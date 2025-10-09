Wetter und Religion: FIFA denkt an Winter-WM für Saudi-Arabien

Die FIFA überlegt, die Fußball-WM 2034 in den Winter auf den Jahresbeginn 2035 zu verschieben. Das Wetter und die Religion spielen dabei eine Rolle.

So wurde in in Dschidda die Vergabe der Fußball-WM 2034 nach Saudi-Arabien gefeiert. Quelle: Imago / Abacapress / Balkis Press

Wie schon 2022 in Katar könnte auch die Fußball-WM 2034 mit Saudi-Arabien als Gastgeber in den europäischen Wintermonaten stattfinden - möglicherweise sogar erst Anfang 2035.

Da im Jahr 2034 der muslimische Fastenmonat Ramadan auf November und Dezember fällt, werde erwartet, dass die FIFA mit der WM-Endrunde auf Anfang 2035 ausweicht, berichtete das Portal "The Athletic". In Saudi-Arabien ist der Islam die offizielle Staatsreligion.

In zehn Jahren findet die Fußball-WM in Saudi-Arabien statt. Islamwissenschaftler Sebastian Sons über die Menschenrechtslage sowie die wirtschaftlichen und sportlichen Chancen. 14.12.2024 | 10:23 min

Zudem ist in Saudi-Arabien im Juni und Juli große Hitze zu erwarten. Üblicherweise finden Welt- und Europameisterschaften in diesen beiden Monaten statt.

"Natürlich müssen wir uns den Kalender ansehen, ihn optimieren und prüfen, wie wir Wettbewerbsformate finden können, die den neuen Anforderungen des Kalenders vielleicht etwas besser gerecht werden", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Medienvertretern am Rande der Generalversammlung der europäischen Klub-Vereinigung ECA in Rom.

2022 war die WM aufgrund der extrem heißen Sommermonate in Katar auf November und Dezember verlegt worden.

Doku | ZDFinfo Doku : Saudi-Arabien - Öl, Tradition und Zukunft Zwischen Schwarzem Gold, Glaube und geplanten Reformen durch Kronprinz Mohammed bin Salman. Sinan Can geht auf gesellschaftliche Reise durch Saudi-Arabien.