Update am Morgen: Merz‘ Abwehrschlacht auf dem EU-Gipfel

Anne Gellinek

Guten Morgen,

es ist wirklich keine Übertreibung: Der heute beginnende EU-Gipfel wird eine Schlacht. Es geht um nichts weniger als um das blanke Überleben der Ukraine, um die Zukunft Europas und immer auch darum, wie viel Macht ein deutscher Bundeskanzler auf der Brüsseler Bühne besitzt.

Top-Thema Nr. 1 dieses Gipfels: der Riesen-EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlägt ein Budget von knapp zwei Billionen Euro vor, da die EU vor großen Aufgaben bei Verteidigung und Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz stehe. Ja, schon, sagen die sogenannten "sparsamen Staaten", darunter Deutschland, die Niederlande, Österreich, Schweden, Dänemark und Finnland. Aber der Haushalt sei komplett falsch gewichtet.

Die "Sparsamen" zahlen schon jetzt mehr in den EU-Haushalt ein, als sie in Form von EU-Geldern zurückkriegen - und müssten dann noch mehr blechen. Friedrich Merz hat diesen Vorschlag - und einen weiteren, minimal gekürzten - bereits vehement abgelehnt. Problem nur: Viele andere EU-Länder finden mehr Geld, besonders die Förderung von Landwirten und ärmeren Regionen, richtig klasse. Frankreich, Italien, Spanien und Polen würden von einem größeren EU-Haushalt profitieren und lehnen Merz' Sparvorschläge deshalb genauso energisch ab. Der Kanzler wird sich gegen die zusätzlichen Billionen stemmen, ob mit Erfolg, wird wohl erst einer der nächsten Gipfel zeigen.

heute journal, 14.10.2026, 21:45 Uhr 14.10.2026 | 5:18 min

Auch weil sich, wie so oft, ein anderes drängendes Problem in den Vordergrund schiebt. Thema Nr. 2: die Ukraine. US-Präsident Donald Trump droht, das Land unter den Bus und sich selbst in Putins Arme zu werfen, weil er die US-Zwischenwahlen nicht verlieren will. Dafür ist er offenkundig bereit, die Ukraine zu opfern, der er - fälschlicherweise - die Schuld für die steigenden Energiepreise gibt. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird zum Gipfel anreisen und auf verunsicherte Europäer treffen, die sich zum x-ten Mal fragen, wie lange sich die Ukraine ohne US-Unterstützung halten kann. Größter Geldgeber wiederum: Deutschland.

heute journal, 14.10.2026, 21:45 Uhr 14.10.2026 | 2:46 min

Auch in der EU, besonders in den Südländern, wird die Frage immer lauter, wie lange die EU die Ukraine noch unterstützen kann und will. Und damit auch, wie groß die Autorität von Friedrich Merz in Europa ist.

Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Power

Anne Gellinek, stellvertretende Chefredakteurin

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Was heute noch wichtig ist

Verabschiedung der Notfallreform / Alkoholverbot an Bahnhöfen / EU-Gipfel in Brüssel 15.10.2026 | 0:52 min

Alkoholverbot an Bahnhöfen: Von heute an gilt an rund 5.700 Bahnhöfen ein Alkoholverbot - auch auf den Bahnsteigen. Wer trotzdem Alkohol trinkt, muss zunächst mit einem Platzverweis rechnen. Verschlossene alkoholische Getränke dürfen Reisende weiterhin mitnehmen, die Bahnhofsgastronomie ist ausgenommen. Die Bahn will damit Mitarbeiter und Fahrgäste schützen.

Notfallreform im Bundestag: Das Parlament will heute die Notfallreform verabschieden. Hintergrund sind steigende Patientenzahlen in den Notaufnahmen. Auch die Rettungsdienste klagen über Überlastung und Fehlsteuerung.

Sportlich in den Tag

Im FIFA-Hauptquartier kommt es heute zum Showdown zwischen Präsident Gianni Infantino und seinen Gegnern aus Fußball-Europa. Erstmals seit dem Eklat um die von Infantino geplante externe WM-Vermarktung sitzen die Kontrahenten bei einem Council-Meeting wieder gemeinsam an einem Tisch. Auf der Tagesordnung steht dabei auch die Aufarbeitung der wieder gestoppten Investoren-Idee.

Champions League

Borussia Dortmund hat sein Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt verloren. Gerade den Start in Halbzeit zwei verschlief die Elf von Trainer Niko Kovac.

14.10.2026 | 2:59 min

Anders als der BVB konnte der VfB Stuttgart sein Spiel gegen Slovan Bratislava gewinnen. Deniz Undav brachte die Schwaben auf die Siegerstraße.

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Zahl des Tages

Wie lange waschen Sie sich die Hände? Spätestens seit Corona wissen die meisten Menschen, wie wichtig die Handhygiene bei der Vermeidung von Krankheiten sein kann. Auch der heutige Internationale Hände-Waschtag will darauf aufmerksam machen. Studien zeigen, dass gründliches Einseifen über einen Zeitraum von 20 bis 30 Sekunden ausreicht, um die Anzahl der Keime signifikant zu reduzieren.

Volle Kanne vom 14.09.2026 um 19:55 Uhr. 06.05.2026 | 4:19 min

Das müssen Sie sich anschauen

Quallen kennt man aus dem Meer - aber über dem urlaubsbeliebten US-Bundesstaat Florida war nun auch eine am Himmel zu sehen. Das "Space-Jellyfish" genannte Phänomen entsteht, wenn Sonnenlicht die Abgasfahne einer Rakete beleuchtet.

ZDFheute Xpress vom 14.10.2026 um 13:48 Uhr. 14.10.2026 | 0:35 min

Gesagt

Der französische Philosoph und Historiker Michel Foucault (1926-1984) wäre heute 100 Jahre alt geworden. Seine Gedanken zu Macht, Biopolitik und Sexualität prägen Debatten bis heute. Einst sagte er:

Die Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel ungleicher und beweglicher Beziehungen vollzieht. „ Michel Foucault

scobel vom 22.09.2026 um 14:51 Uhr. 22.08.2024 | 17:45 min

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.10.2026 | 2:34 min

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So wird das Wetter heute

Heute halten sich anfangs vor allem im Süden und in der Mitte einige zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Sonst gibt es einen ruhigen Herbst-Mix aus Sonne und Wolken. Es wird sehr mild mit 15 bis 21 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld