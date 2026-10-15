Gutachten des Bundestags: Aktienrente wird billionenschwer

Gutachten des Bundestags:Aktienrente bringt dem Kapitalmarkt 1,75 Billionen Euro
von Johannes Lieber
Die Aktienrente könnte dem Kapitalmarkt in den kommenden Jahren bis zu 1,75 Billionen Euro bringen. Die Linke spricht von Glücksspiel. Die SPD erwartet ein Gesetz dazu erst 2027.
Über die Rentenreform wurde und wird aktuell viel diskutiert. Es geht um die "Rente mit 63", Minijobs und weitere Reformvorhaben. Der wohl gewaltigste Punkt scheint in der Koalition aber unumstritten - obwohl er 1,75 Billionen Euro schwer werden könnte.
So viel Geld könnte bis Anfang der 2060er-Jahre am Kapitalmarkt angelegt werden, wenn die Aktienrente wie geplant beschlossen wird. Jährlich wären das bis zu 80 Milliarden Euro.
Das zeigen Berechnungen des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, die auf Anfrage der Linkspartei gemacht worden sind und ZDFheute vorliegen.
Linke spricht von "Zwangsabgabe"
Finanziert werden soll die Anlage durch höhere Rentenbeiträge - aufgeteilt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. So empfehlen es die Wissenschaftler der Rentenkommission.
Scharfe Kritik an dem Vorschlag kommt von der Linken-Vorsitzenden Ines Schwerdtner. Sie sagt ZDFheute:
Die Bürger müssten mehr einzahlen, "ohne selbst entscheiden zu können, wo ihr Geld landet", so Schwerdtner. Höhere Renten wären dagegen "keineswegs garantiert".
Angesichts "multipler Krisen" sei es eine "realitätsferne Annahme", dass sich die Aktienmärkte in Zukunft so gut entwickeln wie in den letzten Jahren, teilten die Linken mit. Schwerdtner spricht von "Glücksspiel an der Börse".
In Vergangenheit positive Entwicklung - trotz Weltkriegen
"Der Aktienmarkt ist kein Casino", erwidert die Finanzmarktexpertin Christine Laudenbach. Ein weltweit breit gestreut investiertes Aktienportfolio habe von 1900 bis 2024 jährlich im Schnitt fünf Prozent reale Rendite abgeworfen - trotz mehrerer Wirtschaftskrisen und Weltkriege, so Laudenbach. Risikofrei sei keine Form der Altersvorsorge:
Gerade Menschen mit geringem Einkommen würden von der Reform profitieren, da sie "bisher keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben" und jetzt "erstmals vom langfristigen Vermögensaufbau profitieren" könnten, so die Expertin.
SPD-Kommissionsmitglied erwartet Entwurf erst 2027
Als "Herzstück der Reform" bezeichnet Annika Klose (SPD) die Aktienrente. Sie saß für die Sozialdemokraten als stellvertretende Vorsitzende in der Rentenkommission. Klose geht davon aus, dass das Rentenniveau durch die Kapitalrente wieder steigt.
Bis ein Gesetzentwurf vorliege, werde es aber noch dauern. Klose sagt ZDFheute:
Der Plan ist es, die Rentenreform in zwei Paketen zu verabschieden. Zum einen die Aktienrente und in einem zweiten Paket "der restliche Teil". Es gebe aber "Diskussionen", ob man das "nicht alles gemeinsam machen kann", so Klose.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am Dienstag gefordert, dass die Reform der Rentenversicherung "in diesem Jahr ausgereift durchformuliert ins Kabinett kommt".
Linke fordert höhere Beiträge und Steuerzuschüsse
Einen kompletten Stopp der Reform fordern dagegen die Linken. Sie schlagen vor, die Kosten der kommenden Jahre durch Beitragssteigerungen und höhere Steuerzuschüsse auszugleichen - ohne Aktien also.
Die höheren Beiträge sollen direkt den aktuellen Rentnern zugutekommen. So erhofft sich die Partei, auch die Wirtschaft anzukurbeln, weil die Rentner das Geld wieder ausgeben und es nicht gespart wird.
Dass der Konsum durch die Aktienrente eingeschränkt wird, könnte tatsächlich passieren, so Expertin Laudenbach. Allerdings sei nicht klar, wie stark der Effekt tatsächlich wäre, da schon heute viele Menschen für ihr Alter sparen.
Gutachten: Aktienrente könnte rund 777 Euro zusätzlich pro Monat bringen
Tatsächlich könnte durch die Reform ein beachtlicher Wert entstehen. Nach 45 Jahren hätte man einen Betrag in Höhe von rund 55.000 Euro eingezahlt. Durch die Wertsteigerung am Aktienmarkt bekäme man aber gemittelt etwa 162.000 Euro ausgezahlt - rund 777 Euro zusätzlich jeden Monat.
Das geht aus Berechnungen des ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hervor. Die Chance, dass man nach 45 Jahren real weniger Geld ausgezahlt bekommt, als man eingezahlt hat, liegt bei 3,6 Prozent.
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