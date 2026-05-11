Update am Abend: Rückkehr der Zivis und Folgen des Niedrigwassers

Die Rückkehr der Zivis und die Spur der Flusspegel beim Sprit

Guten Abend,

noch unverbindlich, aber deutlich: Die EU-Innenminister haben nach der Ceuta-Krise zurück zu neuer Einigkeit gefunden und Spanien einheitlich Unterstützung garantiert. Auf Unterstützung können sich möglicherweise auch soziale Verbände und Einrichtungen in Deutschland freuen: Die Bundesregierung plant, mit der Wehrpflicht auch den Zivildienst wieder einzuführen. Derweil lässt sich der sinkende Rheinpegel inzwischen auch an den Zapfsäulen der Tankstellen ablesen.

Ceuta-Krise: EU verspricht Madrid Unterstützung

Das ist passiert: Die Innenminister der EU haben Spanien nach der Ceuta-Krise finanzielle Unterstützung zugesichert. Außerdem wollen die EU-Staaten künftig Frühwarnsysteme installieren und Soziale Netzwerke besser im Blick behalten.

Die Innenminister der EU haben Spanien nach der Ceuta-Krise finanzielle Unterstützung zugesichert. Außerdem wollen die EU-Staaten künftig Frühwarnsysteme installieren und Soziale Netzwerke besser im Blick behalten. Das ist der Hintergrund: Insgesamt waren rund 72.000 Migranten vergangene Woche irregulär nach Ceuta gelangt. Die meisten sind inzwischen zurückgekehrt. 72 Menschen verloren bei dem Versuch, in die Nordafrika-Exklave zu gelangen, ihr Leben. Viele Flüchtlinge hatten berichtet, sie seien durch Videos und Nachrichten auf TikTok & Co. auf die angeblich offene Grenze aufmerksam geworden.

Insgesamt waren rund 72.000 Migranten vergangene Woche irregulär nach Ceuta gelangt. Die meisten sind inzwischen zurückgekehrt. 72 Menschen verloren bei dem Versuch, in die Nordafrika-Exklave zu gelangen, ihr Leben. Viele Flüchtlinge hatten berichtet, sie seien durch Videos und Nachrichten auf TikTok & Co. auf die angeblich offene Grenze aufmerksam geworden. Das sagen unsere Reporterinnen: Bei dem Treffen sei es vor allem darum gegangen, das Image "einer zerstrittenen EU" zu korrigieren, sagt ZDF-Reporterin Susanne Freitag-Carteron aus Brüssel. Deshalb sei die nun demonstrierte Einigkeit "sehr wichtig". Unterdessen berichtet ZDF-Reporterin Scarlett Sternberg aus Ceuta, dass die Versorgungslage dort offenbar schlecht sei. Unter den 5.000 dort verbliebenen Menschen sollen sich bis zu 1.300 Kinder ohne Begleitung in der Exklave aufhalten. Überprüfbar sind diese Zahlen nicht.

Bei dem Treffen sei es vor allem darum gegangen, das Image "einer zerstrittenen EU" zu korrigieren, sagt ZDF-Reporterin Susanne Freitag-Carteron aus Brüssel. Deshalb sei die nun demonstrierte Einigkeit "sehr wichtig". Unterdessen berichtet ZDF-Reporterin Scarlett Sternberg aus Ceuta, dass die Versorgungslage dort offenbar schlecht sei. Unter den 5.000 dort verbliebenen Menschen sollen sich bis zu 1.300 Kinder ohne Begleitung in der Exklave aufhalten. Überprüfbar sind diese Zahlen nicht. Sonst noch zum Thema: EVP-Vorsitzender Weber: "Das darf Europa nicht mehr passieren"

ZDFheute live, 04.08.2026, 15 Uhr 04.08.2026 | 26:56 min

Kommen die Zivis zurück?

Das ist passiert : Die Bundesregierung bereitet die Einführung eines neuen Zivildienstes vor. Voraussetzung ist die Rückkehr der Wehrpflicht. 22 von 23 dazu befragten Verbänden begrüßen die Idee.

