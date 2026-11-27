Die Jusos treffen sich ab heute in Bochum. Sie fordern Klassenkampf und eine Frau an der Spitze der SPD. Mit der Koalition hadert der Parteinachwuchs schon lange.

Die Jusos treffen sich ab Freitag zu ihrem Bundeskongress. Quelle: dpa

Die Jusos verstehen sich als Antreiber in ihrer eigenen Partei, der SPD. Als linkes Korrektiv. Ihre Unzufriedenheit mit der Koalition und ihrer eigenen Parteispitze könnte kaum größer sein. In ihrem Leitantrag für den Bundeskongress in Bochum mit dem Titel "Mut statt Mitte" ziehen sie eine vernichtende Bilanz der Arbeit der Regierung und der eigenen Partei.

Deutschland sei inzwischen ein "Ungleichland", befinde sich in einer "demokratiegefährdenden Krise", zunehmende Ungleichheit sei "auch innerhalb der Sozialdemokratie" hingenommen worden.

Worte wie "Klassenkampf", "leere Aufstiegsversprechen" und "Rückverteilung von Vermögen" sollen keinen Zweifel daran lassen: die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten wollen die Krise ihrer Partei nicht länger hinnehmen und fordern einen Neuanfang.

Der ehemalige Arbeitsminister ist der Erste, der seine Kandidatur für den SPD-Vorsitz bekannt gibt. Gewählt wird im Januar beim Bundesparteitag in Bremen. 15.11.2026 | 1:41 min

Heil: SPD zu "einem spannenden Ort" machen

Der frühere Bundesarbeitsminister Hubertus Heil wird am Samstag vor den rund 300 Delegierten sprechen. Er hat vor knapp zwei Wochen seine Kandidatur für den Parteivorsitz der SPD bekannt gegeben. Die Jusos können Heil durchaus etwas abgewinnen. Juso-Chef Philipp Türmer sagt ZDFheute:

Hubertus Heil hat die Vorsitzfrage raus aus den Hinterzimmern in die Breite der Partei geholt. „ Philipp Türmer, Juso-Vorsitzender

Arbeit müsse sich wieder "mehr lohnen als erben", so Türmer, "der ehemalige Arbeitsminister könne "daran bestimmt anknüpfen". Doch auch erste Ernüchterung macht sich unter einigen Jungsozialistinnen und Jungsozialisten bemerkbar.

Heil hatte in einem ARD-Interview von "mehr Leidenschaft" in der SPD, von einer "neuen Programmtik" gesprochen. Die Partei "müsse wieder zu einem spannenden Ort" werden. Genau diese Spannung scheint manchen bislang zu fehlen. Das Interview des 54-Jährigen wird mitunter als eher blass bewertet.

Hubertus Heil ist "nur noch ein ganz normaler SPD-Abgeordneter", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spiekermann. Mit seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz hat er "nichts zu verlieren". 16.11.2026 | 2:47 min

Einzelspitze mit Schwesig statt Doppelspitze?

Ohnehin haben die Jusos eine Favoritin für den Parteivorsitz. Manuela Schwesig, gerade frisch wiedergewählte Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, ist die Wunschkandidatin des Parteinachwuchses. Sie habe einen Wahlkampf geführt, den sich viele "in der SPD als Blaupause für die ganze Partei vorstellen können", so Türmer vor einigen Tagen in der "Sächsischen Zeitung".

Von Schwesigs Entscheidung wird viel abhängen. In ihrem Antrag "Parteivorsitz und Regierungsamt trennen" begründen die Jusos, warum eine Frau an der Spitze für sie die beste Lösung ist. Frauen und Männer seien auch beim Parteivorsitz noch immer nicht gleichgestellt.

"Die Erfahrung aus der letzten Doppelspitze zeigt, dass sich der Hauptteil der Kritik aus der Öffentlichkeit und auch aus der Partei heraus auf den weiblichen Part der Doppelspitze konzentriert", heißt es.

Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns bestätigt worden. Sie führt nun eine Koalition mit Linken und Grünen. Einzige Oppositionspartei ist die AfD. 16.11.2026 | 3:37 min

Jusos: "Eine Frau braucht keinen Mann an ihrer Seite"

Gemeint ist Bärbel Bas, die frühere Arbeitsministerin, die bei ihrem Rücktritt aus persönlichen Gründen, von einer "gnadenlosen" Bundespolitik gesprochen hatte. Der Union warf sie vor, trotz eines bekannten Trauerfalls, Angriffe gegen sie forciert zu haben. Auch aus der eigenen Partei habe es an Rückendeckung gefehlt.

Jetzt werben die Jusos für eine "weibliche Einzelspitze". Das "wäre ein starkes Signal an die Öffentlichkeit, aber auch in die Partei. Eine Frau braucht keinen Mann an ihrer Seite, um die SPD zu führen", heißt es weiter. Ob Schwesig allerdings wirklich die SPD führen will und wenn ja, in welcher Konstellation, ist weiterhin unklar.

Jeder dritte Euro im Haushalt 2027 ist schuldenfinanziert. Finanzminister Klingbeil muss sich vorwerfen lassen, den Etat nur mit Hilfe diverser Tricks zusammengezimmert zu haben. 26.11.2026 | 23:50 min

Was wird aus Lars Klingbeil?

Es gibt unter vielen Szenarien dieses eine, dass Schwesig kandidieren wird und den Männern, also Hubertus Heil und Vizekanzler Lars Klingbeil, überlassen wird, sich in einer möglichen Kampfabstimmung über Platz zwei zu einigen.

Aber noch hat auch Klingbeil nicht erklärt, ob er sich erneut zur Wahl stellen will. Klar ist allerdings: Am Bundeskongress der Jusos in Bochum wird der jetzige Parteivorsitzende nicht teilnehmen, ein Kommen "sei ihm nicht möglich", lässt er ausrichten.

Klingbeil ist seit Wochen auf Parteitour, am Samstag in Hamburg bei der SPD-Basis. Er lotet auch aus, wie viel Unterstützung er in seiner Partei noch hat.

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.