem FC St. Pauli bei einem Angriff vor einer Wiener Diskothek schwer verletzt worden. Er erlitt einen Schädelbasisbruch, schwebte in Lebensgefahr, kämpfte sich aber noch einmal auf den Rasen zurück und feierte im April sein Comeback.

Bayer holt Poku als Frimpong-Ersatz

Bayer Leverkusen hat das nächste Talent verpflichtet. Ernest Poku kommt von AZ Alkmaar und erhält einen Fünfjahresvertrag.

Der 21 Jahre alte Flügelspieler hat seine Stärken vor allem in seinem Tempo. So wurde er bei der U-21-EM mit 35,3 km/h als der schnellste Spieler des Turniers geführt. Vom Spielerprofil her ähnelt er Jeremie Frimpong. Dieser hatte Bayer im Sommer ebenso Richtung FC Liverpool verlassen wie Florian Wirtz.

Gigovic verlässt Kiel und geht nach Bern

Europa League statt 2. Bundesliga: Armin Gigovic verlässt Holstein Kiel dank einer Ausstiegsklausel nach nur einem Jahr und hat beim Schweizer Europacup-Teilnehmer Young Boys Bern einen Vertrag bis 2029 unterschrieben.

Der zwölfmalige bosnische Nationalspieler bestritt 33 Pflichtspiele für Kiel.

Alisha Lehmann von Juventus nach Como

Alisha Lehmann (Foto) wechselt vom italienischen Meister Juventus Turin zum Liga-Konkurrenten FC Como Women. Die 26 Jahre alte Schweizer Nationalspielerin unterschrieb nach nur einem Jahr bei den Turinerinnen einen Vertrag bis Sommer 2028. 

Lehmann gehört durch ihre Präsenz in den sozialen Medien zu den bekanntesten Persönlichkeiten im Frauenfußball. Sie hat 16,7 Millionen Follower auf Instagram und 12 Millionen Follower bei Tiktok.

Woltemade: VfB-Boss setzt Bayern Ultimatum

Alexander Wehrle, Vorstandschef des VfB Stuttgart, hat dem FC Bayern im Poker um Stürmer Nick Woltemade ein Ultimatum gesetzt. "Wir spielen am Samstag den Supercup. Bis spätestens zum Anpfiff sollte auch alles geklärt sein", sagte Wehrle laut der "Stuttgarter Zeitung" vor der Partie des Pokalsiegers VfB gegen Meister Bayern. 

Im Werben um Woltemade haben die Bayern bislang dem Vernehmen nach 50 Millionen plus fünf Millionen Euro Boni geboten. Der VfB will aber wohl erst ab 65 Millionen mit den Münchnern verhandeln.

Medien: Torwart Donnarumma soll PSG verlassen

Gianluigi Donnarumma hat bei Paris Saint-Germain wohl keine Zukunft mehr. Wie die Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, steht der Torwart nicht im Kader für den europäischen Supercup am Mittwoch gegen Tottenham. Stattdessen soll der 26-Jährige von PSG gebeten worden sein, sich einen neuen Klub zu suchen. Donnarummas Vertrag gilt noch bis Sommer 2026.

Bei dem Duell gegen die Spurs in Udine werde der jüngst vom Pariser Ligarivalen OSC Lille verpflichtete Lucas Chevalier im PSG-Tor stehen, schrieb "L'Equipe". 

Holtby spielt künftig in den Niederlanden für Breda

Lewis Holtby setzt seine Karriere in den Niederlanden fort. Der Ex-Kapitän des Bundesliga-Absteigers Holstein Kiel schloss sich dem Erstligisten NAC Breda an. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte zum Ende der vergangenen Saison die Kieler verlassen und war seitdem vereinslos.

Holtby spielte in der Bundesliga und der 2. Bundesliga unter anderem für Schalke 04, den VfL Bochum, Mainz 05 und den Hamburger SV. Auch hatte er mehrere Stationen in England. 2021 kam er zu Holstein Kiel.