: Die Bundesregierung bereitet die Einführung eines neuen Zivildienstes vor. Voraussetzung ist die Rückkehr der Wehrpflicht. 22 von 23 dazu befragten Verbänden begrüßen die Idee. Das ist der Hintergrund : 2011 wurde die Wehrpflicht und mit ihr der Zivildienst in Deutschland ausgesetzt. Ab Juli 2027 sollen junge Männer nun wieder verpflichtend gemustert werden. Vor diesem Hintergrund steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stark an. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gingen 5.862 Anträge beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ein. 2025 waren es im gesamten Jahr noch 3.867 Menschen.

: 2011 wurde die Wehrpflicht und mit ihr der Zivildienst in Deutschland ausgesetzt. Ab Juli 2027 sollen junge Männer nun wieder verpflichtend gemustert werden. Vor diesem Hintergrund steigt die Zahl der Anträge auf Kriegsdienstverweigerung stark an. Im ersten Halbjahr dieses Jahres gingen 5.862 Anträge beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ein. 2025 waren es im gesamten Jahr noch 3.867 Menschen. Das sagt die Diakonie: Der Wohlfahrtsverband würde Plätze für den Zivildienst einrichten können. Eine Sprecherin betonte aber auch, dass die Diakonie es grundsätzlich begrüßen würde, wenn die Dienste freiwillig blieben. "Freiwilligendienste sind ein Motor für die Demokratie. Sie stärken die Zivilgesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt."

ZDFheute Xpress, 04.08.2026, 08:17 Uhr 04.08.2026 | 0:25 min

Niedrigwasser treibt Spritpreise hoch

Das ist passiert: Der Pegelstand des Rheins sinkt weiter. Bei Kaub wurden heute nur noch 24 Zentimeter gemessen. Dieser Pegel gilt als Referenzwert für die Binnenschifffahrt, auf die wiederum die großen Raffinerien angewiesen sind. Die Folge: Kraftstoffe werden deutlich teurer.

Der Pegelstand des Rheins sinkt weiter. Bei Kaub wurden heute nur noch 24 Zentimeter gemessen. Dieser Pegel gilt als Referenzwert für die Binnenschifffahrt, auf die wiederum die großen Raffinerien angewiesen sind. Die Folge: Kraftstoffe werden deutlich teurer. Das ist der Hintergrund: Zwar gelangt Rohöl meist per Pipeline zu den Raffinerien, aber die Anlagen sind auf Lieferungen von Vorprodukten wie Gasöl oder Naphtha angewiesen. Zudem spielen Binnenschiffe eine zentrale Rolle beim Abtransport der fertigen Produkte. Ist diese Route eingeschränkt, wirkt sich das unmittelbar auf Angebot und Preis vor Ort aus. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, sind Benzin und Diesel in weiten Teilen des Landes - vor allem im Westen und in der Köln-Bonner Rheinebene - merklich teurer als im Süden und Südwesten. Bei der Benzinsorte E5 lagen die regionalen Preisunterschiede an den Tankstellen im Juli bei bis zu elf Cent pro Liter, bei Diesel bei bis zu zehn Cent.

Zwar gelangt Rohöl meist per Pipeline zu den Raffinerien, aber die Anlagen sind auf Lieferungen von Vorprodukten wie Gasöl oder Naphtha angewiesen. Zudem spielen Binnenschiffe eine zentrale Rolle beim Abtransport der fertigen Produkte. Ist diese Route eingeschränkt, wirkt sich das unmittelbar auf Angebot und Preis vor Ort aus. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, sind Benzin und Diesel in weiten Teilen des Landes - vor allem im Westen und in der Köln-Bonner Rheinebene - merklich teurer als im Süden und Südwesten. Bei der Benzinsorte E5 lagen die regionalen Preisunterschiede an den Tankstellen im Juli bei bis zu elf Cent pro Liter, bei Diesel bei bis zu zehn Cent. Das sagt die Deutsche Transport-Genossenschaft Binnenschifffahrt: Andreas Grzib, Vorstandsmitglied der Genossenschaft, will - sollte die Situation noch länger anhalten - nicht ausschließen, "dass wir wieder Knappheiten spüren werden, wie wir sie auch 2018 an den Tankstellen wahrgenommen haben."

