Update am Morgen: Wer mit Putin reden könnte

Guten Morgen,

das Schöne an sogenannten "informellen" EU-Außenministertreffen ist, dass nichts beschlossen werden muss. Die europäischen Minister und Ministerinnen können - so wie heute auf Zypern - einfach mal nachdenken und ohne Realitätscheck oder Einigungsdruck Testballons fliegen lassen. Die Frage, welcher europäische Politiker oder welche Politikerin den abgerissenen Gesprächsfaden mit Wladimir Putin wieder aufnehmen könnte, ist so ein Gedankenexperiment.

Natürlich ist viel Wunschdenken dabei. Es gibt wenig Anlass zu hoffen, dass Putin plötzlich auf Verhandlungen setzen wird, wie das letzte Wochenende mit wuchtigen Angriffen auf Kiew gezeigt hat. Und die Europäer wissen selbst, dass der Kriegsherr im Kreml sich höchstens mit dem US-Präsidenten auf Augenhöhe sieht, die EU jedoch - ähnlich wie Donald Trump - als Bund von Schwächlingen verachtet.

Andererseits hat Putin selbst neulich geraunt, der Krieg - oder "die Sache", wie er sich ausdrückte, - gehe dem Ende zu. Und er hat seinen alten Kumpel Gerhard Schröder als Vermittler ins Spiel gebracht. Die Europäer sehen auch, dass Trump im Moment das Interesse an einer Vermittlungsmission zwischen Kiew und Moskau verloren zu haben scheint und Russland an der Front kaum vorankommt.

ZDFheute live, 27.05.2026, 20:52 Uhr 27.05.2026 | 10:26 min

Also doch ein Fenster für einen europäischen Vermittler? Es müsste jemand sein, der Putin kennt, aber kein "Putin-Versteher" ist, wie Schröder. Also Merkel? Die winkt ab, der Kremlchef akzeptiere nur starke, amtierende Regierungschefs. Mario Draghis Name kursiert auch. Der hat immerhin den Euro gerettet und Putin als ehemaliger Chef der europäischen Zentralbank einige Male persönlich getroffen. Oder doch lieber ein Finne? Die hatten mal gute Kontakte zu Russland, aber jetzt mit dem Nato-Beitritt …

Es gibt keinen Kandidaten, der so recht in Frage kommt und auf den sich 27 Mitgliedstaaten einigen könnten. Und das sagt auch etwas über den Zustand Europas aus. Aber es ist ja nur ein Gedankenexperiment.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag!

Anne Gellinek, stellvertretende ZDF-Chefredakteurin

Was heute noch wichtig ist

Treffen der EU-Außenminister in Zypern / Studie zur Kaufprämie für E-Autos / Jahrestag des Felssturzes von Blatten 28.05.2026 | 0:55 min

Urteil im Terrorprozess um Swift-Konzert erwartet: Im Prozess um den vereitelten Anschlag auf ein Konzert von US-Star Taylor Swift in Wien könnte heute ein Urteil fallen. Der Hauptangeklagte hatte gestanden, im Sommer 2024 einen Anschlag vor dem Stadion geplant zu haben. Die Festnahme des mutmaßlichen Anhängers der Terrormiliz IS vor dem Konzert führte zur Absage des Auftritts.

Gedenkfeier zum Bergsturz von Blatten: Vor einem Jahr hatte ein Bergsturz im Lötschental einen gigantischen Schuttstrom ausgelöst, der fast das gesamte Dorf Blatten verschüttete. Die 300 Einwohner hatten das Dorf Tage vorher verlassen. Die Arbeiten zu einem Neubau des Ortes sind in vollem Gange. Zum Jahrestag soll heute eine Gedenkfeier stattfinden.

Wirkt die E-Auto-Kaufprämie? Die Zulassungszahlen bei E-Autos steigen - auch dank der Kaufprämie? Welchen Einfluss die Förderung auf das Kaufverhalten der Autofahrer hat, das soll aus einer Umfrage und Datenauswertung hervorgehen, die der Autoversicherer HUK heute veröffentlichen will.

