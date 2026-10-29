Israel wartet weiter auf die Bekanntgabe des offiziellen Endergebnisses. Die Resultate könnten am Abend vorliegen, wenn rund eine halbe Million Briefwahlstimmen ausgezählt worden sind. Doch wird laut örtlichen Medien nicht damit gerechnet, dass sich das vorläufige Ergebnis erheblich ändern wird.

Aktuell haben weder der bisherige Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Verbündeten noch die Opposition eine Mehrheit im Parlament. Bei der Wahl verzeichneten arabische Parteien einen Erfolg. Eine der Parteien, die sogenannte Gemeinsame Liste, sprach am Mittwochabend von einer "beispiellosen Demonstration der Stärke". Die Likud-Partei von Netanjahu beschuldigte die arabischen Parteien, die Wahl gestohlen zu haben. Die israelische Wahlkommission hat mitgeteilt, dass die Zahl der gemeldeten Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung gering gewesen sei.