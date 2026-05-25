Ukraine: Moskau fordert Diplomaten auf, Kiew zu verlassen

Moskau droht mit neuen Angriffen auf Kiew - und ruft ausländische Staatsbürger und Diplomaten auf, die Hauptstadt zu verlassen. Schon am Wochenende griff Russland die Stadt an.

Russland hat Ausländer und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen in Kiew aufgefordert, die Stadt zu verlassen. Quelle: AFP

Russland fordert ausländische Staatsbürger und Mitarbeiter diplomatischer Vertretungen in Kiew auf, die ukrainische Hauptstadt angesichts bevorstehender neuer Angriffe zu verlassen. "Die Angriffe werden sowohl auf Entscheidungszentren als auch auf Kommandoposten zielen", teilte das Außenministerium in Moskau am Montag mit. Das Ministerium erklärte:

Wir warnen ausländische Bürger, einschließlich des Personals diplomatischer Missionen und internationaler Organisationen, die Stadt so bald wie möglich zu verlassen. „ Russisches Außenministerium

Bei ukrainischen Angriffen auf russische Grenzregionen sind laut Behörden zwei Menschen getötet worden. Russland hatte Kiew zuvor mit Raketen und Drohnen angegriffen, vier Menschen starben. 25.05.2026 | 0:33 min

Moskau: Angriffe als Reaktion auf ukrainischen Beschuss

Die angekündigten Angriffe seien eine Antwort auf den ukrainischen Beschuss eines Wohnheims in der von Russland kontrollierten Stadt Starobilsk, heißt es weiter. Bei dem Angriff wurden nach Angaben der Besatzungsbehörden mehr als 20 Zivilisten getötet. Der Generalstab in Kiew wiederum erklärte, die Attacke habe einer dort stationierten Militäreinheit gegolten.

Moskau hatte bereits vor gut zwei Wochen die Bewohner von Kiew und ausländische Diplomaten aufgefordert, das Stadtzentrum "rasch" zu verlassen, falls das russische Weltkriegsgedenken am 9. Mai von der Ukraine gestört werden sollte.

Russland hat Kiew in der Nacht massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen - und dabei offenbar auch die gefürchtete Mittelstreckenrakete Oreschnik eingesetzt. 24.05.2026 | 1:56 min

Zuletzt heftige Angriffe auf Kiew

Russland hatte am Wochenende zahlreiche Drohnen und Raketen auf die Ukraine abgefeuert. Moskau setzte dabei auch die Hyperschallrakete Oreschnik ein, die nach Angaben aus Moskau mit Atomsprengköpfen bestückt werden kann. Bei nächtlichen russischen Angriffen auf Kiew wurden auch das ARD-Studio sowie das Büro der Deutschen Welle (DW) massiv beschädigt. Von den dort Arbeitenden wurde jedoch niemand verletzt.

Russland überzieht die Ukraine seit mehr als vier Jahren mit Luftangriffen. Die Ukraine reagiert mit Gegenangriffen auf russisches Staatsgebiet. Die Verhandlungen über eine Beendigung der Kämpfe liegen derzeit auf Eis.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog:

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: AFP, dpa