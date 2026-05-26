Update am Morgen: Doping? Was genau heißt hier Doping?

Quelle: ZDF

Guten Morgen,

falls Sie gerade einen Kaffee trinken - der ist natürlich kein Doping. Wobei: Ganz so eindeutig war das nicht immer. Koffein stand mal auf der Dopingliste. Es zeigt sich also: Ein bisschen Grauzone gibt es bei diesem Thema.

Die Grenzen dieser Grauzone auszudehnen, darum ging es in den vergangenen Tagen in Las Vegas. Bei den erstmals ausgetragenen "Enhanced Games" (auf Deutsch: die "Erweiterten Spiele") traten Athleten gegeneinander an, die ihre Leistungsfähigkeit mit diversen Präparaten pimpen (oder eben: "erweitern") durften, die bei gewöhnlichen Wettkämpfen verboten sind.

Experimente am Menschen, moralisch höchst fragwürdig und eine ziemlich verheerende Vorbildfunktion - das sehen Kritiker darin. Das Ganze geschehe unter strenger ärztlicher Beobachtung, halten die Veranstalter entgegen - und erklären als Ziel: auszuloten, wozu der menschliche Körper maximal in der Lage ist. Grenzen zu verschieben, neu zu definieren.

Als Konzept scheint dies bestens hineinzupassen in jene Social-Media-Welt, die das Leben so vieler Menschen in den vergangenen Jahren erfasst hat und seither mit algorithmischer Gründlichkeit prägt. Denn egal welches Thema - Sport, Politik, Essen, Gewalt, Sex - eines funktioniert immer: das Extreme.

Mit welch unnachgiebiger Entschlossenheit eben jene Algorithmen inzwischen in sämtliche Lebensbereiche vordringen - und mit welch teils fatalen Folgen - zeigt mein Kollege Jochen Breyer in seiner Doku "Die Wahrheit über Social Media". Können Sie jetzt schon streamen oder heute Abend im ZDF sehen, ab 20:15 Uhr.

Likes, Wut und Milliardenprofite: Jochen Breyer blickt hinter die Macht der Algorithmen und zeigt, wie Social Media Politik, Kinder und Gesellschaft beeinflusst. 26.05.2026 | 43:46 min

Direkt im Anschluss liefern wir Ihnen in Frontal dann Insider-Perspektiven zu den "Enhanced Games". Wir haben unter anderem einen deutschen Schwimm-Europameister begleitet, der teilgenommen und uns seine Beweggründe erklärt hat. Wo man dann - Stichwort "Grauzone" - vielleicht doch ins Grübeln kommt: Würde man es am Ende genauso machen wie er? Finanziell jedenfalls, so viel sei verraten, hat es sich gelohnt.

ZDF-Interview mit Schwimmer Marius Kusch von Oktober 2025 zu seiner Teilnahme bei den "Enhanced Games". 08.10.2025 | 17:08 min

Auf Social Media haben die "Enhanced Games" natürlich auch umfangreich Resonanz gefunden. Wobei sich die Frage aufdrängt, wie lange man damit Aufmerksamkeit erzeugen kann. Schließlich waren hier 'nur' solche Präparate erlaubt, die in den USA als Medikamente zugelassen sind. Was der Algorithmus wahrscheinlich bevorzugen würde: Wettkämpfe, bei denen alles erlaubt ist. Ohne lästige medizinische Begleitung: Enhanced enhanced Games, sozusagen.

Einen guten Start in die kurze Woche - ob mit Koffein oder ohne - wünscht Ihnen

Daniel Pontzen, Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio und Moderator von "Frontal"

Was im Iran-Krieg passiert ist

Trotz Waffenruhe greifen USA Ziele im Süden Irans an: Die USA haben in Iran Raketenstellungen und Minenleger-Boote attackiert. Iranische Medien melden mehrere Tote nahe der Insel Larak in der Straße von Hormus.

