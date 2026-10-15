Update am Morgen:Merz' Abwehrschlacht auf dem EU-Gipfel
von Anne Gellinek
Guten Morgen,
es ist wirklich keine Übertreibung: Der heute beginnende EU-Gipfel wird eine Schlacht. Es geht um nichts weniger als um das blanke Überleben der Ukraine, um die Zukunft Europas und immer auch darum, wie viel Macht ein deutscher Bundeskanzler auf der Brüsseler Bühne besitzt.
Top-Thema Nr. 1 dieses Gipfels: der Riesen-EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt ein Budget von knapp zwei Billionen Euro vor, da die EU vor großen Aufgaben bei Verteidigung und Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz stehe. Ja, schon, sagen die sogenannten "sparsamen Staaten", darunter Deutschland, die Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland. Aber der Haushalt sei komplett falsch gewichtet.
Die "Sparsamen" zahlen schon jetzt mehr in den EU-Haushalt ein, als sie in Form von EU-Geldern zurückkriegen - und müssten dann noch mehr blechen. Friedrich Merz hat diesen Vorschlag - und einen weiteren, minimal gekürzten - bereits vehement abgelehnt. Problem nur: Viele andere EU-Länder finden mehr Geld, besonders die Förderung von Landwirten und ärmeren Regionen, richtig klasse. Frankreich, Italien, Spanien und Polen würden von einem größeren EU-Haushalt profitieren und lehnen Merz' Sparvorschläge deshalb genauso energisch ab. Der Kanzler wird sich gegen die zusätzlichen Billionen stemmen, ob mit Erfolg, wird wohl erst einer der nächsten Gipfel zeigen.
Auch weil sich, wie so oft, ein anderes drängendes Problem in den Vordergrund schiebt. Thema Nr. 2: die Ukraine. US-Präsident Donald Trump droht, das Land unter den Bus und sich selbst in Putins Arme zu werfen, weil er die US-Zwischenwahlen nicht verlieren will. Dafür ist er offenkundig bereit, die Ukraine zu opfern, der er - fälschlicherweise - die Schuld für die steigenden Energiepreise gibt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird zum Gipfel anreisen und auf verunsicherte Europäer treffen, die sich zum x-ten Mal fragen, wie lange sich die Ukraine ohne US-Unterstützung halten kann. Größter Geldgeber wiederum: Deutschland.
Auch in der EU, besonders in den Südländern, wird die Frage immer lauter, wie lange die EU die Ukraine noch unterstützen kann und will. Und damit auch, wie groß die Autorität von Friedrich Merz in Europa ist.
Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Power
Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin
ZDFheute Update am Morgen:Der schnelle Nachrichtenüberblick zum Start in den TagKein Nachrichtenstress, keine Informationslücken: Die wichtigsten Themen des Tages, sorgfältig ausgewählt und verständlich erklärt – als Newsletter.
Was heute noch wichtig ist
Alkoholverbot an Bahnhöfen: Von heute an gilt an rund 5.700 Bahnhöfen ein Alkoholverbot - auch auf den Bahnsteigen. Wer trotzdem Alkohol trinkt, muss zunächst mit einem Platzverweis rechnen. Verschlossene alkoholische Getränke dürfen Reisende weiterhin mitnehmen, die Bahnhofsgastronomie ist ausgenommen. Die Bahn will damit Mitarbeiter und Fahrgäste schützen.
Notfallreform im Bundestag: Das Parlament will heute die Notfallreform verabschieden. Hintergrund sind steigende Patientenzahlen in den Notaufnahmen. Auch die Rettungsdienste klagen über Überlastung und Fehlsteuerung.
Sportlich in den Tag
Im FIFA-Hauptquartier kommt es heute zum Showdown zwischen Präsident Gianni Infantino und seinen Gegnern aus Fußball-Europa. Erstmals seit dem Eklat um die von Infantino geplante externe WM-Vermarktung sitzen die Kontrahenten bei einem Council-Meeting wieder gemeinsam an einem Tisch. Auf der Tagesordnung steht dabei auch die Aufarbeitung der wieder gestoppten Investoren-Idee.
Champions League
Borussia Dortmund hat sein Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt verloren. Gerade den Start in Halbzeit zwei verschlief die Elf von Trainer Niko Kovac.
Anders als der BVB konnte der VfB Stuttgart sein Spiel gegen Slovan Bratislava gewinnen. Deniz Undav brachte die Schwaben auf die Siegerstraße.
Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.
Zahl des Tages
Wie lange waschen Sie sich die Hände? Spätestens seit Corona wissen die meisten Menschen, wie wichtig die Handhygiene bei der Vermeidung von Krankheiten sein kann. Auch der heutige Internationale Hände-Waschtag will darauf aufmerksam machen. Studien zeigen, dass gründliches Einseifen über einen Zeitraum von 20 bis 30 Sekunden ausreicht, um die Anzahl der Keime signifikant zu reduzieren.
Das müssen Sie sich anschauen
Quallen kennt man aus dem Meer - aber über dem urlaubsbeliebten US-Bundesstaat Florida war nun auch eine am Himmel zu sehen. Das "Space-Jellyfish" genannte Phänomen entsteht, wenn Sonnenlicht die Abgasfahne einer Rakete beleuchtet.
Gesagt
Der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault (1926-1984) wäre heute 100 Jahre alt geworden. Seine Gedanken zu Macht, Biopolitik und Sexualität prägen Debatten bis heute. Einst sagte er:
Weitere Schlagzeilen
- Gutachten des Bundestags: Aktienrente bringt dem Kapitalmarkt 1,75 Billionen Euro
- Fahndung in Essen: Häftling in Arztpraxis zur Flucht verholfen
- Sondierungen gehen weiter: Grüne und SPD wollen Gespräche mit Linken wiederaufnehmen
- Gesetzliche Krankenkassen: Zusatzbeitrag soll laut Gesundheitsminister Linnemann stabil bleiben
- Jüdisches Leben in New York: Wie Bürgermeister Mamdani gegen Antisemitismus vorgehen will
- Schulproteste in Frankreich: Fakes machen Stimmung im Netz
Die Nachrichten im Video
Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.
So wird das Wetter heute
Heute halten sich anfangs vor allem im Süden und in der Mitte einige zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Sonst gibt es einen ruhigen Herbst-Mix aus Sonne und Wolken. Es wird sehr mild mit 15 bis 21 Grad.
Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.
Zusammengestellt von Katia Rathsfeld
Alles gut? Danke, dass Sie unser ZDFheute Update lesen! Empfehlen Sie das Briefing gerne Ihren Freunden und Bekannten - hier ist der Anmeldungs-Link. Außerdem freuen wir uns weiterhin über Ihr Feedback, was Ihnen besonders gut gefällt und was wir noch besser machen sollten, an zdfheute-feedback@zdf.de. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!