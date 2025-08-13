Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Trainer Niko Kovac sieht bei Borussia Dortmund kurz vor dem Saisonstart noch Nachholbedarf. "Wir werden mit Sicherheit die richtigen Schlüsse ziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen einen großen Kader mit hoher Qualität", sagte der 53-Jährige der "Sport Bild": "Wenn man auf drei Hochzeiten tanzt – die Länderspiele nicht mitgezählt –, benötigt man das. Wir haben einiges aufzuholen. Wir sind als Vierter gerade so in die Champions League hereingerutscht."

Laut "Sport Bild" sollen unter anderem der portugiesische Stürmer Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers und der argentinische Mittelfeldspieler Facundo Buonanotte von Brighton & Hove Albion auf der Wunschliste des BVB stehen. Zudem seien der in der vergangenen Saison vom FC Chelsea ausgeliehene Carney Chukwuemeka und Ex-Dortmunder Jadon Sancho weiter im Fokus.