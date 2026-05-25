Hadsch: Millionen Muslime pilgern trotz Iran-Krieg nach Mekka

In Saudi-Arabien hat die muslimische Wallfahrt Hadsch begonnen. Mehr als 1,5 Millionen Gläubige reisen trotz des Iran-Kriegs und extremer Hitze in die heilige Stadt Mekka.

Die muslimische Pilgerfahrt Hadsch hat begonnen: Mehr als 1,5 Millionen Gläubige reisen nach Mekka in Saudi-Arabien - trotz des Krieges in der Region. 25.05.2026 | 0:26 min

Trotz der anhaltenden Bedrohung im Iran-Krieg hat in Saudi-Arabien die muslimische Pilgerfahrt Hadsch begonnen. Mehr als 1,5 Millionen Gläubige waren in die heilige Stadt Mekka gereist, um am Montag als erstes Ritual sieben Mal die Kaaba, ein großes würfelförmiges Gebäude im Innenhof der Großen Moschee, zu umrunden. Untergebracht sind die Pilger in einer riesigen Zeltstadt.

Saudi-Arabien wurde im Zuge des Iran-Kriegs bisher mit Hunderten Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. Die Flugabwehr fing den größten Teil davon ab, es gab aber auch einige Opfer und Schäden etwa an Energie-Infrastruktur, Wohngebieten oder der US-Botschaft in Riad.

Der Hadsch … dauert vier bis sechs Tage. Die Gläubigen legen weite Strecken zu Fuß zurück, dazwischen auch mit Bus und Bahn.

Das Königreich ist bemüht, die Wallfahrt trotz des laufenden Konflikts möglich zu machen. Der Hadsch zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen neben dem Ölgeschäft.

Schutz für Pilger: Saudi-Arabien bringt Flugabwehr in Stellung

Die mehrtägige Pilgerfahrt fällt in eine Phase widersprüchlicher Signale aus den USA über eine mögliche Vereinbarung zur Beendigung des Iran-Kriegs. Seit April gilt eine brüchige Waffenruhe in dem Konflikt.

Saudi-Arabiens Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen, wie Einheiten zur Flugabwehr zum Schutz der religiösen Stätten rund um Mekka in Stellung gebracht werden. Die Streitkräfte seien dafür zuständig, den "Luftraum über den heiligen Stätten zu schützen und auf alle Bedrohungen zu reagieren, um die Sicherheit und die innere Ruhe der Pilger sicherzustellen", teilte das Ministerium mit.

Als Reaktion auf die Angriffe übt Iran auch gegen arabische Verbündete der USA Vergeltung. Insgesamt acht Länder in der Golfregion sind von Gegenangriffen betroffen. 02.03.2026 | 1:59 min

Kosten für Pilger durch Iran-Krieg deutlich gestiegen

Viele Muslime sparen jahrelang, um sich die Anreise und Hadsch-Pakete von speziellen Touranbietern leisten zu können. Pro Person können diese umgerechnet schnell 5.000 Euro und mehr kosten. "Ich habe mir mein ganzes Leben lang gewünscht, die Pilgerfahrt zu machen, 40, 50 Jahre lang. Jetzt ist mein Traum wahr geworden", sagte der 68-jährige Dschreisch Mohammed aus Marokko.

Viele Pilger hofften auf ein Ende des Krieges. "Der Iran-Krieg hat die ganze Welt in Mitleidenschaft gezogen. Niemand möchte Kriege oder anderen Ländern oder Menschen Leid zufügen", sagte der Ägypter Mohammed Tschahada. Besonders viele ausländische Gläubige reisen aus Indonesien an - dieses Jahr schätzungsweise 220.000 Pilger - sowie aus Pakistan und Indien.

In den Golfstaaten spekuliert man offen "über die Möglichkeit, sich Trumps Krieg anzuschließen", berichtet ZDF-Korrespondentin Golineh Atai. 05.03.2026 | 3:16 min

Die Preise für Flugtickets sind in der Folge des Iran-Kriegs deutlich gestiegen. Die Airlines haben ihre Zuschläge und Gebühren etwa für Flugbenzin, Extra-Services oder Umbuchungen stark erhöht.

Extreme Hitze: Bis zu 45 Grad erwartet

Eine große Herausforderung ist erneut die hohe Hitze. In Mekka wurden am Montag 44 Grad Celsius erreicht. In den kommenden Tagen werden Temperaturen bis zu 43 Grad erwartet. Vor zwei Jahren waren bei hoher Hitze mehr als 1.300 Menschen ums Leben gekommen.

Der Hadsch gehört zu den fünf Säulen des Islam. Jeder fromme Muslim, der gesund ist und es sich leisten kann, ist angehalten, mindestens einmal im Leben an der Pilgerfahrt teilzunehmen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, AFP