ZDFheute Xpress, 04.08.2026, 08:05 Uhr 04.08.2026 | 0:26 min

Grafik des Tages

Ratgeber: Fehlt Ihnen Vitamin B12?

Bei einem Mangel an Vitamin B12 funktioniert die Blutbildung nicht richtig und die Nerven geraten in Gefahr. Davon sind weitaus mehr Menschen betroffen als allgemein angenommen. Wie sich ein Defizit bemerkbar macht und wie Sie Ihren Bedarf richtig decken können:

ZDF, Volle Kanne, 20.07.2026, 09:05 Uhr 20.07.2026 | 3:42 min

Der Tag sportlich

Wellbrock gewinnt Gold über zehn Kilometer: Bei den Freiwasser-Wettbewerben haben Florian Wellbrock und Oliver Klemet Gold und Bronze über zehn Kilometer geholt. Am Morgen hatte Synchronschwimmerin Klara Bleyer schon Bronze erkämpft und damit bereits ihre zweite Medaille bei der Schwimm-EM in Paris ergattert.

ZDF sportstudio, 04.08.2026, 15:10 Uhr 04.08.2026 | 4:06 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Forschende haben beobachtet, wie eine Delfinmutter ihr totes Kalb tagelang durchs Meer gezogen hat. Andere Delfine begleiten sie dabei offenbar. Die Meeresexperten der australischen Organisation Geographe Marine Research in Bunbury gehen davon aus, dass die Mutter zuvor bereits vier Kälber verloren hat. Sie werten das Verhalten der Tiere als Hinweis auf engen Familienzusammenhalt und gemeinsames Trauern.

ZDFheute, 04.08.2026, 11:00 Uhr 04.08.2026 | 0:20 min

Ein Lichtblick

160 Kilometer in 55 Stunden: Der polnische Freiwasserschwimmer Bartlomiej Kubkowski ist durch die Ostsee von Schweden bis nach Polen geschwommen. Essen und Trinken bekam "Robbe" von seinen Begleitern auf Spießen und mit Seilen gereicht. Sein "Ultra Baltic Swim" dient einem guten Zweck: Umgerechnet mehr als 190.000 Euro sind bisher für die Stiftung Cancer Fighter zusammengekommen.

Quelle: ZDF/dpa

Streaming-Tipps für den Abend

Die Grenze zwischen real und nicht real verschwimmt zunehmend. Gemeinsam mit Jasmina Neudecker geht Harald Lesch in "Achtung KI-Fake: Was können wir noch glauben?" der Frage nach, wie KI funktioniert, warum sie sich so rasant entwickelt hat und weshalb Fälschungen immer schwerer zu erkennen sind (ZDF Dokumentation, 30 Minuten)

ZDF, Terra X, Harald Lesch, 03.08.2026, 13:21 Uhr 03.08.2026 | 29:34 min

Ein kranker Straßenhund und ein Extremsportler: Was nicht nach einem Dreamteam klingt, ist 2018 zu einem geworden. Der US-amerikanische Spielfilm "Arthur der Große" (2024) erzählt die wahre Geschichte dieser Freundschaft und von Disziplin, Ausdauer und Teamgeist (Spielfilm, 108 Minuten)

01.08.2026 | 103:26 min

Rezept des Tages: Feuriges Brotkonfekt

ZDF Volle Kanne, 04.08.2026, 09:05 Uhr 04.08.2026 | 5:34 min

Sophie Hinkel mag es scharf: In diesem Rezept verrät die Bäckermeisterin, wie sie feuriges Brotkonfekt herstellt: Paprika und Chiliflocken bringen den pikanten Geschmack, getrocknete Tomaten und Röstzwiebeln die zusätzliche Würze. Hier der Download zum Rezept.

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend!

Nicola Frowein und das gesamte ZDFheute-Team