USA und Iran brechen Waffenruhe: Erneute Angriffe in der Nacht

Die USA haben Drohnen und eine Militärstellung in Iran angegriffen, Iran griff daraufhin einen US-Stützpunkt an. Zuvor hatte die Revolutionsgarde auf einen US-Öltanker gefeuert.

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag hatte das US-Militär in Iran angegriffen - trotz der derzeit geltenden Waffenruhe. Außerdem wurden nahe der Straße von Hormus iranische Schiffe unter Beschuss genommen. 26.05.2026 | 0:24 min

Das US-Militär hat nahe der Straße von Hormus eine iranische Stellung angegriffen, von der aus Drohnen gesteuert wurden. Vier Drohnen, die eine Bedrohung für die USA darstellten, seien abgeschossen worden, erklärte ein Beamter des US-Militärs.

Iran reagierte nach Angaben des staatlichen Fernsehens mit Gegenangriffen auf einen US-Stützpunkt. Ziel sei die US-Basis gewesen, von der aus zuvor die Angriffe auf Iran ausgeführt worden seien, berichtete das Fernsehen am Donnerstag unter Berufung auf eine Erklärung der Revolutionsgarden.

Keine der Angaben beider Seiten ließ sich zunächst unabhängig überprüfen.

USA: Iranische Drohnen abgeschossen und Militärstellung angegriffen

Die angegriffene Stellung in der Stadt Bandar Abbas sei gerade dabei gewesen, eine fünfte Drohne auf amerikanische und zivile Schiffe abzufeuern.

Nach Angriffen der USA auf Iran Anfang der Woche sagt Nahostexpertin Scheller, der Fokus der Vereinigten Staaten liege nur noch auf der Außenpolitik, die Menschen in Iran spielten keine Rolle mehr. 26.05.2026 | 11:08 min

Nach Angaben des US-Beamten schossen Kampfjets der Vereinigten Staaten die Drohnen ab, ehe ein Kampfflugzeug vom Typ F/A-18 die Stellung angriff. Die Drohnen wurden demnach aus der Nähe der Stadt Bandar Abbas abgefeuert.

Iranische Revolutionsgarden feuerten auf US-Öltanker

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim zitierte eine heimische Militärquelle, wonach zuvor ein amerikanischer Öltanker die Meerenge mit abgeschaltetem Radarsystem passieren wollte. Die Revolutionsgarden - die Elitestreitmacht der Islamischen Republik - hätten ihn beschossen und zum Umkehren gezwungen.

Anschließend habe das US-Militär offenes Gelände in der Nähe von Bandar Abbas angegriffen. Es seien keine Opfer oder Schäden gemeldet worden.

Waffenruhe brüchig

Laut CBS News sagte ein US-Beamter, die seit Anfang April bestehende Waffenruhe im Iran-Krieg gelte weiterhin. Doch erst vor wenigen Tagen hatte es im Bereich der Straße von Hormus bereits gegenseitige Angriffe der Kriegsparteien gegeben.

Mit ihren Angriffen auf die libanesische Hisbollah möchte Israel Fakten schaffen - bevor die USA und der Iran eine Rahmenvereinbarung schaffen, sagt Nahost-Experte Daniel Gerlach. 26.05.2026 | 5:44 min

Iran hält derweil nach Aussagen eines Politikers bei den Verhandlungen mit den USA über ein mögliches Kriegsende an Kernforderungen fest.

Verhandlungen über Kriegsende stocken

Iran werde sich durch die Rhetorik des US-Präsidenten Donald Trump nicht von seinen "roten Linien" abbringen lassen, schrieb Ebrahim Azizi, Vorsitzender des Ausschusses für Nationale Sicherheit und Außenpolitik des iranischen Parlaments, in der Nacht auf der Plattform X.

X-Post von Ebrahim Azizi Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Trump hatte sich zuvor unzufrieden mit dem Stand der Verhandlungen mit Teheran über ein Ende des Krieges gezeigt. Er sei "nicht zufrieden" mit dem jüngsten Angebot Irans für ein mögliches Abkommen, sagte er bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Wenn es nicht zu einer Einigung komme, müssten die USA "die Sache einfach zu Ende bringen", fügte er hinzu.

Aktuelle Entwicklungen der Eskalation : Iran-Krieg: Alle Nachrichten im Liveblog Die Waffenruhe zwischen den USA und Iran ist fragil - das Tauziehen um die Straße von Hormus geht weiter. Alle Entwicklungen im Liveblog. Liveblog

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Quelle: dpa, AFP, Reuters