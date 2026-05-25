50.000 Menschen sind wegen eines undichten Chemietanks in Kalifornien evakuiert worden. Nun wurde ein Riss entdeckt, der die Lage laut Feuerwehr in ein "positives Licht" rückt.

Wegen eines Lecks an einem Tank mit leicht entzündlicher Flüssigkeit droht in einer Chemiefabrik bei Los Angeles eine Explosion. 50.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. 25.05.2026 | 0:26 min

Nach der Evakuierung von rund 50.000 Menschen wegen eines undichten Chemikalientanks in den USA besteht nach Behördenangaben die Hoffnung, dass eine folgenschwere Explosion vermieden werden kann.

In der Nacht zu Sonntag hatten sich Feuerwehrleute dem Tank im kalifornischen Garden Grove genähert und ihn so genauer inspizieren können. Die daraus gewonnene Erkenntnis, dass es offenbar einen Riss in dem Chemikalientank gibt, rücke die Lage in ein "positives Licht", sagte TJ McGovern von der Feuerwehr von Orange County in einem am Sonntag im Onlinedienst X veröffentlichten Video.

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Explosionsgefahr könnte durch Riss sinken

Da der undichte Chemikalientank anscheinend einen Riss aufweise, könnten der Druck in dem Behälter und damit auch die Explosionsgefahr sinken, erklärte McGovern. Das weitere Vorgehen müsse allerdings noch genau geprüft werden.

Am Donnerstag war festgestellt worden, dass der Chemikalientank undicht ist. Die Feuerwehr warnte in der Folge, es bestehe die Gefahr, dass entweder "bis zu 26.000 Liter hochgefährlicher Chemikalien auf den angrenzenden Parkplatz laufen" oder aber der Behälter explodiere, wobei er vermutlich auch umliegende Tanks in Mitleidenschaft ziehen würde, die ebenfalls Chemikalien oder Kraftstoffe enthalten.

Der undichte Chemikalientank in Garden Grove wird mit Wasser gesprüht. Quelle: dpa

US-Umweltbehörde: Chemikalie verursacht Reizungen

Der undichte Tank enthält Methacrylsäuremethylester, auch als Methylmethacrylat oder MMA bekannt - eine flüchtige und entzündliche Flüssigkeit, die zur Herstellung von Kunststoffen verwendet wird.

Laut der US-Umweltbehörde EPA verursacht die Chemikalie beim Menschen Reizungen der Haut, Augen und Schleimhäute. Außerdem kann sie zu neurologischen und Atemproblemen führen.

Behördenchef: Explosion wäre "das katastrophalste Szenario"

EPA-Chef Lee Zeldin sagte dem Nachrichtensender CNN am Sonntag, eine Explosion des undichten Tanks und weiterer Chemikalienbehälter sei "das katastrophalste Szenario" und wegen dieses Risikos sei die Massenevakuierung angeordnet worden.

Wahrscheinlicher sei allerdings das Szenario, dass die Chemikalie aus dem undichten Tank langsam austrete und die Einsatzkräfte die Gefahr daher "beobachten, neutralisieren und eindämmen" könnten.

Blau gefärbte Enten und tote Fische: Wie folgenschwer Chemieunfälle für die Umwelt sein können, zeigt auch ein Fall in Brasilien. 16.05.2025 | 0:34 min

Britisches Luftfahrtunternehmen bittet um Verzeihung

Wegen der Gefahren wurden rund 50.000 Anwohner aufgefordert, ihre Häuser und das Gebiet zu verlassen. Am Sonntag durften sie weiter nicht nach Hause zurückkehren. Der Eigentümer des Chemikalientanks, das britische Luftfahrtunternehmen GKN Aerospace, bat die Menschen um Entschuldigung "für die anhaltende Beeinträchtigung" ihres Alltags.

Die Gefahrenstelle ist nur knapp zehn Kilometer vom Freizeitpark Disneyland entfernt. Die Parkverwaltung erklärte, Disneyland bleibe für Besucher geöffnet, während sie die Entwicklungen in Garden Grove genau verfolge.

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Quelle: AFP