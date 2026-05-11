Update am Abend: Angst und Abschied

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Elif Eralp hat Angst vor Terrorsympathisanten. Sie fürchtet um ihre Sicherheit - und um die ihrer Familie. Nicht ungewöhnlich, sollte man meinen - doch während der sensiblen Phase der Regierungsbildung in Berlin ein echtes Problem für die Linke. Ob Netanjahu-Herausforderer Gadi Eisenkot Angst vor der Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien hat, wird entscheidend für das Schicksal Israels werden. Keine Angst vor einem verfrühten Abschied hat Christine Lagarde. Sie wird sich im Februar von der EZB-Spitze zurückziehen.

Linken-Spitze stellt sich hinter Elif Eralp

Das ist passiert: Nach einem Interview des Nachrichtenmagazins "Spiegel" mit der Linken-Politikerin Elif Eralp sind interne Kommentare der möglichen neuen Regierenden Bürgermeisterin Berlins bekannt geworden. Daraus geht hervor, dass sie Angst vor Terrorsympathisanten mit Kontakten zur Hamas habe. SPD-Politiker Michael Müller warf ihr vor, deshalb erpressbar zu sein. Der kommissarische Chef der Berliner CDU, Stefan Evers, forderte ein sofortiges Ende der rot-rot-grünen Gespräche.

Nach einem Interview des Nachrichtenmagazins "Spiegel" mit der Linken-Politikerin Elif Eralp sind interne Kommentare der möglichen neuen Regierenden Bürgermeisterin Berlins bekannt geworden. Daraus geht hervor, dass sie Angst vor Terrorsympathisanten mit Kontakten zur Hamas habe. SPD-Politiker Michael Müller warf ihr vor, deshalb erpressbar zu sein. Der kommissarische Chef der Berliner CDU, Stefan Evers, forderte ein sofortiges Ende der rot-rot-grünen Gespräche. Das ist der Hintergrund: Das Interview drehte sich auch um Organisierte Kriminalität und Hamas-Sympathisanten. Eralp schrieb in ihrer Anmerkung, dass das LKA empfohlen habe, nie konkrete Namen zu nennen. "Ich kann mich und meine Familie ... nicht in Gefahr bringen."

Das Interview drehte sich auch um Organisierte Kriminalität und Hamas-Sympathisanten. Eralp schrieb in ihrer Anmerkung, dass das LKA empfohlen habe, nie konkrete Namen zu nennen. "Ich kann mich und meine Familie ... nicht in Gefahr bringen." Das sagt die Berliner Linke: Die Parteispitze nimmt Eralp in Schutz und erwägt offenbar eine Beschwerde beim Deutschen Presserat wegen der Veröffentlichung der internen Kommentare. Der Berliner Linken-Vorsitzende Maximilian Schirmer betonte: "Wer sich um sich oder um seine Familie sorgt, muss sich dafür nicht schämen."

ZDFheute, 29.10.2026, 14:00 Uhr 29.10.2026 | 2:20 min

EZB-Chefin Lagarde geht vorzeitig

Das ist passiert: EZB-Präsidentin Christine Lagarde will zum 7. Februar 2027 ihr Amt abgeben. Das teilte die Europäische Zentralbank mit.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde will zum 7. Februar 2027 ihr Amt abgeben. Das teilte die Europäische Zentralbank mit. Das ist der Hintergrund: Eigentlich wäre die Amtszeit der Französin erst im kommenden Oktober zu Ende gegangen. Doch über die Zukunft Lagardes wurde schon länger spekuliert. Das hängt auch mit der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Frühling zusammen. Ihr vorgezogener Wechsel ermöglicht es den EU-Regierungschefs, die Nachfolge an der EZB-Spitze noch vor dieser Wahl zu klären.

Eigentlich wäre die Amtszeit der Französin erst im kommenden Oktober zu Ende gegangen. Doch über die Zukunft Lagardes wurde schon länger spekuliert. Das hängt auch mit der Präsidentschaftswahl in Frankreich im Frühling zusammen. Ihr vorgezogener Wechsel ermöglicht es den EU-Regierungschefs, die Nachfolge an der EZB-Spitze noch vor dieser Wahl zu klären. Das sagt unser Wirtschaftsexperte: Mein Kollege, Frank Bethmann vom ZDF-Wirtschaftsteam, warnt davor, den Wechsel nur als "Personalfrage" zu verstehen. Die Nachfolge an der EZB-Spitze entscheide "mit darüber, wie die Eurozone künftig auf Inflation, wirtschaftliche Stagnation, staatliche Schuldenprobleme und internationale Krisen reagiert". Lesen Sie Frank Bethmanns Einschätzung zum Wechsel in Frankfurt hier.

ZDFheute Xpress, 29.10.2026, 11:49 Uhr 29.10.2026 | 0:21 min

Arabische Parteien werden in Israel zum Machtfaktor

Das ist passiert: Weder Premierminister Benjamin Netanjahu noch sein Herausforderer Gadi Eisenkot haben nach den Parlamentswahlen in Israel mit ihren jeweiligen Lagern eine eigene Mehrheit. Jetzt werden die arabischen Parteien zum Machtfaktor.

Weder Premierminister Benjamin Netanjahu noch sein Herausforderer Gadi Eisenkot haben nach den Parlamentswahlen in Israel mit ihren jeweiligen Lagern eine eigene Mehrheit. Jetzt werden die arabischen Parteien zum Machtfaktor. Das ist der Hintergrund: Stärker als sonst sind die arabischen Parteien aus den Wahlen hervorgegangen. Sie erreichten (Stand 15 Uhr) 19 der 120 Sitze in der Knesset, dem israelischen Parlament. Ihr Ziel: die Ablösung der Regierung Netanjahus. Für den ist eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Aber auch für Eisenkot ist die Lage schwierig. Die Anerkennung Israels als jüdischer Staat und die Einordnung der Hamas als Terrororganisation sind für ihn Voraussetzung für eine Koalition. Dazu gibt es wiederum unterschiedliche Haltungen bei den arabischen Parteien.

