Update am Abend: Commerzbank, Webers Selbstentlastung, Libanon

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ein großer Wirtschaftskrimi steuert auf sein vorläufiges Finale zu: Die italienische Großbank Unicredit hat ein Übernahmeangebot für die Commerzbank abgegeben. In der Brandmauer-Debatte um Chats und Absprachen mit dem rechten Flügel im EU-Parlament beteuert EVP-Chef Manfred Weber, von nichts gewusst zu haben. Und: Israel hat Bodentruppen in den Libanon entsandt.

Unicredit macht Übernahmeangebot für Commerzbank

Das ist passiert: Die italienische Großbank Unicredit macht Ernst bei ihren Übernahmeabsichten. Den Aktionären des zweitgrößten börsennotierten deutschen Bankhauses liegt nun ein offizielles Übernahmeangebot vor.

Das ist der Hintergrund: Bereits seit rund zwei Jahren arbeitet die Mailänder Bank an der Übernahme. Damals nutzte sie einen Teilausstieg des Bundes, um ihre Anteile an der Commerzbank zu erhöhen. Das Bundeskartellamt hat bereits grünes Licht für eine Übernahme gegeben. Die Commerzbank will sich gegen die Übernahme wehren.

Das sagt ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann: Das Übernahmeangebot sei erwartet worden, nur der Zeitpunkt habe überrascht. "So sehr man den Kampf der Commerzbank um ihre Eigenständigkeit und die Sorge der Belegschaft vor Personalkürzungen nachvollziehen kann: Vielleicht liegt in dem Angebot der Unicredit ja auch eine Chance. Bisher ist der europäische Bankenmarkt viel zu zersplittert - und sind nationale Banken zu klein, um im Wettbewerb mit den großen US-Banken mithalten zu können." Europa aber brauche grenzüberschreitende Banken.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 10:21 Uhr. 16.03.2026 | 0:23 min

EVP-Chef Weber beteuert Nicht-Wissen

Das ist passiert: "Die Chatgruppen von Mitarbeitern kenne ich weder, noch habe ich sie genehmigt", hat Manfred Weber heute beteuert. Nach Berichten über eine solche Gruppe seiner Fraktion mit rechten Parteien reagierte der Chef der Konservativen im EU-Parlament damit auf wachsenden Druck - unter anderem von Außenminister Johann Wadephul.

Das ist der Hintergrund: Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur hatten Abgeordnete der EVP-Fraktion, zu der auch CDU und CSU gehören, in einer Chatgruppe und bei einem persönlichen Treffen von Abgeordneten gemeinsam mit dem rechten Flügel des EU-Parlaments an einem Gesetzesvorschlag zur Verschärfung der Migrationspolitik gearbeitet.

Darum ist das wichtig: Die Berichterstattung über die Chatgruppe und das Treffen hat die Debatte um die sogenannte "Brandmauer" zu Parteien wie etwa der AfD auf EU-Ebene neu entfacht. Weber hatte bereits am Wochenende klargestellt, keine Zusammenarbeit mit der AfD zu wollen, jedoch auch darauf verwiesen, dass die SPD im EU-Parlament beim Thema Migration unbeweglich sei. "Aber wir brauchen eine Lösung in der Sache", sagte er in der ARD.

Über dieses Thema berichtete das heute journal am Samstag ab 23:15 Uhr. 14.03.2026 | 1:58 min

Israelische Bodeneinsätze im Libanon

Das ist passiert: Die israelische Armee hat am Morgen bestätigt, in den vergangenen Tagen "begrenzte und gezielte Bodeneinsätze" im Süden des Nachbarlandes Libanon begonnen zu haben. Diese zielen demnach auf aktive Mitglieder der Hisbollah-Miliz sowie auf deren Infrastruktur.

Das ist der Hintergrund: Die Kämpfe zwischen der von Iran unterstützten Hisbollah und Israel sind seit Beginn des Iran-Kriegs wieder aufgeflammt.

Darum ist das wichtig: Zwischen der Hisbollah und Israel gilt seit November 2024 eine Waffenruhe. Beide Seiten warfen sich seitdem immer wieder vor, sich nicht an diese zu halten - Israel griff unter Verweis auf angebliche Brüche der Abmachung wiederholt Ziele im Libanon an. Die Miliz beschießt Israel seit Kriegsbeginn wieder vermehrt mit Raketen, die israelische Regierung droht mit Gebietseinnahmen im Libanon.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress um 10:03 Uhr. 16.03.2026 | 0:25 min

Ex-Botschafter zu Krieg in Iran: Russland derzeit "Hauptprofiteur"

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie hier.

Ratgeber: PTBS erkennen und behandeln

Jährlich sind etwa zwei bis drei Prozent aller Menschen in Deutschland von einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) betroffen. Krieg, Unfälle, Vergewaltigungen oder auch Behandlungen auf Intensivstationen sind typische Auslöser. Doch Psychotherapieplätze sind knapp. Mit einem Kurzzeitverfahren zur Traumabearbeitung ließe sich der Engpass überbrücken.

Über dieses Thema berichtete "Volle Kanne" heute ab 09:05 Uhr. 16.03.2026 | 5:40 min

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Die Paralympischen Winterspiele in Italien sind gestern zu Ende gegangen. Goldmedaillen für Deutschland gab es nur zwei, beide gingen auf das Konto von Monoskifahrerin Anna-Lena Forster. Doch Forster ist inzwischen 30 Jahre alt. Deshalb rückt im deutschen Team die Frage in den Fokus: Wer tritt eines Tages in ihre Fußstapfen?

Lukas Niedenzu vom Deutschen Behindertensportverband erklärt, wie Vereine und digitale Angebote den Weg für die nächste Generation ebnen:

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Über dieses Thema berichtete "hallo deutschland" heute um 17:10 Uhr. 16.03.2026 | 1:31 min

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