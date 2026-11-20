Gerade erst ist sie zur Ministerpräsidentin gewählt worden. Jetzt muss sich Manuela Schwesig entscheiden. SPD-Parteivorsitz ja oder nein?

Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns bestätigt worden. Sie führt nun eine Koalition mit Linken und Grünen. Einzige Oppositionspartei ist die AfD. 16.11.2026 | 3:37 min

Es ist regnerisch am Donnerstagabend in Berlin-Mitte. Nicht gerade einladend das Wetter in der Hauptstadt. In der Landesvertretung von Hamburg trifft sich das erweiterte SPD-Präsidium. Zuerst huscht Vizekanzler Lars Klingbeil hinein. Dann kommt Manuela Schwesig und bleibt kurz stehen.

Ich bin froh, dass ich meine Kollegen Ministerpräsidenten wiedersehe. Und wir wollen den Bundesrat vorbereiten. Vielen Dank. „ Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern

Zu einer möglichen Kandidatur für den SPD-Vorsitz sagt sie nichts, natürlich nicht - so im Vorbeilaufen. Dann gemeinsames Abendessen hinter fest geschlossenen Türen.

Nach dem Rücktritt von Arbeitsministerin Bärbel Bas steht der Umgang der Union mit ihrem Trauerfall in der Kritik. "Wir müssen uns zusammenreißen", so SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf. 13.10.2026 | 6:57 min

SPD strebt nach geordnetem Verfahren

Schon vorab heißt es aus der SPD, man werde an diesem Abend beraten und nicht entscheiden. Ganz offensichtlich will die Parteispitze Druck aus der Personaldebatte nehmen und Zeit gewinnen. Schwesig ist erst seit ein paar Tagen neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.

Schon jetzt öffentlich den Hut in den Ring zu werfen, käme in Schwerin kaum gut an. Schwesig will sich offenbar nicht treiben lassen. Doch viel Zeit ist nicht mehr in einem Verfahren, das die SPD geordnet abwickeln will.

Am 9. November gibt Generalsekretär Tim Klüssendorf die Zielmarke vor:

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, im Dezember als Parteivorstand auch mit dem Personalvorschlag ins Rennen zu gehen, was die Neubesetzung angeht - bis spätestens im Dezember. „ Tim Klüssendorf, SPD-Generalsekretär

Der ehemalige Arbeitsminister ist der erste, der bekannt gegeben hat, sich beim Bundesparteitag in zwei Monaten in Bremen wählen lassen zu wollen. Das Rennen um den Parteivorsitz ist eröffnet. 15.11.2026 | 1:47 min

Heil will SPD-Chef werden

Doch seit der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil seine Kandidatur bekannt gegeben hat, nutzt dieser die Gelegenheit, eigene Unterstützer hinter sich zu sammeln. Das sorgt für weitere Unruhe in der Partei.

Aber hat Schwesig jetzt überhaupt eine Wahl? Während ihres Wahlkampfs in Mecklenburg-Vorpommern hat sie mehrfach betont, sie wolle als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Die Aussage war klar und ließ doch auch immer eine gewisse Unklarheit zu. Kann sie jetzt noch zurückweichen? Ohne Gesicht und Ansehen zu verlieren?

Hubertus Heil ist "nur noch ein ganz normaler SPD-Abgeordneter", sagt ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Britta Spiekermann. Mit seiner Kandidatur für den SPD-Vorsitz hat er "nichts zu verlieren". 16.11.2026 | 2:47 min

Was macht Lars Klingbeil?

Schwesig ist Machtpolitikerin durch und durch. Sie weiß: Der Parteivorsitz birgt erhebliche Risiken. Denn dann wäre sie Teil einer Regierung, gegen die sie in ihrem eigenen Wahlkampf heftig ausgeteilt hat, auch gegen ihre eigene Bundes-SPD. In Windeseile könnte ihr sozialpolitisches Image angekratzt werden.

Doch mit Schwesig steht und fällt auch eine andere Personalie. Lars Klingbeil muss offenbar warten, bis sich Schwesig erklärt hat. So stark ist sie, so schwach scheint er zu sein.

Im Tandem mit ihr könnte er wohl nochmal eine Chance haben. Aber dazu müsste Schwesig zuerst Ja zum Parteivorsitz sagen. Und dann Ja zu Lars Klingbeil.

Ruhrgebiets-Genossen kritisieren den Berliner Kurs und fordern ein klareres Profil der SPD. Klingbeil hört zu, doch sein Rückhalt in der Partei bleibt ungewiss. 07.11.2026 | 2:32 min

Schwesig: Erst Themen, dann Personalien

Am Freitagmorgen steht Schwesig vor dem Bundesrat und sagt, die SPD habe einen klaren Zeitplan festgelegt. Bis zum 16. Dezember werde es einen Vorschlag geben. Sie sei sehr froh, dass jetzt die Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen ist.

Ich denke, dass wir in der SPD zunächst überlegen sollten, was wollen wir eigentlich für die Menschen in den nächsten Jahren erreichen, bevor Personalien entschieden werden. „ Manuela Schwesig, SPD

Mitte Januar soll auf einem Sonderparteitag in Bremen über die neue Parteispitze entschieden werden. Die Partei will einen Neuanfang wagen. Aber mit welchem Personal? Viel Zeit, sich zu bekennen, bleibt nicht.

Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.