Stärker als sonst sind die arabischen Parteien aus den Wahlen hervorgegangen. Sie erreichten (Stand 15 Uhr) 19 der 120 Sitze in der Knesset, dem israelischen Parlament. Ihr Ziel: die Ablösung der Regierung Netanjahus. Für den ist eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Aber auch für Eisenkot ist die Lage schwierig. Die Anerkennung Israels als jüdischer Staat und die Einordnung der Hamas als Terrororganisation sind für ihn Voraussetzung für eine Koalition. Dazu gibt es wiederum unterschiedliche Haltungen bei den arabischen Parteien. Das sagt Israels Ex-Präsident Ehud Olmert: Im Gespräch mit unserem Kollegen vom ZDF heute journal, Moderator Christian Sievers, empfiehlt Ehud Olmert Gadi Eisenkot, dass sich sein Lager mit den arabischen Parteien zusammentun solle. Die Frage sei, ob die Oppositionsparteien genug "Mut und Führungsqualitäten" hätten, um auf sie zuzugehen. Er sei sich sicher, dass die arabischen Parteien bereit seien, sich an der Regierung zu beteiligen.

ZDF heute journal update, 29.10.2026, 00:30 Uhr 29.10.2026 | 2:29 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zur Wahl in Israel.

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Grafik des Tages

Jedes Jahr erleiden rund 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall als Folge eines Gefäßverschlusses oder einer Hirnblutung. Betroffene können mit vielen körperlichen, geistigen und seelischen Konsequenzen konfrontiert sein.

So erkennen Sie einen Schlaganfall:

ZDFheute, 29.10.2026, 11:36 Uhr 29.10.2026 | 0:10 min

Ratgeber: Kombipräparate richtig dosieren

Draußen wird es kühler, oft nasskalt - Zeit für Erkältungen und Co. In meinem Umkreis greifen da einige Freunde zu Nahrungsergänzungsmitteln mit Zink und Vitamin C, um ihr Immunsystem auf Trab zu bringen.

Machen Sie das auch so? Dann gibt es schlechte Nachrichten: Laut Öko-Test wird der Nutzen häufig überschätzt. 16 von 21 getesteten Produkten fallen mit "mangelhaft" oder "ungenügend" durch. Die beste Note lautet "befriedigend" - und wurde nur einmal vergeben. Problematisch kann dagegen eine Überdosierung werden.

ZDF Volle Kanne, 29.10.2026, 09:00 Uhr 29.10.2026 | 0:55 min

Der sportliche Tag

Die Frauen des FC Bayern haben gestern Abend in der Champions League zwar ein 2:2 gegen Real Madrid erzielt - aber eben nicht mehr. Meine Kollegin vom Sport, Victoria Kunzmann, hat sich die Leistungsfähigkeit des Teams genauer angeschaut. Ihr Resümee: Ein sehr gutes Team, kein Weltklasseteam

ZDF sportstudio, 28.10.2026, 20:35 Uhr 28.10.2026 | 9:57 min

Tennis-Fans müssen heute Abend die Daumen drücken: Alexander Zverev ist nur noch einen Sieg vom Sprung an die Spitze der Tennis-Weltrangliste entfernt. Sollte er den Niederländer Tallon Griekspoor schlagen, würde er in der neuen Tennis-Weltrangliste als erster Deutscher seit Boris Becker im Jahr 1991 die Nummer eins sein.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Da können Kürbis & Co einpacken: Am Wochenende werden in Mexiko die "Días de los muertos" gefeiert. An diesen Tagen der Toten schmücken riesige Skelette das mexikanische Atlixco. Sie erinnern an alte hispanische Gottheiten.

ZDFheute, 29.10.2026, 06:57 Uhr 29.10.2026 | 1:31 min

Ein Lichtblick

Dieses Auf und Ab im Kampf um die Menschlichkeit, um die Freiheit - das wird immer so bleiben, solange es die Menschheit gibt. „ Wolf Biermann

Heute ist in deutschen Kinos die Doku "Biermann" angelaufen. Darin erzählt der Liedermacher vor allem selbst sein Leben. Sein Leitmotiv: der Widerspruch.

ZDF heute journal, 26.10.2026, 21:45 Uhr 26.10.2026 | 2:48 min

Streaming-Tipps für den Abend

Wie viel Wachstum brauchen wir? Die Wirtschaftsjournalistin und Buchautorin Ulrike Herrmann ist "Eingesperrt mit Jan Fleischauer". Es geht um "Verzicht statt Wohlstand" und die alte Frage: Ist weniger mehr? Während für Fleischhauer Wohlstand und Zukunft untrennbar mit Wachstum verknüpft sind, fordert Herrmann ein Schrumpfen der Wirtschaft, damit wir überleben können. (ZDF, 34 Minuten)

ZDF, 29.10.2026, 07:00 Uhr. 29.10.2026 | 34:19 min

Lohnenswert ist auch die Serie "Wake Up": Emilias Schwester Clara ist nach einem Unfall ins Koma gefallen - und Emilia gibt sich die Schuld. Sie würde alles dafür tun, ihre Schwester wieder aufwachen zu lassen. Ein Weg scheint eine Studie zu sein, auf die sich Emilia einlässt. (ZDFneo, sechs Folgen, je 45 Minuten)

ZDFneo, 23.10.2026, 10:00 Uhr 23.10.2026 | 38:48 min

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