Montserrat Tomé nicht mehr Nationaltrainerin

Der spanische Fußballverband trennt sich von Frauen-Nationaltrainerin Montserrat Tomé. Der zum 31. August auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermúdez.

Während der EM hatte es Spekulationen um die Zukunft von Tomé gegeben. Die Finalniederlage gegen England dürfte der 43-Jährigen dann den Job gekostet haben.

Keeper Blaswich von Leipzig nach Leverkusen

Bayer Leverkusen hat Janis Blaswich von RB Leipzig verpflichtet. Der 34 Jahre alte Torhüter unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Blaswich kommt als Ersatz für den zur AS Monaco gewechselten Lukas Hradecky.

Anfang Juni hatte Bayer Mark Flekken als Stammkeeper verpflichtet. Zum Torhüterteam gehört daneben auch der langjährige Ersatzmann Niklas Lomb.

Bericht: Coman vor Wechsel zu Ronaldo-Klub Al-Nassr

Beim FC Bayern München kommt offenbar noch einmal Bewegung in den Kader. Wie unter anderem "Sky" und "Bild" berichten, soll sich Kingsley Coman (Foto) mit dem Ronaldo-Klub Al-Nassr einig sein. Demnach sollen auch die Münchner bereit sein, den Franzosen zu verkaufen. Im Gespräch sei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro.

Coman spielt seit 2015 für den FC Bayern, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2027. Bei der Klub-WM in den USA hatte Coman zuletzt noch betont, gerne in München bleiben zu wollen.

Marozsán verlässt Lyon und geht in die Wüste

Dzsenifer Marozsán setzt ihre Karriere in Saudi-Arabien fort. Die 33-Jährige, die Europameisterin 2013 und Olympiasiegerin 2016 wurde, wechselt zum Al-Qadsiah WFC. Dass Marozsán ihren bisherigen Klub Olympique Lyon nach neun Jahren verlassen wird, stand schon länger fest. Angaben zur Vertragslaufzeit machte der Klub nicht.

Millots Wechsel zu Al-Ahli perfekt

Der Wechsel von Enzo Millot vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien ist perfekt. Der 23 Jahre alte Franzose erhält beim Klub Al-Ahli einen Dreijahresvertrag. Dem VfB Stuttgart beschert der Deal angeblich Einnahmen in Höhe von 30 Millionen Euro. In Stuttgart hatte der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2028. 

Millots Trainer bei Al-Ahli ist Matthias Jaissle. Der Ex-Hoffenheimer hatte den Klub Anfang Mai zum Titelgewinn in der asiatischen Champions League geführt.

Bericht: Malick Thiaw vor Wechsel zu Newcastle United

Malick Thiaw wechselt laut "Sky" zu Newcastle United. Die Engländer haben sich mit der AC Mailand angeblich auf eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro geeinigt.

Der Vertrag des 24 Jahre alte Abwehrspielers bei Milan ist noch bis 2027 datiert. Thiaw war 2022 von Schalke 04 nach Italien gewechselt.

Von Leipzig zu ManUnited: Šeško-Wechsel perfekt

Der Wechsel von Benjamin Šeško (Bild) von RB Leipzig zu Manchester United ist perfekt. Die Ablösesumme liegt bei 76,5 Millionen Euro. Šeško erhält einen Vertrag bis 2030. 

Für Leipzig hat Sesko seit seinem Wechsel von RB Salzburg im Sommer 2023 87 Pflichtspiele absolviert, in denen er 39 Tore erzielte und acht weitere vorbereitete.

Medien: Leverkusen holt Jungstar Poku von Alkmaar

Bayer Leverkusen steht laut Medien kurz vor einem Transfer des Angreifers Ernest Poku von AZ Alkmaar. Laut "Sky" und "Kicker" beträgt die Ablösesumme rund zehn Millionen Euro. 

Bei Bayer soll der 21 Jahre alte Flügelspieler einen Vertrag bis 2030 unterzeichnen.

