Schwesig und Klingbeil als Doppelspitze?:SPD-Vorsitz: Warten auf "Manu"
von Britta Spiekermann
Gerade erst ist sie zur Ministerpräsidentin gewählt worden. Jetzt muss sich Manuela Schwesig entscheiden. SPD-Parteivorsitz ja oder nein?
Es ist regnerisch am Donnerstagabend in Berlin-Mitte. Nicht gerade einladend das Wetter in der Hauptstadt. In der Landesvertretung von Hamburg trifft sich das erweiterte SPD-Präsidium. Zuerst huscht Vizekanzler Lars Klingbeil hinein. Dann kommt Manuela Schwesig und bleibt kurz stehen.
Zu einer möglichen Kandidatur für den SPD-Vorsitz sagt sie nichts, natürlich nicht - so im Vorbeilaufen. Dann gemeinsames Abendessen hinter fest geschlossenen Türen.
SPD strebt nach geordnetem Verfahren
Schon vorab heißt es aus der SPD, man werde an diesem Abend beraten und nicht entscheiden. Ganz offensichtlich will die Parteispitze Druck aus der Personaldebatte nehmen und Zeit gewinnen. Schwesig ist erst seit ein paar Tagen neue Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.
Schon jetzt öffentlich den Hut in den Ring zu werfen, käme in Schwerin kaum gut an. Schwesig will sich offenbar nicht treiben lassen. Doch viel Zeit ist nicht mehr in einem Verfahren, das die SPD geordnet abwickeln will.
Am 9. November gibt Generalsekretär Tim Klüssendorf die Zielmarke vor:
Heil will SPD-Chef werden
Doch seit der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil seine Kandidatur bekannt gegeben hat, nutzt dieser die Gelegenheit, eigene Unterstützer hinter sich zu sammeln. Das sorgt für weitere Unruhe in der Partei.
Aber hat Schwesig jetzt überhaupt eine Wahl? Während ihres Wahlkampfs in Mecklenburg-Vorpommern hat sie mehrfach betont, sie wolle als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Die Aussage war klar und ließ doch auch immer eine gewisse Unklarheit zu. Kann sie jetzt noch zurückweichen? Ohne Gesicht und Ansehen zu verlieren?
Was macht Lars Klingbeil?
Schwesig ist Machtpolitikerin durch und durch. Sie weiß: Der Parteivorsitz birgt erhebliche Risiken. Denn dann wäre sie Teil einer Regierung, gegen die sie in ihrem eigenen Wahlkampf heftig ausgeteilt hat, auch gegen ihre eigene Bundes-SPD. In Windeseile könnte ihr sozialpolitisches Image angekratzt werden.
Doch mit Schwesig steht und fällt auch eine andere Personalie. Lars Klingbeil muss offenbar warten, bis sich Schwesig erklärt hat. So stark ist sie, so schwach scheint er zu sein.
Im Tandem mit ihr könnte er wohl nochmal eine Chance haben. Aber dazu müsste Schwesig zuerst Ja zum Parteivorsitz sagen. Und dann Ja zu Lars Klingbeil.
Schwesig: Erst Themen, dann Personalien
Am Freitagmorgen steht Schwesig vor dem Bundesrat und sagt, die SPD habe einen klaren Zeitplan festgelegt. Bis zum 16. Dezember werde es einen Vorschlag geben. Sie sei sehr froh, dass jetzt die Regierungsbildung in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen ist.
Mitte Januar soll auf einem Sonderparteitag in Bremen über die neue Parteispitze entschieden werden. Die Partei will einen Neuanfang wagen. Aber mit welchem Personal? Viel Zeit, sich zu bekennen, bleibt nicht.
Britta Spiekermann ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.
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