Weitere Schlagzeilen

Was im Iran-Krieg passiert ist

Iran hält bei Friedensverhandlungen an Kernforderungen fest: Iran werde sich durch Trumps Rhetorik nicht von seinen "roten Linien" abbringen lassen, schreibt der iranische Parlamentarier Ebrahim Azizi auf der Plattform X. Trump hatte den Verhandlungsstand zuvor als für ihn noch nicht zufriedenstellend bezeichnet.

US-Militär greift erneut Iran an: Die USA haben Drohnen und eine Militärstellung in Iran angegriffen. Zuvor hatte die Revolutionsgarde auf einen US-Öltanker gefeuert. Die Verhandlungen über ein Kriegsende stocken.

Israel erklärt weite Teile des Südlibanons zur Kampfzone: Die israelische Armee hat die Bewohner von Ortschaften südlich des Flusses Sahrani aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Der Fluss verläuft etwa 40 Kilometer nördlich der israelischen Grenze. Es ist das erste Mal, dass die Armee die Räumung der gesamten Zone südlich des Sahrani anordnet.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Selenskyj kündigt neue Gegenschläge in russisches Hinterland an: Das sei nötig, um Moskau klarzumachen, dass es für den Angriffskrieg gegen die Ukraine mit eigenen Verlusten bezahlen müsse, sagte Selenskyj. Insbesondere sind demnach weiter Anlagen der russischen Ölindustrie im Visier, um russische Einnahmen für die Finanzierung der Kriegswirtschaft zu reduzieren.

Russische Banken sollen bei Drohnenabwehr helfen: Die Staatsduma verabschiedete einen Gesetzentwurf, wonach große Geldinstitute auf eigene Kosten elektronische Störsysteme an ihren Standorten installieren sollen. Ausgewählte Mitarbeiter sollen zudem berechtigt werden, Drohnen abzuschießen. Das Gesetz muss noch vom Föderationsrat gebilligt werden.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Sport

Der zweite europäische Titel ist vergeben, der Sieger der UEFA Conference League steht fest. Wer das Finale in Istanbul zwischen dem englischen Vertreter Crystal Palace und den Spaniern von Rayo Vallecano gewonnen hat, sehen Sie hier:

Nach dem Finale ist vor dem Finale: Am Samstag steigt das Endspiel in der Champions League - alles, was Sie zum großen Königsklassen-Kracher wissen müssen, lesen Sie hier:

Nachrichten | Sport : Champions League Alle Spiele und Tore der Champions League, sowie Highlights der Spieltage und Analyse der Ergebnisse. Hintergründe und Nachrichten zur Champions League.

Das sollten Sie sich mal anschauen

"Kleine Insel, große Träume" steht auf den Plakaten, die Fußball-WM ist in Curaçao allgegenwärtig. Blaue Welle wird das Nationalteam genannt. Aber ob sie die Großen hinwegspült - erst einmal egal. Der kleine karibische Inselstaat ist zum ersten Mal dabei, und es herrscht Vorfreude auf das erste Spiel - gegen die deutsche Elf.

ZDFheute Xpress, 27.05.2026, 15 Uhr 27.05.2026 | 2:35 min

Gesagt

Man steht früh auf, um zu arbeiten. Man will eine bestimmte Summe verdienen, um überleben zu können, aber man erreicht diese Summe nicht. „ Jumoh, Lieferdienst-Mitarbeiter in Paris

In Frankreich haben Hilfsorganisationen Anzeige gegen Uber Eats und Deliveroo erstattet. Sie werfen den Lieferdiensten "Menschenhandel", Ausbeutung und prekäre Arbeitsbedingungen vor.

heute in Europa, 27.05.2026, 16 Uhr 27.05.2026 | 2:21 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 28.05.2026 | 2:25 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Am Donnerstag gibt es viel Sonne und nur wenige Wolken. Die Temperatur steigt auf 18 bis 24 Grad im Norden und Osten und auf 25 bis 30 Grad im Westen und Süden.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Annika Heffter und der ZDFheute-Redaktion