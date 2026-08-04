Bier-Konsum in Deutschland: Anzahl der Brauereien sinkt weiter

Die Anzahl der Brauereien in Deutschland ist weiter rückläufig. Mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt verzeichneten alle Bundesländer 2025 ein Brauereisterben.

Die mit Abstand meisten Brauereien gibt es noch immer in Bayern. Quelle: dpa

In Deutschland gibt es immer weniger Bierbrauereien. Im Jahr 2025 waren es laut dem Statistischen Bundesamt noch 1.415. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Rückgang um 53 Brauereien (minus 3,6 Prozent). Die Daten wurden zum Internationalen Tag des Bieres am kommenden Freitag veröffentlicht.

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Im Vergleich zum Jahr 2019 sank die Zahl sogar um 137 Braustätten (minus 8,8 Prozent). Damals wurde mit insgesamt 1.552 Brauereien der höchste Stand der vergangenen drei Jahrzehnte erreicht.

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Bierabsatz sinkt weiter

Die Statistiker führen die Entwicklung auch auf sinkenden Bierabsatz zurück, der im Vergleich zu 2019 um 15,7 Prozent zurückging. Im Jahr 2025 verkauften die Brauereien und Bierlager in Deutschland rund 7,8 Milliarden Liter Bier; 2024 waren es noch 8,3 Milliarden Liter. Vor zehn Jahren lag die Zahl noch bei 9,6 Milliarden Litern.

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Spitzenreiter der Bundesländer blieb 2025 Bayern mit 588 Braustätten, gefolgt von Baden-Württemberg (190) und Nordrhein-Westfalen (131). Allerdings verzeichnen mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt die übrigen Bundesländer ein Brauereisterben. Auch Bayern verzeichnete von 2019 auf 2025 insgesamt 60 Brauorte weniger; in Nordrhein-Westfalen waren es 31 weniger.

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Kleine Brauereien - und mehr alkoholfrei

Charakteristisch ist demnach für Brauereien in Deutschland: Mehr als jede zweite (821) ist klein und erzeugt jährlich maximal 100.000 Liter Bier. Hingegen finden sich wenig Großbrauereien. 2025 produzierten lediglich acht mindestens 200 Millionen Liter Bier. Auch hier ist nach Angaben der Statistiker die Zahl in fast allen Kategorien rückläufig.

Zuvor hatte knapp ein Drittel der Befragten in einer Umfrage erklärt, vollständig auf alkoholhaltiges Bier zu verzichten. Alkoholfreie Varianten werden beliebter, wie eine YouGov-Befragung unter 2.119 Personen ab 18 Jahren weiter zeigt.

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Quelle: KNA