Klingbeil im ZDF: SPD-Chef sieht offene Fragen bei Rentenreform

Nach dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bas betont Parteichef Lars Klingbeil im heute journal Änderungsbedarf am Rentenpaket der Koalition - und das gleich in mehreren Punkten.

Klingbeil: "Für alle diese Dinge können wir Lösungen finden"

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas fordert Parteichef Lars Klingbeil (SPD), dass es nicht nur politischen Streit, sondern "auch eine Kultur des Respekts" in der Koalition gibt. 12.10.2026 | 6:09 min

Wie geht es mit der SPD und ihrer Haltung zur geplanten Rentenreform nach dem Rücktritt von Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas weiter?

Parteichef Lars Klingbeil betonte im heute journal des ZDF, dass es aus Sicht der SPD offene Fragen beim geplanten Reformpaket gebe:

"Ich erwähne nur den Punkt: Gehen wir Politiker eigentlich in die gesetzliche Rente?", sagte Klingbeil. Über diese Frage werde man mit der Union reden. "Genauso wie wir über die Frage der Minijobs reden müssen und über die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren."

Überraschend ist Bärbel Bas als SPD-Chefin und Arbeitsministerin zurückgetreten. 12.10.2026 | 2:43 min

Künftiger Arbeitsminister Schweitzer muss Reformpaket umsetzen

Der künftige Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hatte in der Vergangenheit deutliche Kritik an dem in der Bundesregierung ausgehandelten Rentenvorhaben geäußert, das er in seiner künftigen Rolle nun in Gesetzestexte umsetzen müsste.

Kritik der Union bezog sich zuletzt auch darauf, dass das Bas-Ministerium bislang keinen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt habe.

Ich habe mit Alexander Schweitzer heute auch intensiv darüber geredet. Und natürlich stehen wir im Wort. Wir wollen eine Rentenreform auf den Weg bringen. „ Lars Klingbeil, SPD-Chef

"Ich sage Ihnen sehr klar: Für alle diese Dinge können wir Lösungen finden, wenn wir Lösungen finden wollen", betonte Klingbeil im ZDF-Interview.

Der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz folgt ihr ins Ministeramt nach – wer ist der Nachfolger von Bärbel Bas? 12.10.2026 | 1:52 min

Klingbeil: Angriffe sind "Gift für unser politisches Miteinander"

Klingbeil bekräftigte die Kritik an Teilen der CDU wegen ihrer Kritik an Bas. Den wichtigen politischen Akteuren sei bekannt gewesen, dass es einen Todesfall gegeben habe.

"Neben dem persönlichen Trauerfall war es in der Tat so, dass es in den letzten Wochen nochmal persönliche Angriffe gegeben hat", so Klingbeil. "Das ist auch richtig, das zu thematisieren, deutlich zu machen, dass das so nicht geht."

Ich hoffe wirklich, dass alle in sich gehen und wir zu einer anderen politischen Kultur kommen. Ich glaube, das ist auch Gift für unser politisches Miteinander. „ Lars Klingbeil, SPD-Chef

Parteitag soll künftige SPD-Führung entscheiden

"Das politische Klima ist rauer geworden", sagte Klingbeil. "Wir haben viele Akteure im politischen System, die von der Polarisierung leben, die auf Hass und Hetze setzen. Da finde ich, dass gerade die demokratische Mitte auch aufpassen muss aufeinander."

Über die Frage, wer die SPD künftig anführt, gebe es "Stand heute keine Entscheidung", sagte Klingbeil auch nach seiner eigenen Rolle gefragt. Er verwies auf den angesetzten Parteitag.

Das Interview führte heute journal-Moderatorin Marietta Slomka.

Vorwürfe nach Rücktritt : Der Fall Bas stürzt die CDU noch tiefer in die Krise Die SPD gibt der CDU eine Mitschuld am Ausscheiden von Bärbel Bas. Bundeskanzler Friedrich Merz weist das zurück. von Wulf Schmiese mit Video 1:52 Analyse

Quelle: ZDF