Konflikt zwischen Israel und Hisbollah spitzt sich zu: Trotz einer eigentlich geltenden Waffenruhe im Libanon spitzt sich der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz immer weiter zu: Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte am Montagabend eine nochmalige Verstärkung der Militäroffensive gegen die pro-iranische Miliz im Libanon an. Diese wiederum griff nach eigenen Angaben mehrere Militäreinrichtungen im Norden Israels an.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Oreschnik-Rakete: Aktuell mehr Propaganda als Schlagkraft: Russland setzte in der Ukraine jüngst die Oreschnik-Rakete ein. Reichweite und Geschwindigkeit machen das System gefährlich. Dennoch ist sie aktuell eher eine Propagandawaffe.

Russland: Diplomaten und Ausländer sollen Kiew verlassen: Moskau droht mit neuen Angriffen auf Kiew - und ruft ausländische Staatsbürger und Diplomaten auf, die Hauptstadt zu verlassen. Schon am Wochenende griff Russland die Stadt an.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Quad-Gruppe berät über Indopazifik / American Music Awards werden verliehen 25.05.2026 | 0:42 min

US-Außenminister trifft Kollegen: Marco Rubio kommt in Neu-Delhi mit den Außenministern aus Indien, Japan und Australien zusammen. Die vier Länder, die auch als Quad-Gruppe bezeichnet werden, diskutieren im Rahmen des Treffens über einen freien und offenen Indopazifik-Raum.

Trump unterzieht sich Gesundheitscheck: US-Präsident Donald Trump absolviert seine jährliche Routineuntersuchung in einem Militärkrankenhaus. In wenigen Wochen wird Trump 80 Jahre alt.

Nächste Chance auf 120 Millionen: Heute gibt es eine neue Chance auf den Eurojackpot. Darin: Ganze 120 Millionen Euro. Gegen 21 Uhr wird bekannt, ob bei der Ziehung in Helsinki der Jackpot geknackt wurde. Einziger Haken: Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 140 Millionen.

Sport

Mexiko: USA wollten Irans Nationalteam nicht beherbergen: Irans Nationalteam verlegt sein WM-Quartier ins mexikanische Tijuana. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum sagt, die FIFA sei mit der Bitte auf sie zugekommen.

Paderborn steigt in die Fußball-Bundesliga auf: Nach 2014 und 2019 gelingt dem SC Paderborn der dritte Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Im zweiten Relegationsduell waren die früh dezimierten Wolfsburger weitgehend chancenlos.

Der SC Paderborn ist zurück in der Bundesliga. Gegen den VfL Wolfsburg gewannen die Westfalen das Relegations-Rückspiel in der Verlängerung. 26.05.2026 | 11:52 min

Video des Tages

Winzig, blau und dicke Arme: In der Nähe der Galápagos-Inseln haben Forschende einen golfballgroßen Oktopus entdeckt. Besonders: Das Tier gehört laut dem Fachjournal "Zootaxa" zu der neuen Spezies Microeledone galapagensis.

ZDFheute, 25.05.2026, 17:06 Uhr. 25.05.2026 | 0:41 min

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Gesagt

Es ist völlig absurd, dass wir, weil wir Brüste haben, nicht genauso behandelt werden wie jemand mit einem Penis. „ Helena Bonham Carter, britische Schauspielerin

Helena Bonham Carter, die aus "Zimmer mit Aussicht", "Alice im Wunderland" oder "Harry Potter" bekannte britische Schauspielerin, feiert heute ihren 60. Geburtstag.

Terra X - die Wissens-Kolumne

Ein Richter aus Frankreich bekommt plötzlich Kreditkarte, Amazon-Konto und Bankzugang entzogen. Was nach Science-Fiction klingt, betrifft im Kern jeden Bürger Europas. Was passiert, wenn Amerika den Stecker zieht - dieser Frage geht der Professor für IT-Sicherheitsrecht Dennis-Kenji Kipker in der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X nach.

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 26.05.2026 | 2:34 min

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So wird das Wetter heute

Der Dienstag wird wieder sehr sonnig. Vor allem von Schleswig-Holstein bis nach Vorpommern ziehen ein paar Wolken durch. Sie bringen aber kaum mal einen Tropfen. An den Küsten und im Binnenland werden 24 bis 30 Grad erreicht. Sonst liegen die Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion.