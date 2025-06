USA als Bitcoin-Supermacht? Trump-Familie und das Krypto-Geschäft

Ein anderes Verfahren legte die US-Börsenaufsicht ebenfalls auf Eis - gegen den in China geborenen Krypto-Milliardär Justin Sun. Keiner hat mehr für ein Ticket zum exklusiven Gala-Dinner mit US-Präsident Trump im Mai ausgegeben: 18,5 Millionen Dollar. Sun hatte schon zuvor insgesamt 75 Millionen Dollar in World Liberty Financial investiert. Über Gebühren der Krypto-Plattform verdient die Trump-Familie kräftig mit: Nach Recherchen der "New York Times" haben sie seit Oktober 2024 Kryptowährungen im Wert von 550 Millionen Dollar verkauft und dabei etwa 400 Millionen Dollar verdient.