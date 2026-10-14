Häftling in Arztpraxis zur Flucht verholfen - Fahndung in Essen

Die Polizei fahndet nach einem Häftling, der in Essen beim Besuch einer Arztpraxis flüchten konnte. Zwei Komplizen hatten seine Aufpasser überwältigt.

In Essen hat ein Häftling einen Arztbesuch zur Flucht genutzt. Nach Polizeiangaben überwältigten zwei unbekannte Männer zwei JVA-Bedienstete, die ihn begleiteten, und halfen ihm zu entkommen. 14.10.2026 | 0:54 min

In einer filmreifen Aktion haben zwei maskierte Männer mitten in der Essener Innenstadt einen Häftling befreit. In einer Arztpraxis überwältigten sie dazu zwei Justizbeamte. Der 34-jährige Gefangene und seine beiden Helfer konnten entkommen - die Beamten blieben gefesselt am Tatort zurück.

Laut dem Justizministerium in Nordrhein-Westfalen saß der 34-Jährige wegen Drogendelikten und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Nach dpa-Informationen ordnen ihn die Behörden dem Bereich Clankriminalität zu.

Gefangenen aus JVA in Arztpraxis gebracht

Die Befreiungsaktion ereignete sich am Mittwoch gegen 12:45 Uhr am Kennedyplatz, dem größten Platz in der Essener Innenstadt. Die beiden Justizbeamten sollten den Gefangenen aus der JVA Essen dort zur Behandlung in die Arztpraxis bringen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Nach Informationen der dpa kam es im Hausflur zu einer Rangelei, bei der die Justizbeamten überwältigt wurden.

Laut dem jüngsten Lagebild zur Clankriminalität sinken die Straftaten insgesamt. Doch die Zahl der Tatverdächtigen erreicht den bisher höchsten verzeichneten Stand. 10.12.2025 | 1:43 min

Die Polizei bestätigte zunächst keine Details zum Ablauf der Gefangenenbefreiung. Sicher sei aber, dass der Häftling und seine beiden Helfer anschließend in unterschiedliche Richtungen geflüchtet seien.

In der gesamten Essener Innenstadt waren anschließend Polizisten im Einsatz. Die Beamten mahnten die Bevölkerung zur Vorsicht, weil eine Bewaffnung der Täter nicht ausgeschlossen werden könne. Sie baten, verdächtige Personen nicht anzusprechen, sondern die 110 zu wählen.

Handgranate aus Holz gefunden

Die Gefangenenbefreiung war noch nicht lange her, als ein Zeuge in der Nähe einen Gegenstand entdeckte, der wie eine Handgranate aussah. Einsatzkräfte sperrten den Bereich weiträumig ab, ein Entschärfer-Team des Landeskriminalamts rückte an.

Doch die Experten konnten schnell Entwarnung geben: Die vermeintliche Handgranate war eine Attrappe aus Holz. Wer sie dort abgelegt haben könnte und ob sie womöglich bei der Gefangenenbefreiung eine Rolle spielte, sagte die Polizei zunächst nicht.

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Quelle: dpa