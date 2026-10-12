Alexander Schweitzer im Porträt: Der vegane Pragmatiker

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas steht Alexander Schweitzer in den Startlöchern, um neuer Arbeitsminister zu werden. Doch wer ist der SPD-Mann aus Rheinland-Pfalz? Ein Porträt.

Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas soll ihr SPD-Parteikollege Alexander Schweitzer neuer Arbeitsminister werden. 12.10.2026 | 0:59 min

Er soll es nun im Arbeitsministerium richten: Nach dem Rücktritt von Bärbel Bas (SPD) als Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Chefin steht Alexander Schweitzer vor dem Sprung in die Bundesregierung. Kanzler Friedrich Merz (CDU) will ihn für den Posten bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vorschlagen.

Für die Mehrheit der Menschen in Deutschland dürfte der Rheinland-Pfälzer eher unbekannt sein. Wer also ist Schweitzer - und wie tickt der künftige Arbeitsminister?

Schweitzer ist ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und bekennender Katholik. Der Katholischen Nachrichten-Agentur sagte er 2025:

Mein Glaube gibt mir vor allem die Kraft, nie die Menschen aus dem Blick zu verlieren - er lehrt mich Nächstenliebe, Solidarität und die Verantwortung für die Schwächsten. „ Alexander Schweitzer, designierter Bundesarbeitsminister

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Erfahrung als Arbeitsminister in Rheinland-Pfalz

Mit sozialpolitischen Themen hat Schweitzer Erfahrung: In Rheinland-Pfalz war er von Mai 2021 bis Juli 2024 Arbeits- und Sozialminister, bevor er dann bis Mai 2026 Nachfolger von Malu Dreyer und Ministerpräsident des Landes wurde. Aktuell ist er im Mainzer Landtag SPD-Fraktionsvorsitzender.

Schweitzer stammt aus einer Arbeiterfamilie. Nach dem Abitur studierte er Jura. Sein Vater war Binnenschiffer. Schweitzer verbrachte deshalb mit seinen Eltern und seiner Schwester die ersten sechs Lebensjahre auf Binnenfrachtern auf dem Rhein. Mit 16 Jahren trat er in die SPD ein, engagierte sich früh bei den Jusos und an der Parteibasis.

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Schweitzer: "Leben und leben lassen"

Nicht nur aufgrund seiner Körpergröße von 2,06 Meter wird Schweitzer im Kabinett auffallen. Er ist der einzige deutsche Spitzenpolitiker, der sich vegan ernährt - zumindest der einzige, von dem es bekannt ist. Seit 2016 verzichtet er auf Produkte aus Tieren, macht daraus aber keinen Staatsakt. Seine Devise: "Leben und leben lassen", sagte er einmal der Illustrierten "Bunte".

Ich möchte nicht, dass Tiere für mein Essen sterben. Aber ich gönne jedem seinen Saumagen. „ Alexander Schweitzer, designierter Bundesarbeitsminister

Auch sonst ist der 53-Jährige eher ein Pragmatiker. Seine Frau ist evangelisch, seine Kinder erzieht das Paar ebenfalls evangelisch. "Kein Problem für mich - Hauptsache christlich", sagte der Katholik dazu einmal.

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Rente wird wohl Schweitzers erstes Großprojekt

In seiner neuen Rolle erwarten Schweitzer mehrere große Aufgaben: CDU und CSU als Koalitionspartner drängten zuletzt Vorgängerin Bas zu Reformen bei der Rente, im Kampf gegen den Missbrauch von Sozialleistungen und mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt, wie etwa eine Wochenhöchstarbeitszeit. Viel Zeit wird ihm für die neuen Themen nicht eingeräumt: Die CSU forderte ihn bereits auf, den Gesetzentwurf zum Rentenpaket "noch im Oktober" vorzulegen.

Geräuschlos dürfte Schweitzer sein Amt nicht führen. Erst kürzlich hatte er deutliche Worte für Bundeskanzler Merz (CDU) übrig. In der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte er Ende September:

Nicht Reformen, sondern dieser empathielose Blick auf das Land führt bei vielen zu Frustration. „ Alexander Schweitzer, designierter Bundesarbeitsminister

Vegan, katholisch und dem Vernehmen nach pragmatisch: SPD-Politiker Alexander Schweitzer. Quelle: Boris Roessler / dpa

Sozialstaat erhalten, aber reformieren

Welche Akzente Schweitzer in seinem neuen Amt setzen wird, muss sich zeigen. Einen Ausblick gibt vielleicht eine Aussage des SPD-Politikers bei der letztjährigen Delegiertenversammlung des Deutschen Caritasverbandes: "Der Sozialstaat muss für die Menschen da sein. Gleichzeitig müssen wir Debatten darüber führen, wie wir den Sozialstaat der Zukunft gemeinsam gestalten wollen." Die Stärkung des Sozialstaats sei auch eine Investition in die Demokratie.

Auch die Kirchen sieht der designierte Arbeitsminister als wichtigen Partner. Er wünsche sich, dass diese weiterhin ihre Stimme erheben: "Besonders dort, wo es um den Schutz der Schwächsten, soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt geht", sagte er der KNA.

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Quelle: KNA