Ein Dinner mit dem US-Präsidenten:Wie ein Herforder sich die Nähe zu Donald Trump erkaufte
von Tristan Söhngen
Ein Abendessen mit dem US-Präsidenten - normalerweise ein Termin für Staatsgäste. Christoph Heuermann aus Herford hat es auch geschafft - mit einer Kryptowährung.
Christoph Heuermann macht Dinge gern anders als die meisten. Der gebürtige Herforder bezeichnet sich selbst als Anarcho-Kapitalist, lebt als digitaler Nomade und reist um die Welt - auch, um möglichst keine Steuern zu zahlen. Schon seit Jahren handelt Heuermann mit Kryptowährungen - also digitalem Geld. Und er ist großer Fan von Donald Trump. Für ihn stehe der US-Präsident für einen "Kulturkampf."
"Er ist die letzte Chance, diesen ganzen woken Wahnsinn zu stoppen" sagt Heuermann. "In meinen Augen ist er der großartigste Präsident der USA." Auch deshalb wollte Heuermann Trump unbedingt einmal persönlich erleben, ihm nahe sein. Das schaffte er nur mit ein paar Klicks.
Der Coin zu Präsident Trump
Kurz vor Beginn seiner zweiten Amtszeit brachte Trump eine eigene Kryptowährung auf den Markt - den Memecoin $TRUMP. Eine Art digitale Sammelkarte, deren Wert vor allem vom Hype um den Präsidenten lebt. Heuermann nennt solche Projekte "Spaß-Coins".
$TRUMP schoss kurz nach der Amtseinführung in die Höhe: auf rund zwölf bis 15 Milliarden Dollar Marktwert. Hunderttausende Menschen weltweit kauften den Coin.
Auf der Website lockte ein ganz besonderer Bonus für die 220 größten Investoren: die "exklusivste Einladung der Welt". Ein Dinner mit Präsident Trump persönlich. Heuermann investierte kräftig - und schaffte es auf die Gästeliste.
Protest vor dem Golfclub bei Washington
Anfang Mai 2025 flog der Herforder nach Washington. Das Gala-Dinner fand in einem Golfclub nahe der Hauptstadt statt. Vor dem Eingang hatten sich Hunderte Demonstranten mit Plakaten wie "Stoppt Trumps Krypto-Korruption" versammelt. "Die haben lustige Schilder in die Höhe gehalten", sagt Heuermann. "Sie haben uns aber nicht weiter belästigt."
Drinnen war man unter sich, Journalisten oder Kameras waren nicht zugelassen. Das Essen war laut Heuermann ausbaufähig: "Es gab irgendwelche Salatblätter, die fast niemand angerührt hat. Und dann gab es Beef-Filet und irgendeinen Nachtisch."
Zugang zum US-Präsidenten für Heuermann "transparenter geworden"
Nach rund einer Stunde dann die große Inszenierung: Über dem Golfplatz tauchte ein Hubschrauber auf - und eine Kolonne aus Dutzenden Golfcarts fuhr vor. Trump hielt eine feierliche Rede für alle - und traf die 25 größten Investoren anschließend in einem abgetrennten Bereich. Solch ein Zugang ist für Heuermann völlig legitim. "Es ist transparenter und demokratischer geworden", sagt er. "Es passiert nicht mehr in Hinterzimmern von Lobbyisten wie früher."
Komplette Gästeliste blieb geheim
Die Nähe zum Präsidenten war teuer erkauft. Die 220 Teilnehmer hielten zusammen Meme-Coins im Wert von rund 148 Millionen Dollar. Viele kamen aus dem Ausland. Die Gästeliste aber blieb geheim und wurde nicht veröffentlicht.
Auch deshalb kritisierten die Demokraten das Dinner scharf. Senatorin Elizabeth Warren sprach von einer "Orgie der Korruption". Ihr Vorwurf: Trump nutze das Präsidentenamt, um sich über Kryptowährungen persönlich zu bereichern.
Umstrittener Krypto-Milliardär Sun beim Dinner dabei
Unter den Gästen war auch der chinesische Krypto-Milliardär Justin Sun. Der 35-Jährige wurde berühmt, als er bei Sotheby’s eine an die Wand geklebte Banane des Künstlers Maurizio Cattelan für Millionen ersteigerte - und sie anschließend öffentlich verspeiste.
Auch juristisch sorgte Sun für Schlagzeilen. 2023 verklagte ihn die US-Börsenaufsicht SEC unter anderem wegen Betrugs. Im März 2026 wurde das Verfahren gegen eine Vergleichszahlung beendet.
Insider schätzen Suns Investment in den $TRUMP auf 16 bis 18 Millionen Dollar, auch in eine andere Kryptowährung der Trumps hat Sun Millionen gesteckt. Beim Gala-Dinner wurde er als größter Investor gefeiert - und mit einer goldenen Uhr im Wert von über 90.000 Dollar (ca. 78.450 Euro) ausgezeichnet.
Weißes Haus: Dinner eine private Veranstaltung
Für den demokratischen Senator Chris Murphy war das Dinner "fundamental korrupt - ein Weg, Zugang zum Präsidenten zu kaufen". Das Weiße Haus wies alle Vorwürfe zurück. Der Präsident habe das Dinner als Privatperson besucht, es sei keine offizielle Veranstaltung gewesen.
Für Heuermann war der Abend auf jeden Fall ein voller Erfolg. "Vor wenigen Jahren waren wir noch Terroristen - wir Kryptoinvestoren", sagt er. "Und jetzt sitzen wir mit dem mächtigsten Mann der Welt beim Dinner."
Das Ende der Gier?:Warum die Kryptowährung Bitcoin abstürzt
Mehr zum Thema Donald Trump
Verhaltenes Echo auf Trumps Forderung:Trump will Straße von Hormus sichern - und drängt auf Hilfemit Video1:39
- Analyse
Angriff auf Iran:Krieg ohne Kongress? Wie Trump alte Machtfragen neu entfachtKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video4:11
US-Base in Niederschlesien:Wie "Fort Trump" in Polen ankommtNina Niebergall, Warschaumit Video4:28
Gegründet von Peter Thiel:Trumps Pakt mit der Datenkrake Palantirvon Bettina Blaßmit Video44:51